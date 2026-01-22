Рейтинг@Mail.ru
Путин планирует новую встречу с Уиткоффом - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/putin-2069449722.html
Путин планирует новую встречу с Уиткоффом
Путин планирует новую встречу с Уиткоффом - РИА Новости, 22.01.2026
Путин планирует новую встречу с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин в четверг, 22 января, может встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, который приедет в... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T00:17:00+03:00
2026-01-22T00:17:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069437353.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069213360.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069425006.html
https://ria.ru/20260120/dmitriev-2069172871.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Путин планирует новую встречу с Уиткоффом

Путин в четверг может встретиться со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 22 января, может встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, который приедет в РФ в седьмой раз.
Ранее в среду Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Путиным. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что данная встреча есть в графике президента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
Вчера, 22:36

Встреча в Давосе

Ожидаемой встрече Путина с представителями США предшествовали контакты Уиткоффа и Кушнера со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Давосе. Встреча проходила во вторник в павильоне США на полях Всемирного экономического форума и продлилась более двух часов.
По итогам переговоров и российский, и американские представители высоко оценили результаты встречи. Так, Дмитриев заявил журналистам, что встречи России и США походят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры "очень позитивными".
В Кремле пока не высказались о прошедших переговорах, однако, комментируя встречу в Давосе, Песков заявил, что вопросы, касающиеся украинского урегулирования, обсуждаются в закрытом режиме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп проведет пять встреч на форуме в Давосе
Вчера, 07:30

Украинское урегулирование

Уиткофф и Кушнер на возможной встрече с Путиным хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию, сообщало ранее издание Блумберг со ссылкой на источники.
В свою очередь Песков заявлял, что Москва заинтересована в визите спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера и ждет его. Кроме того, в Кремле неоднократно отмечали открытость России к урегулированию на Украине, подчеркивая, что позиция Москвы известна как Вашингтону, так и Киеву.
В середине января, выступая перед иностранными послами, Путин заявлял, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Российский лидер также отмечал, что стоило бы вернуться к обсуждению этих инициатив, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто - и чем скорее, тем лучше - мирное урегулирование конфликта на Украине.
Говоря об украинском урегулировании в Давосе, Уиткофф в среду заявил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса, чем было достигнуто за последние три-четыре года. При этом Уиткофф подчеркнул, что прогресс на переговорах по Украине значительнее, чем этого признает киевский режим.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по украинскому урегулированию
Вчера, 20:51

Уиткофф в России

Нынешний визит Уиткоффа в Москву станет седьмым за весь период переговорного процесса России и США, а также первым в этом году. Предыдущая поездка состоялась в начале декабря, тогда спецпосланника впервые сопровождал зять Трампа Кушнер. Декабрьский визит представителей США был, в частности, связан с процессом обсуждения плана США по урегулированию конфликта на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь называл переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отмечал, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Впервые спецпосланник Трампа посетил Москву 11 февраля. Тот визит был связан с делом американца Марка Фогеля, который отбывал в России наказание за контрабанду наркотиков. Накануне визита Фогель был помилован президентом РФ, а затем обменян на россиянина Александра Винника, которого в США обвиняли в киберпреступлениях. Уиткофф встречал переданного российской стороной Фогеля в аэропорту Внуково. По данным западных СМИ, спецпосланник Трампа в ходе той поездки встречался с президентом России, но подтверждения этих сообщений от российской стороны нет.
После этого Уиткофф посещал Россию еще четырежды и каждый раз встречался с Путиным. Все эти встречи официально подтверждены, и все они были связаны с украинской проблематикой. В частности, спецпосланник президента США 13 марта прилетел в Москву, чтобы обсудить возможность временного прекращения огня на Украине.
В следующем месяце Уиткофф посетил Россию дважды: 11 апреля приезжал в Санкт-Петербург, а 25 апреля встречался с российским лидером уже в Москве. Встреча Путина и Уиткоффа в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Петербурге продлилась около 4,5 часа, стороны обсудили украинское урегулирование. Встреча в Москве продолжалась три часа, обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров России и Украины.
После этого Уиткофф встречался с Путиным 6 августа в Москве. Как отмечали в Кремле, этот визит спецпосланника Трампа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые и позволили выйти на подготовку встречи президентов России и США на Аляске.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
20 января, 22:33
 
В миреРоссияСШАМоскваСтив УиткоффВладимир ПутинДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала