Путин планирует новую встречу с Уиткоффом

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 22 января, может встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, который приедет в РФ в седьмой раз.

Встреча в Давосе

Ожидаемой встрече Путина с представителями США предшествовали контакты Уиткоффа и Кушнера со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Давосе. Встреча проходила во вторник в павильоне США на полях Всемирного экономического форума и продлилась более двух часов.

По итогам переговоров и российский, и американские представители высоко оценили результаты встречи. Так, Дмитриев заявил журналистам, что встречи России и США походят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры "очень позитивными".

В Кремле пока не высказались о прошедших переговорах, однако, комментируя встречу в Давосе, Песков заявил, что вопросы, касающиеся украинского урегулирования, обсуждаются в закрытом режиме.

Украинское урегулирование

Уиткофф и Кушнер на возможной встрече с Путиным хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию, сообщало ранее издание Блумберг со ссылкой на источники.

В свою очередь Песков заявлял, что Москва заинтересована в визите спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера и ждет его. Кроме того, в Кремле неоднократно отмечали открытость России к урегулированию на Украине, подчеркивая, что позиция Москвы известна как Вашингтону , так и Киеву

В середине января, выступая перед иностранными послами, Путин заявлял, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Российский лидер также отмечал, что стоило бы вернуться к обсуждению этих инициатив, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто - и чем скорее, тем лучше - мирное урегулирование конфликта на Украине.

Говоря об украинском урегулировании в Давосе, Уиткофф в среду заявил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса, чем было достигнуто за последние три-четыре года. При этом Уиткофф подчеркнул, что прогресс на переговорах по Украине значительнее, чем этого признает киевский режим.

Уиткофф в России

Нынешний визит Уиткоффа в Москву станет седьмым за весь период переговорного процесса России и США, а также первым в этом году. Предыдущая поездка состоялась в начале декабря, тогда спецпосланника впервые сопровождал зять Трампа Кушнер. Декабрьский визит представителей США был, в частности, связан с процессом обсуждения плана США по урегулированию конфликта на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь называл переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отмечал, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Впервые спецпосланник Трампа посетил Москву 11 февраля. Тот визит был связан с делом американца Марка Фогеля , который отбывал в России наказание за контрабанду наркотиков. Накануне визита Фогель был помилован президентом РФ, а затем обменян на россиянина Александра Винника , которого в США обвиняли в киберпреступлениях. Уиткофф встречал переданного российской стороной Фогеля в аэропорту Внуково. По данным западных СМИ, спецпосланник Трампа в ходе той поездки встречался с президентом России, но подтверждения этих сообщений от российской стороны нет.

После этого Уиткофф посещал Россию еще четырежды и каждый раз встречался с Путиным. Все эти встречи официально подтверждены, и все они были связаны с украинской проблематикой. В частности, спецпосланник президента США 13 марта прилетел в Москву, чтобы обсудить возможность временного прекращения огня на Украине.

В следующем месяце Уиткофф посетил Россию дважды: 11 апреля приезжал в Санкт-Петербург , а 25 апреля встречался с российским лидером уже в Москве. Встреча Путина и Уиткоффа в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Петербурге продлилась около 4,5 часа, стороны обсудили украинское урегулирование. Встреча в Москве продолжалась три часа, обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров России и Украины.