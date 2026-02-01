Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о продолжении взаимодействия церкви и государства - РИА Новости, 01.02.2026
13:58 01.02.2026
Путин заявил о продолжении взаимодействия церкви и государства
Высокий уровень взаимодействия Церкви и государства в России, который заложили при первом президенте РФ Борисе Ельцине и патриархе Московском и всея Руси...
Путин заявил о продолжении взаимодействия церкви и государства

Путин: высокий уровень взаимодействия церкви и государства будет продолжаться

Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с семнадцатой годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с семнадцатой годовщиной интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с семнадцатой годовщиной интронизации
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Высокий уровень взаимодействия Церкви и государства в России, который заложили при первом президенте РФ Борисе Ельцине и патриархе Московском и всея Руси Алексии, будет продолжен, заявил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. Кирилл, в свою очередь, отметил вклад президента в сложившийся в Российской Федерации высокий уровень взаимодействия Церкви и государства.
"Этот процесс начался еще при первом президенте России Борисе Николаевиче Ельцине и при патриархе Алексии, а мы с Вами в силу наших сил и при поддержке Господа продолжаем эту работу... Будем стараться и дальше в таком направлении действовать", - сказал Путин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей семнадцатой годовщины интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Путин в годовщину интронизации патриарха Кирилла отметил его достижения
РелигияРоссияВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
