Путин заявил о продолжении взаимодействия церкви и государства

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Высокий уровень взаимодействия Церкви и государства в России, который заложили при первом президенте РФ Борисе Ельцине и патриархе Московском и всея Руси Алексии, будет продолжен, заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства в воскресенье лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. Кирилл, в свою очередь, отметил вклад президента в сложившийся в Российской Федерации высокий уровень взаимодействия Церкви и государства.