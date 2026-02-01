https://ria.ru/20260201/putin-2071546334.html
Путин заявил о продолжении взаимодействия церкви и государства
Путин заявил о продолжении взаимодействия церкви и государства - РИА Новости, 01.02.2026
Путин заявил о продолжении взаимодействия церкви и государства
Высокий уровень взаимодействия Церкви и государства в России, который заложили при первом президенте РФ Борисе Ельцине и патриархе Московском и всея Руси... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T13:58:00+03:00
2026-02-01T13:58:00+03:00
2026-02-01T13:58:00+03:00
религия
россия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Путин заявил о продолжении взаимодействия церкви и государства
Путин: высокий уровень взаимодействия церкви и государства будет продолжаться