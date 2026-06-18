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Посол опроверг слова Кишинева о незаконном присутствии войск России в ПМР - РИА Новости, 18.06.2026
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07:29 18.06.2026
Посол опроверг слова Кишинева о незаконном присутствии войск России в ПМР

Озеров: российские войска находятся в Приднестровье по соглашению 1992 года

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкБТР-82А ВС России на КПП в Приднестровье
БТР-82А ВС России на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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БТР-82А ВС России на КПП в Приднестровье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению посла РФ в Молдавии Олега Озерова, присутствие российских войск в Приднестровье законно и обосновано соглашением 1992 года.
  • Кишинев настаивает на трансформации миротворческой миссии в гражданскую под международным мандатом и полном выводе Оперативной группы российских войск.
  • Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» были приостановлены из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева, вместо них проводятся встречи в формате «1+1» с участием представителей Кишинева, Тирасполя и миссии ОБСЕ.
КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Рассуждение Кишинева о том, что присутствие российских войск на территории Приднестровья незаконно, не соответствует действительности, соглашение 1992 года дает такое право, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
По соглашению о принципах мирного урегулирования от 1992 года, российские миротворцы находятся в зоне конфликта в Приднестровье для обеспечения безопасности. Кишинев настаивает на трансформации миротворческой миссии в гражданскую под международным мандатом и полном выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ).
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"Момент, который нас беспокоит, — это, конечно же, рассуждение о том, что присутствие российских войск незаконно. Это не соответствует действительности. Есть соглашение 1992 года, в котором четко прописаны положения и параметры присутствия российских войск там", - сказал Озеров.
По его словам, более того, это соглашение подписали главы двух государств, президенты Республики Молдова и Российской Федерации на тот момент - Мирча Снегур и Борис Ельцин.
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"И пока это соглашение действует, мы исходим из того, что присутствие российских войск законно. Это первое. И второе, оно законно по основам самого приднестровского урегулирования. То есть российские войска могут быть выведены по итогам политико-дипломатического урегулирования этого конфликта, урегулирования, основы которого заложены в рамках процесса "5+2", и к возобновлению работы в рамках которого мы призываем", - подчеркнул российский посол.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
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