Посол опроверг слова Кишинева о незаконном присутствии войск России в ПМР

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"И пока это соглашение действует, мы исходим из того, что присутствие российских войск законно. Это первое. И второе, оно законно по основам самого приднестровского урегулирования. То есть российские войска могут быть выведены по итогам политико-дипломатического урегулирования этого конфликта, урегулирования, основы которого заложены в рамках процесса "5+2", и к возобновлению работы в рамках которого мы призываем", - подчеркнул российский посол.