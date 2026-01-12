https://ria.ru/20260112/genprokuratura-2067349071.html
Гуцан рассказал об антикоррупционной работе Генпрокуратуры
Гуцан рассказал об антикоррупционной работе Генпрокуратуры
2026-01-12T12:28:00+03:00
2026-01-12T12:28:00+03:00
2026-01-12T15:51:00+03:00
россия
александр гуцан
генеральная прокуратура рф
россия
2026
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Генпрокуратура будет совершенствовать антикоррупционную работу, чтобы ни высокие должности, ни связи не создавали иллюзию недосягаемости для правосудия, заявил глава ведомства Александр Гуцан.
"Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни один из высокопоставленных лиц не питал иллюзий о своей недосягаемости для правосудия", — сказал он на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры.
По словам Гуцана, предстоит еще много сделать для возмещения ущерба, причиненного нечистыми на руку чиновниками, а также лишения их денег и имущества, полученных преступным путем.
В условиях глобальных изменений мироустройства, усложнения многих общественных отношений и беспрецедентных вызовов роль прокуратуры заметно возрастает, подчеркнул глава ведомства.
День работника прокуратуры отмечается в России
12 января. Праздник установили в 1995 году. Дату выбрали, потому что в этот день 1722 года
Петр Великий учредил пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и заложил основы института российской прокуратуры.