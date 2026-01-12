Гуцан рассказал об антикоррупционной работе Генпрокуратуры

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Генпрокуратура будет совершенствовать антикоррупционную работу, чтобы ни высокие должности, ни связи не создавали иллюзию недосягаемости для правосудия, заявил глава ведомства Александр Гуцан.

"Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни один из высокопоставленных лиц не питал иллюзий о своей недосягаемости для правосудия", — сказал он на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры.

По словам Гуцана, предстоит еще много сделать для возмещения ущерба, причиненного нечистыми на руку чиновниками, а также лишения их денег и имущества, полученных преступным путем.

В условиях глобальных изменений мироустройства, усложнения многих общественных отношений и беспрецедентных вызовов роль прокуратуры заметно возрастает, подчеркнул глава ведомства.