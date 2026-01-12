Рейтинг@Mail.ru
Гуцан рассказал об антикоррупционной работе Генпрокуратуры
12:28 12.01.2026 (обновлено: 15:51 12.01.2026)
Гуцан рассказал об антикоррупционной работе Генпрокуратуры
Гуцан рассказал об антикоррупционной работе Генпрокуратуры
Гуцан рассказал об антикоррупционной работе Генпрокуратуры
россия, александр гуцан, генеральная прокуратура рф
Россия, Александр Гуцан, Генеральная прокуратура РФ
Гуцан рассказал об антикоррупционной работе Генпрокуратуры

Гуцан: Генпрокуратура намерена совершенствовать антикоррупционную работу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Гуцан
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Гуцан. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Генпрокуратура будет совершенствовать антикоррупционную работу, чтобы ни высокие должности, ни связи не создавали иллюзию недосягаемости для правосудия, заявил глава ведомства Александр Гуцан.
"Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни один из высокопоставленных лиц не питал иллюзий о своей недосягаемости для правосудия", — сказал он на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры.
Встреча Путина с генпрокурором Гуцаном в Кремле - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Путин обсудил с Гуцаном приоритетные задачи Генпрокуратуры
23 декабря 2025, 14:02
По словам Гуцана, предстоит еще много сделать для возмещения ущерба, причиненного нечистыми на руку чиновниками, а также лишения их денег и имущества, полученных преступным путем.
В условиях глобальных изменений мироустройства, усложнения многих общественных отношений и беспрецедентных вызовов роль прокуратуры заметно возрастает, подчеркнул глава ведомства.
День работника прокуратуры отмечается в России 12 января. Праздник установили в 1995 году. Дату выбрали, потому что в этот день 1722 года Петр Великий учредил пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и заложил основы института российской прокуратуры.
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Гуцан рассказал о числе россиян, которым восстановили права на госпомощь
Вчера, 12:25
 
РоссияАлександр ГуцанГенеральная прокуратура РФ
 
 
