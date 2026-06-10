День России 2026: когда отмечается и что за праздник

День России — государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату — 12 июня. Когда появился этот праздник в нашей стране, в чем его суть, почему его называют днем рождения современной России, на какие дни выпадают выходные в связи с торжеством в 2026 году, — в материале РИА Новости.

Дата: 12 июня

Тип: государственный праздник

Основание: декларация 1990 года

Статус: выходной день

Когда День России в 2026 году

Праздник, который называется "День России", связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Какого числа праздник

День России имеет фиксированную дату, каждый год он отмечается 12 июня и в 2026 году этот день выпадает на пятницу.

12 июня, в пятницу отмечается День России в 2026 году

Как отдыхаем 12 июня 2026 года

День России официально является выходным, а значит, по производственному календарю, россиян в честь праздника ожидает короткая рабочая неделя, длинные выходные 12–14 июня и сокращенный рабочий день 11 июня.

Что это за праздник и что отмечают 12 июня

"Многие граждане страны празднуют День России 12 июня просто как выходной день, а часть из них не знают не только его истории, но и не имеют мнений насчёт правильного названия, просто ожидают дополнительных выходных. Так, многие ошибочно называют этот праздник "Днем независимости России" по аналогии с подобными в других странах", – констатирует кандидат исторических наук, доцент Мария Косорукова, и она права.

Однако, если обратиться к смыслу праздника российского, в День России граждане отмечают не независимость, а провозглашение государственного суверенитета страны, национальное единение, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация, что связано с принятием Декларации о государственном суверенитете.

Это один из самых молодых государственных праздников в современной истории Российской Федерации, и он ещё требует информационной поддержки.

История Дня России

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В ней, в частности, предложил равноправие политических партий и общественных организаций, был принят принцип разделения властей, определилось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории. Так что эту дату можно считать точкой отсчета новейшей истории государства.

“На этом же съезде председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Ельцин, а ровно через год, 12 июня 1991 года, когда в Москве впервые состоялись выборы президента РФ, он победил, набрав 57,3% голосов", — говорит Николай Буканев, писатель, популяризатор истории России.

Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". А в 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России.

В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года № 1113 12 июня объявлен государственным праздником и ежегодно отмечается с увеличением выходных и праздничных дней. Кстати, считается, что в этот же день (12 июня по новому стилю) родился Александр Невский.

Хронология становления праздника 1990 Принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1992 12 июня стало праздничной датой 1994 Указом закреплено государственное значение дня 1998 Борис Ельцин предложил название "День России" 2002 Название официально закреплено

Смысл и символы праздника

"День России, который празднуется в нашей стране уже почти четверть века, исторически неразрывно связан с теми процессами, которые переживала наша страна в последние годы существования СССР. Тем не менее с годами смысл его обрел новые значения.

Если в 1990-м году провозглашение суверенитета означало начало разрыва с коммунистическим, советским прошлым, то в наши дни факт реального суверенитета - одно из основополагающих условий существования независимой России. Так что для россиян 12 июня будет прекрасный день, чтобы вспомнить важное – о своей любви к родной стране", — говорит Николай Буканев.

Символы и смыслы Дня России

Символ

Что означает

Как проявляется в праздник Флаг России Государственный суверенитет и единство Триколор на зданиях, лентах, сценах Герб России Государственность и преемственность Официальное оформление площадок и документов Гимн России Национальное единение Торжественные церемонии и официальные акции Государственные премии Признание заслуг перед страной Церемонии в Кремле

К государственным символам каждой страны относятся прежде всего герб, флаг и гимн. Одновременно с принятием Конституции 12 декабря 1993 года началась разработка новых государственных символов России. В декабре 2000 года Государственная Дума приняла законы о государственной символике Российской Федерации — гербе, флаге и гимне.

Одним из главных символов праздника является российский триколор. 12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского государственного флага на балконах. Все желающие могут принять участие в таком проекте как на общественных началах в общественных организациях, так и самостоятельно.

Как отмечают День России

Обязательная часть праздничной программы ко Дню России в большинстве населенных пунктов страны, от посёлка до республики, — это различные массовые торжества. И в крупных городах, и в самых маленьких россиян ждёт насыщенная программа, патриотические акции, народные гуляния.

Официальные мероприятия в Москве

В нерабочий День России по всей стране проходят тематические торжества и патриотические акции. Главной площадкой в столице из года в год остается Красная площадь Москвы, на которой проходят праздничные гуляния (например, концерт с участием ведущих артистов страны).

Еще одна традиционная часть праздничной программы – это вручение президентом Владимиром Путиным Государственных премий под сводами Кремля в самой торжественной обстановке. Традиция вручать награды в этот день деятелям искусства, культуры и науки существует с 1995 года.

Как празднуют в регионах

Каждый российский город празднует по-своему: в регионах к празднику будут приурочены народные гуляния, акции и тематические программы.

Концерты, фестивали, акции

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество региональных праздничных мероприятий.

В Санкт-Петербурге в предыдущие годы праздничный концерт ко Дню России проходил на Соборной площади Петропавловской крепости и салют, фейерверк. В этот же день многим юным петербуржцам были вручены их первые паспорта.

Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали. Например, на ВДНХ обычно проходит масштабная событийная программа с участием музыкантов, актеров и популяризаторов науки; в музее-заповеднике "Коломенское" - ежегодный музыкальный фестиваль "Россия", в парках Дружбы, "Кузьминки" и "Дубки", зоне отдыха "Левобережье", саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово - творческие мастер-классы и концерты, куда интересно прийти и одному, и в компании друзей или родственников.

Программа празднования Дня России нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.

Салюты, прогулки, поездки, дача

Длинные летние выходные на День России – это возможность провести время с близкими: поездки на дачу, выезды на природу, семейные встречи или небольшие путешествия по стране.

Вечерней кульминацией торжества обычно становится праздничный салют. Официальная информация о том, планируется ли фейерверк в 2026 году, места его проведения, будет опубликована ближе к дате.

Современное значение Дня России

День России — государственный праздник всех, кто гордится нашей страной, верит в нее, чувствует свою ответственность за настоящее и будущее. Это день, символизирующий единство, сплоченность и разнообразие нашей страны.

Россия — страна с богатыми историческими и культурными традициями. В ее границах существуют разнообразные народы, языки, религии и обычаи. День России отмечает это многообразие и подчеркивает важность единства, гармонии и взаимного уважения между всеми гражданами страны.

Интересные факты о празднике

В День России проходит торжественная церемония вручения паспортов юным россиянам, достигшим 14 лет, подчеркивающая связь поколений и ответственность молодежи за будущее страны.

Российский бизнес использует праздничный день для неформальных выездов на природу или организации акций для клиентов, раскрывающих тему "культурного кода России".

В 2012 году в Москве испекли самый большой именинный пирог "для страны" размером полтора на два метра и весом почти двести килограммов.

В 2022 году в честь праздника на Поклонной горе в столице развернули Знамя Победы рекордного размера 65 метров в длину и 35 метров в ширину.

Вопросы и ответы

Когда День России в 2026 году?

День России в 2026 году отмечают 12 июня, это пятница. Поскольку праздник является официальным выходным, отдых продлится с 12 по 14 июня, а 11 июня будет сокращенным рабочим днем.

Что за праздник отмечают 12 июня в России?

12 июня в России отмечают День России — государственный праздник, связанный с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Сегодня он трактуется как символ национального единения, гражданского мира и современной российской государственности.

День России и День независимости - это одно и то же?

В разговорной речи праздник долго называли Днем независимости, но официально такое название не закрепилось. Современное и юридически корректное название — День России, окончательно закрепленное в 2002 году.

Как отмечают День России?

Обычно проходят концерты, фестивали, патриотические акции, выставки, вручение госпремий и праздничные салюты. Многие также используют длинные выходные для поездок, дачи или отдыха с семьей.

Чем День России отличается от Дня народного единства и Дня флага?