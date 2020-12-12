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Биография Валентина Гафта

Биография Валентина Гафта

Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, поэт Валентин Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:17

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валентин гафт

справки

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, поэт Валентин Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет.Ниже приводится биографическая справка.Известный актер театра и кино, ведущий актер московского театра "Современник", народный артист России Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Его отец, по профессии адвокат, прошел почти всю Великую Отечественную войну и закончил ее майором.В школьные годы Валентин Гафт участвовал в самодеятельности, где ему пришлось играть исключительно женские роли, потому что в школе тогда учились только мальчики.В 1953 году, после окончания школы, Валентин Гафт поступил в Школу-студию МХАТ. На курсе вместе с ним учились Евгений Урбанский, Олег Табаков, Майя Менглет.С 1957 года, после окончания школы-студии, работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре Сатиры. В последнем в 1967 году им была сыграна одна из лучших ролей – графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" в дуэте с Андреем Мироновым.С 1969 года Валентин Гафт был ведущим артистом театра "Современник". В театре он исполнил множество ролей – Петр Адуев в спектакле "Обыкновенная история" (1970) по Ивану Гончарову, Гусев в постановке "Валентин и Валентина" (1971) Михаила Рощина, Генрих IV в одноименном спектакле Луиджи Пиранделло (1978), Людовик XIV в "Кабале святош" (1981) Михаила Булгакова, Вершинин в "Трех сестрах" (1982) Антона Чехова и др.Среди его театральных работ в "Современнике" – Городничий в "Ревизоре" Николая Гоголя, Хиггинс в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Рахлин в "Коте домашнем средней пушистости" Владимира Войновича и Григория Горина, Изольд Кукин в "Аккомпаниаторе" Александра Галина, Валентин в "Уйди-уйди" Николая Коляды, Лейзер в "Трудных людях" Йосефа Бар-Йосефа и Глумов в "Балалайкине и К°" Михаила Салтыкова-Щедрина, а также одна из главных ролей в спектакле по пьесе, написанной им самим – "Сон Гафта, пересказанный Виктюком". Постановка "Балалайкин и К°" стала режиссерским дебютом Валентина Гафта в "Современнике", он сделал эту работу вместе с Игорем Квашой и Александром Назаровым.В октябре 2017 года состоялась премьера авторского спектакля Валентина Гафта и Саида Багова "Пока существует пространство", в котором артист играл роль отчима. В репертуаре артиста также была роль Фирса в "Вишневом саде" Антона Чехова.Валентин Гафт играл и в других театрах: в 2000 году в театральном агентстве "Театрон-Н" он исполнил роль Джеймса в спектакле "Коллекция Пинтера", в 2002 году – роль Трусоцкого в Театре имени Моссовета в спектакле "Муж, жена и любовник". В 2012 году в Театре имени М.Н. Ермоловой Гафт сыграл Светловидова в постановке "Самая большая маленькая драма".Дебют актера в кино состоялся в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте", где он сыграл небольшую, почти бессловесную роль. В том же году он промелькнул в эпизодической роли в романтической драме "Поэт".Позже он снялся в кинофильмах "Первый курьер" (1968), "Бешеное золото" (1977), "Кентавры" (1979), "Черная курица, или Подземные жители" (1981), "Фуэте" (1986). Заметными были его роли в музыкальной комедии "Чародеи" (1982), трагикомедии "По главной улице с оркестром" (1986), боевике "Воры в законе" (1988), фильмах "Визит дамы" (1989), "Ночные забавы" (1991), "Анкор, еще Анкор!" (1992).В 1994 году Валентин Гафт сыграл Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".Одними из лучших в биографии актера стали роли, сыгранные в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. В 1979 году он сыграл председателя гаражно-строительного кооператива Сидоркина в комедии "Гараж", в 1980 году снялся в трагикомедии Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово…", в 1987 году – в фильме "Забытая мелодия для флейты", в 1991 году – в фильме "Небеса обетованные", в 2000 году – в фильме "Старые клячи", в 2006 году – в фильме-мюзикле "Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя".Среди кинематографических работ Гафта 2000-х годов – главные роли в фильмах "12" (2007), "Операция "Че Гевара" (2008), "Притяжение" (2008), сериалах "Осенние цветы" (2009) и "Семейный дом" (2010). Он также снимался в сериалах "Утомленные солнцем -2: Предстояние" (2010), "Жизнь и приключения Мишки Япончика" (2011), "Морпехи" (2011), "Студия 17" (2013), новогодней комедии "Елки-3" (2013) и др.В последние годы Валентин Гафт сыграл роли в фильмах "Подлец" Михаила Левитина-младшего, "Млечный путь" (2015) Анны Матисон, главную роль в короткометражной ленте "Четвертый" (2016) Кирилла Сафонова.Кроме театра и кино Валентином Гафтом сыграно много ролей на телевидении. Среди них – главный герой в телесериале по роману Томаса Манна "Будденброки" (1972), Мистер Домби в "Домби и сыне" (1974), Крамин в телефильме "На всю оставшуюся жизнь" (1975), Малыш в "Королях и капусте" (1978), Джаспер в четырехсерийном фильме "Тайна Эдвина Друда" (1980), князь Бореску в телеспектакле "Архипелаг Ленуар" (1983).Валентин Гафт прославился также как автор острых эпиграмм, которые ходили в рукописных списках, их цитировали.Автор книг "Стих и эпиграмма" (1989), "Я постепенно познаю" (1997), "Жизнь – театр" (1998), в соавторстве с Леонидом Филатовым, "Сад забытых воспоминаний" (1999), "Стихотворения, воспоминания, эпиграммы" (2000), "Тени на воде" (2001), "Стихотворения. Эпиграммы" (2003), "Красные фонари" (2008) и другие.Валентин Гафт являлся президентом Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро".Творчество артиста отмечено многими наградами. В 1984 году Валентину Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР. Награжден орденом Дружбы (1995), орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2005), II (2010) и IV степеней (2016).Гафт– лауреат Царскосельской премии (1995), театральной премии имени И.М. Смоктуновского (1995).В 2004 году Валентину Гафту была присуждена общественная читательская премия газеты "Аргументы и факты" – "Национальная гордость России". В 2007 году он стал лауреатом театральной премии К.С. Станиславского и лауреатом премии "Золотой орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12". В 2009 году ему была присуждена премия журнала "Театрал", в 2011 году – премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству". В 2012 году артист стал лауреатом премий "Золотой орел" и "Хрустальная Турандот". В 2014 году он был удостоен премии имени Олега Янковского "Творческое открытие".В 2015 году он стал лауреатом премии "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены".12 декабря 2020 года Валентин Гафт скончался.Валентин Гафт был женат третьим браком на народной артистке России Ольге Остроумовой.Его дочь Ольга от предыдущего брака покончила с собой в 2002 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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