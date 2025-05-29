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Золотой Остап за решеткой: как Арчил Гомиашвили грабил театры

Золотой Остап за решеткой: как Арчил Гомиашвили грабил театры - РИА Новости, 29.05.2025

Золотой Остап за решеткой: как Арчил Гомиашвили грабил театры

Остап Бендер, которого сыграл Арчил Гомиашвили в комедии Леонида Гайдая "12 стульев", был настоящим жуликом, обманщиком и авантюристом. В жизни актер оказался... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:57:00+03:00

2025-05-29T17:57:00+03:00

2025-05-29T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Остап Бендер, которого сыграл Арчил Гомиашвили в комедии Леонида Гайдая "12 стульев", был настоящим жуликом, обманщиком и авантюристом. В жизни актер оказался таким же, как его персонаж. Ему удалось стать миллионером, но это богатство не принесло счастья. О мрачных тайнах "великого комбинатора" наяву - в материале РИА Новости. Мечтал стать артистом, а угодил за решеткуАрчил Гомиашвили родился в небольшом грузинском городе, и его непокорный характер начал проявляться с ранних лет. Будучи талантливым в рисовании юношей, он поступил в Тбилисский художественный техникум. Там ему доверили оформление спектакля, который ставил молодой режиссер Георгий Товстоногов. Режиссер положительно оценил творчество Арчила и даже предложил ему небольшую роль. Однако сам Арчил испортил свою репутацию, связавшись с компанией хулиганов. Сначала он бросил учебу, а затем попал в тюрьму за воровство из Тбилисского театра русской драмы. Гомиашвили устроился работать в этот театр, но решил подзаработать и вместе с приятелем срезал кожу с кресел и продал ен сапожнику. За это актер был сослан в исправительный лагерь.Позже последовало второе осуждение и новый срок — уже за хулиганство. Поняв, что так дальше жить нельзя, он решил начать заново и переехал в Москву, где никто не знал о его криминальном прошлом.Благодаря своему темпераменту и артистическим способностям Арчил без труда поступил в Школу-студию МХАТ. Однако учеба длилась недолго — он устроил драку в кафе и чтобы избежать повторного заключения, вернулся в Грузию. Там он начал работать в местном театре и поставил моноспектакль, в котором одновременно исполнял роли Остапа Бендера, Паниковского, Корейко и возлюбленной Остапа — Зоси Синицкой. Этот спектакль стал настоящим успехом. В течение тринадцати лет Гомиашвили гастролировал с ним по городам Грузии, где его принимали с большим восторгом. Тем не менее, несмотря на творческие достижения, актер не сразу смог порвать с криминальным прошлым. Всего за свою жизнь он провел за решеткой четыре раза.Легендарный ОстапАрчил Гомиашвили также снимался в кино, но начал свою карьеру на экране довольно поздно в возрасте тридцати одного года. Настоящая слава пришла к нему еще позже, когда ему исполнилось сорок четыре года, и он сыграл Остапа Бендера. Перед тем как выбрать Арчила на эту роль, режиссер Леонид Гайдай пробовал множество других актеров. Остапом могли стать такие знаменитости, как Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, Спартак Мишулин, Андрей Миронов и даже Владимир Высоцкий. Однако Гайдай долго не мог найти подходящего исполнителя, ему казалось, что "чего-то не хватает". Все изменилось, когда ему предложили посмотреть спектакль с Гомиашвили. Режиссер мгновенно понял, что нашел настоящего Бендера."Это было попаданием "в десятку"", — говорил режиссер.Это решение оказалось совершенно верным. Фильм стал настоящим хитом, и вся страна смеялась над приключениями авантюриста Бендера. Комедию пересматривали множество раз. За свою выдающуюся игру Арчил получил от Совета министров СССР трехкомнатную квартиру, что стало признанием его таланта. Он переехал в Москву и начал играть в театре "Ленком". Однако после ссоры с Марком Захаровым он покинул этот театр. Кроме того, у него также возник конфликт с Гайдаем, из-за которого они не общались много лет. Арчил обиделся на то, что его Остапа озвучил другой актер. Причиной этому стал его сильный грузинский акцент. Гайдай не хотел, чтобы Остап выглядел на экране как грузин.Роль Остапа Бендера стала для Арчила Гомиашвили не только его звездным моментом, но и настоящим проклятием. Режиссеры продолжали видеть в нем лишь Бендера и почти не предлагали серьезные роли. Арчил мечтал сыграть Штирлица и даже прошел пробы, но комиссия не позволила Татьяне Лиозновой снимать "Бендера". На эту роль выбрали известного и положительного Вячеслава Тихонова.Стал миллионеромТень Остапа Бендера преследовала актера всю жизнь. Он смог осуществить мечту "великого комбинатора" — стать миллионером. Все началось с того, что ему отказали в финансировании фильма "Америка глазами таксиста", который он хотел снять. Не зная, где взять деньги, Арчил решил попробовать удачу в казино в Западном Берлине. И тут ему повезло. Он начал выигрывать, ставка за ставкой, и в итоге заработал внушительную сумму — 160 тысяч марок.Теперь он мог приступить к съемкам. Однако автор книги "Америка глазами таксиста", по которой Арчил планировал снимать фильм, миллиардер Майкл Филд, отказался подписывать контракт. В качестве утешительного подарка он вручил советскому актеру десять игорных заведений в Западном Берлине. Это означало, что Арчил стал весьма состоятельным человеком, миллионером.Золотой ОстапВ начале 90 годов Арчил Гомиашвили открыл в Москве казино под названием "Золотой Остап", которое быстро приобрело большую популярность. В это заведение часто приходили знаменитости, а сам Арчил нередко появлялся там в образе Остапа Бендера, прогуливаясь по игровому залу. Позже он стал владельцем бутиков с модной итальянской одеждой и успешно развивал свой бизнес. Несмотря на это, он не забывал о добрых делах: щедро жертвовал на благотворительность, поддерживал молодых студентов ВГИКа и помогал пожилым грузинским актерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.В возрасте 78 лет Арчил Михайлович обратился в клинику, где ему диагностировали рак легких в последней стадии. Хотя он мог позволить себе дорогостоящую операцию в Америке, лечение не принесло результата, и спустя год актера не стало.Со временем Гомиашвили смирился с тем, что для миллионов зрителей он прежде всего остался Остапом Бендером, хотя в его творческом наследии было много других ролей, которые были ему близки. Сегодня имя Арчила Гомиашвили ассоциируется с жизнерадостным, остроумным и обаятельным Бендером, который навсегда остался в памяти зрителей.

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