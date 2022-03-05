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Александр Ширвиндт выпустил книгу в жанре "ироничной исповедальности"

Александр Ширвиндт выпустил книгу в жанре "ироничной исповедальности" - РИА Новости, 05.03.2022

Александр Ширвиндт выпустил книгу в жанре "ироничной исповедальности"

Актер и режиссер Александр Ширвиндт выпустил книгу "Отрывки из обрывков" в жанре "ироничной исповедальности", сообщает пресс-служба издательства. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:39

2022-03-05T13:39

2022-03-05T13:39

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Актер и режиссер Александр Ширвиндт выпустил книгу "Отрывки из обрывков" в жанре "ироничной исповедальности", сообщает пресс-служба издательства.Произведение было создано в разгар пандемии. В нем артист говорит о коронавирусе и самоизоляции, семье и друзьях, футболе и успехах российской сборной на Олимпиаде. А также вспоминает об учебе в школе, о преподавании в Театральном институте имени Щукина, работе над спектаклями и съемках в кинофильмах.Автор делится историями о коллегах и друзьях. Среди них Олег Табаков и Марк Захаров, Андрей Миронов и Людмила Гурченко, Михаил Жванецкий и Булат Окуджава, Владимир Меньшов и Валентин Гафт, Михаил Державин и Зиновий Гердт. Александр Ширвиндт – советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, народный артист РСФСР. В разное время служил в Театре им. Ленинского комсомола, Московском драматическом театре на Малой Бронной, Московском академическом театре сатиры.

https://ria.ru/20220208/tsypkin-1771682146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, азбука-аттикус, булат окуджава, михаил державин, мария голубкина, александр ширвиндт, книги, олег табаков, валентин гафт, владимир меньшов, зиновий гердт, михаил жванецкий, марк захаров, людмила гурченко, андрей миронов (актер)