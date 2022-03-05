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Александр Ширвиндт выпустил книгу в жанре "ироничной исповедальности"
Александр Ширвиндт выпустил книгу в жанре "ироничной исповедальности" - РИА Новости, 05.03.2022
Александр Ширвиндт выпустил книгу в жанре "ироничной исповедальности"
Актер и режиссер Александр Ширвиндт выпустил книгу "Отрывки из обрывков" в жанре "ироничной исповедальности", сообщает пресс-служба издательства. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:39
2022-03-05T13:39
2022-03-05T13:39
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Актер и режиссер Александр Ширвиндт выпустил книгу "Отрывки из обрывков" в жанре "ироничной исповедальности", сообщает пресс-служба издательства.Произведение было создано в разгар пандемии. В нем артист говорит о коронавирусе и самоизоляции, семье и друзьях, футболе и успехах российской сборной на Олимпиаде. А также вспоминает об учебе в школе, о преподавании в Театральном институте имени Щукина, работе над спектаклями и съемках в кинофильмах.Автор делится историями о коллегах и друзьях. Среди них Олег Табаков и Марк Захаров, Андрей Миронов и Людмила Гурченко, Михаил Жванецкий и Булат Окуджава, Владимир Меньшов и Валентин Гафт, Михаил Державин и Зиновий Гердт. Александр Ширвиндт – советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, народный артист РСФСР. В разное время служил в Театре им. Ленинского комсомола, Московском драматическом театре на Малой Бронной, Московском академическом театре сатиры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, азбука-аттикус, булат окуджава, михаил державин, мария голубкина, александр ширвиндт, книги, олег табаков, валентин гафт, владимир меньшов, зиновий гердт, михаил жванецкий, марк захаров, людмила гурченко, андрей миронов (актер)
Александр Ширвиндт выпустил книгу в жанре "ироничной исповедальности"
Александр Ширвиндт написал книгу "Отрывки из обрывков" в жанре "ироничной исповедальности"
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Актер и режиссер Александр Ширвиндт выпустил книгу "Отрывки из обрывков" в жанре "ироничной исповедальности", сообщает пресс-служба издательства.
Произведение было создано в разгар пандемии. В нем артист говорит о коронавирусе и самоизоляции, семье и друзьях, футболе и успехах российской сборной на Олимпиаде.
А также вспоминает об учебе в школе, о преподавании в Театральном институте имени Щукина, работе над спектаклями и съемках в кинофильмах.
Автор делится историями о коллегах и друзьях. Среди них Олег Табаков и Марк Захаров, Андрей Миронов и Людмила Гурченко, Михаил Жванецкий и Булат Окуджава, Владимир Меньшов и Валентин Гафт, Михаил Державин и Зиновий Гердт.
"Жанр – ироничная исповедальность. С одной стороны, снижает уровень глупости и инфантильности, с другой – амнистирует случайную смелость", — поясняет Ширвиндт.
Александр Ширвиндт – советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, народный артист РСФСР. В разное время служил в Театре им. Ленинского комсомола, Московском драматическом театре на Малой Бронной, Московском академическом театре сатиры.