https://ria.ru/20250216/estrada-1999394819.html

"Противно это…": слова Валентина Гафта о современной эстраде сбылись

"Противно это…": слова Валентина Гафта о современной эстраде сбылись - РИА Новости, 16.02.2025

"Противно это…": слова Валентина Гафта о современной эстраде сбылись

РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:20:00+03:00

2025-02-16T08:20:00+03:00

2025-02-16T08:20:00+03:00

культура

красноярск

россия

уфа

лолита милявская

валентин гафт

ольга бузова

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Вадим МинеевНародный артист России Валентин Гафт был не только прекрасным актером, сыгравшим множество ролей в кино и на сцене театра, прославился он и как мастер сочинения стихов и эпиграмм.В феврале 2011 года в эфире программы "Временно доступен" Гафт прочел строки, посвященные отечественному шоу-бизнесу. Как выяснилось, стихотворение стало пророческими.Что за строки?Пришла "свобода" – стали интереснейПисклявые уродцы-пошляки…Слова – ничто, есть вопли вырожденьяТот знаменит, кто больше не здоровКто выйдет петь без всякого стесненья –Без совести, без страха, без штанов.<…> С телеэкрана, как из ресторана,Для пущей важности прибавив хрипотцыОни пудами сыпят соль на раныКак на капусту или огурцы.В халатике бесполая фигураЗапела, оголившись без причинПротивно это…К сожалению, прошедшие годы лишь доказали правоту этих строк великого артиста. Матерная ругань со сцены и непристойное поведение стали нормой для некоторых исполнителей, переставших считаться с мнением общественности.Артист для зрителя или зритель для артиста?Вероятно, многие в детстве пели или танцевали перед зеркалом. Но были ли мы в этот момент артистами сцены? Конечно, нет, потому что любого представителя шоу-бизнеса делает тем, кто он есть, простой зритель. Люди, наполняющие концертные залы, и есть тот базис, на котором стоит любой артист.Не будь его, и всё рассыплется.Но н все в шоу-бизнесе это понимают, и они начинают думать только о себе, а не о своих зрителях, не считаясь с общественным мнением. И тогда ожидаемо их ждет только провал. Последние скандалы это красочно показывают.Снятая одежда на концертеНаверное, одним из ярких примеров является скандал с отменой концертов в начале 2025 года у Лолиты Милявской. Общественники пожаловались на непристойное, по их мнению, поведение артистки на сцене.Жаловались на нее и в Красноярске, где она ответила своим оппонентам, раздевшись прямо на сцене."Я всё понимаю, я одевалась даже так, как социум требует в 61 год. Чтобы ничего нигде не видно было. Но я чувствую, что вы же не на это пришли", – сказала Лолита и сняла юбку, оставшись в облегающем сверкающем комбинезоне.Ответом прямо напрашивается строка из приговора Валентина Гафта:"Запела, оголившись без причин.Противно это…"Но лучше предоставим слово местному депутату Елене Пензиной."Я думаю, позицию свою совершенно ясно выразила. Мне концерты Милявской не нужны ни платно, ни бесплатно. Я считаю, что пошлости нет места на сцене. Мне кажется, если человек в 60 лет не понимает, что хорошо, а что плохо, это уже никак не исправишь. Вопросов нет, они сегодня придут и послушают ее. Я не отношусь к ней негативно, просто я выросла на других песнях, на другой культуре", – сказала Пензина.Кто прав в данной ситуации, решать читателю, но отмена концертов, похоже, говорит об одном: ситуация складывается не в пользу Лолиты.Неадекватное поведениеНе понравился зрителям внешний вид и поведение Ольги Бузовой на концерте в июне 2024 года по случаю Дня защиты детей в Уфе. Артистка появилась на концерте, посвященном детям, в кожаных трусах с перетянутой ремнями талией. Образ "детской певицы" дополнили ботфорты с цепями.В защиту Ольги можно сказать, что она оперативно ответила на критику, извинившись в социальных сетях.Отличилась на концерт в честь Дня металлурга в Красноярске, который прошел 20 июля 2024 года Глюкоза.По свидетельствам зрителей, артистка вышла на сцену в "неадекватном" состоянии, несвязно говорила, материлась в микрофон и трогала себя за интимные места. При этом сам концерт был бесплатным и рассчитан на аудиторию от 12 лет.Красная чертаНастоящей красной чертой для общественного мнения стала печально известная вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом Almost naked, прошедшая в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и вызвавшая широкий общественный резонанс. Откровенные наряды "звезд" и сама хозяйка, щеголявшая с драгоценностью в два десятка миллионов рублей на попе, вызвали шквал критики. Это и сломало карьеру Ивлеевой.Среди гостей "голой вечеринки" засветились Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган, Алёна Водонаева, уже упоминавшаяся Лолита Милявская, Анна Asti и Саша Спилберг.После случившегося они все старались так или иначе оправдаться, но, видно, должные выводы сделаны не всеми.Похоже, все-таки прав был Валентин Гафт в своем "пророчестве".

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красноярск, россия, уфа, лолита милявская, валентин гафт, ольга бузова