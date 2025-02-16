"Противно это…": слова Валентина Гафта о современной эстраде сбылись
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Вадим Минеев
Народный артист России Валентин Гафт был не только прекрасным актером, сыгравшим множество ролей в кино и на сцене театра, прославился он и как мастер сочинения стихов и эпиграмм.
В феврале 2011 года в эфире программы "Временно доступен" Гафт прочел строки, посвященные отечественному шоу-бизнесу. Как выяснилось, стихотворение стало пророческими.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин"
Актер Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин"
Что за строки?
Пришла "свобода" – стали интересней
Писклявые уродцы-пошляки…
Слова – ничто, есть вопли вырожденья
Тот знаменит, кто больше не здоров
Кто выйдет петь без всякого стесненья –
Без совести, без страха, без штанов.
<…> С телеэкрана, как из ресторана,
Для пущей важности прибавив хрипотцы
Они пудами сыпят соль на раны
Как на капусту или огурцы.
В халатике бесполая фигура
Запела, оголившись без причин
Противно это…
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТворческий вечер Валентина Гафта в театре "Современник"
Творческий вечер Валентина Гафта в театре "Современник"
К сожалению, прошедшие годы лишь доказали правоту этих строк великого артиста. Матерная ругань со сцены и непристойное поведение стали нормой для некоторых исполнителей, переставших считаться с мнением общественности.
Артист для зрителя или зритель для артиста?
Вероятно, многие в детстве пели или танцевали перед зеркалом. Но были ли мы в этот момент артистами сцены? Конечно, нет, потому что любого представителя шоу-бизнеса делает тем, кто он есть, простой зритель. Люди, наполняющие концертные залы, и есть тот базис, на котором стоит любой артист.
Не будь его, и всё рассыплется.
Но н все в шоу-бизнесе это понимают, и они начинают думать только о себе, а не о своих зрителях, не считаясь с общественным мнением. И тогда ожидаемо их ждет только провал. Последние скандалы это красочно показывают.
Снятая одежда на концерте
Наверное, одним из ярких примеров является скандал с отменой концертов в начале 2025 года у Лолиты Милявской. Общественники пожаловались на непристойное, по их мнению, поведение артистки на сцене.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Жаловались на нее и в Красноярске, где она ответила своим оппонентам, раздевшись прямо на сцене.
"Я всё понимаю, я одевалась даже так, как социум требует в 61 год. Чтобы ничего нигде не видно было. Но я чувствую, что вы же не на это пришли", – сказала Лолита и сняла юбку, оставшись в облегающем сверкающем комбинезоне.
Ответом прямо напрашивается строка из приговора Валентина Гафта:
"Запела, оголившись без причин.
Противно это…"
© Пресс-служба ГК "Люксор" | Перейти в медиабанкВалентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
© Пресс-служба ГК "Люксор"
Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Но лучше предоставим слово местному депутату Елене Пензиной.
"Я думаю, позицию свою совершенно ясно выразила. Мне концерты Милявской не нужны ни платно, ни бесплатно. Я считаю, что пошлости нет места на сцене. Мне кажется, если человек в 60 лет не понимает, что хорошо, а что плохо, это уже никак не исправишь. Вопросов нет, они сегодня придут и послушают ее. Я не отношусь к ней негативно, просто я выросла на других песнях, на другой культуре", – сказала Пензина.
Кто прав в данной ситуации, решать читателю, но отмена концертов, похоже, говорит об одном: ситуация складывается не в пользу Лолиты.
V музыкальная премия "ЖАРА Music Awards"
Неадекватное поведение
Не понравился зрителям внешний вид и поведение Ольги Бузовой на концерте в июне 2024 года по случаю Дня защиты детей в Уфе. Артистка появилась на концерте, посвященном детям, в кожаных трусах с перетянутой ремнями талией. Образ "детской певицы" дополнили ботфорты с цепями.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова выступает на концерте в честь 8-летия своей сольной карьеры в Москве
Певица Ольга Бузова выступает на концерте в честь 8-летия своей сольной карьеры в Москве
В защиту Ольги можно сказать, что она оперативно ответила на критику, извинившись в социальных сетях.
Отличилась на концерт в честь Дня металлурга в Красноярске, который прошел 20 июля 2024 года Глюкоза.
По свидетельствам зрителей, артистка вышла на сцену в "неадекватном" состоянии, несвязно говорила, материлась в микрофон и трогала себя за интимные места. При этом сам концерт был бесплатным и рассчитан на аудиторию от 12 лет.
Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Красная черта
Настоящей красной чертой для общественного мнения стала печально известная вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом Almost naked, прошедшая в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и вызвавшая широкий общественный резонанс. Откровенные наряды "звезд" и сама хозяйка, щеголявшая с драгоценностью в два десятка миллионов рублей на попе, вызвали шквал критики. Это и сломало карьеру Ивлеевой.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Среди гостей "голой вечеринки" засветились Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган, Алёна Водонаева, уже упоминавшаяся Лолита Милявская, Анна Asti и Саша Спилберг.
После случившегося они все старались так или иначе оправдаться, но, видно, должные выводы сделаны не всеми.
Похоже, все-таки прав был Валентин Гафт в своем "пророчестве".