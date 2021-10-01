https://ria.ru/20211001/sovremennik-1752719675.html
Худрук "Современника" рассказал о премьерах нового сезона
Худрук "Современника" рассказал о премьерах нового сезона - РИА Новости, 01.10.2021
Худрук "Современника" рассказал о премьерах нового сезона
Традиционный сбор труппы "Современника", посвященный новому 66-му сезону, состоялся в пятницу на Основной сцене театра, художественный руководитель Виктор... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:52
2021-10-01T17:52
2021-10-01T17:52
культура
таллин
современник (театр)
аэрофлот
виктор рыжаков
галина волчек
валентин гафт
новости культуры
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Традиционный сбор труппы "Современника", посвященный новому 66-му сезону, состоялся в пятницу на Основной сцене театра, художественный руководитель Виктор Рыжаков рассказал о премьерах, спецпроектах и лабораториях этого и следующего года, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, это сделано для того, чтобы дать актерам свободу для участия в других театральных и кинопроектах.Среди премьер 66-го сезона, которые пройдут на Основной сцене "Современника", в частности, спектакли "203-205", "Птица Феликс", "Рост в полный рост", "Интуиция", "Шекспир". На Другой сцене театра пройдут премьерные спектакли "Рассказ о семи повешенных", "Алдар", "Black and Simpson", "Пять вечеров", "Превращение".Арт-фойе театра станет полноценной театральной площадкой и резиденцией театра предмета Михаила Плутахина "Маленький Современник", отметил худрук театра.Среди спецпроектов нового сезона, в частности, выставка "Современник. Начало" в МОММА, выставка "Встречи/Расставания", а также премьера документального фильма "Свободный театр несвободной страны". 13 декабря в "Современнике" пройдет вечер памяти Валентина Гафта.В начале 2022 года состоится запуск борта "Аэрофлота", названного в честь народной артистки СССР Галины Волчек. Одним из первых пассажиров станет сотрудник театра, отметил Рыжаков. Кроме того, в следующем году состоится открытие мемориального ансамбля основателям "Современника". Он будет расположен между Основной и Другой сценами театра.В новом сезоне в "Современнике" пройдут круглые столы, среди которых "Дизайн одежды для театра", а также "Режиссер/ка". На площадке "Современника" также пройдут лаборатории, в частности лаборатория телесной идентичности "Мысли тела", создателем которой является народная артистка РФ Чулпан Хаматова, лаборатория новых технологий "Cognitive", а также лаборатория инклюзивного театра Бориса Павловича "Пора-театр". "Мы продолжаем наше лабораторное движение и считаем его неотделимым от театра", — сказал Рыжаков.В рамках российской национальной театральной премии "Золотая маска" театр поедет на гастроли в Таллин. Кроме того, "Современник" представит спектакли в Хабаровске и Санкт-Петербурге.Вечером 1 октября театральный сезон откроет документальная постановка "Вечно живые. История в лицах", созданная к 65-летнему юбилею театра.
https://ria.ru/20210927/sovremennik-1752059148.html
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таллин, современник (театр), аэрофлот, виктор рыжаков, галина волчек, валентин гафт, новости культуры, театр
Худрук "Современника" рассказал о премьерах нового сезона
Худрук "Современника" Виктор Рыжаков рассказал о премьерах нового сезона
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Традиционный сбор труппы "Современника", посвященный новому 66-му сезону, состоялся в пятницу на Основной сцене театра, художественный руководитель Виктор Рыжаков рассказал о премьерах, спецпроектах и лабораториях этого и следующего года, передает корреспондент РИА Новости.
"Расписание спектаклей "Современника" уже утверждено до января. Кроме того, мы поставили себе цель, чтобы к первому декабря 2021 года вся вторая половина театрального года была расписала до конца. Мы будем знать расписание наперед. Практические все постановочные планы обозначены точным временем для выпуска: мы также сделали распределение, чтобы артист знал точные сроки, в которые он будет занят в театре", — сказал Рыжаков.
По его словам, это сделано для того, чтобы дать актерам свободу для участия в других театральных и кинопроектах.
Среди премьер 66-го сезона, которые пройдут на Основной сцене "Современника", в частности, спектакли "203-205", "Птица Феликс", "Рост в полный рост", "Интуиция", "Шекспир". На Другой сцене театра пройдут премьерные спектакли "Рассказ о семи повешенных", "Алдар", "Black and Simpson", "Пять вечеров", "Превращение".
Арт-фойе театра станет полноценной театральной площадкой и резиденцией театра предмета Михаила Плутахина "Маленький Современник", отметил худрук театра.
Среди спецпроектов нового сезона, в частности, выставка "Современник. Начало" в МОММА, выставка "Встречи/Расставания", а также премьера документального фильма "Свободный театр несвободной страны". 13 декабря в "Современнике" пройдет вечер памяти Валентина Гафта.
В начале 2022 года состоится запуск борта "Аэрофлота", названного в честь народной артистки СССР Галины Волчек. Одним из первых пассажиров станет сотрудник театра, отметил Рыжаков. Кроме того, в следующем году состоится открытие мемориального ансамбля основателям "Современника". Он будет расположен между Основной и Другой сценами театра.
В новом сезоне в "Современнике" пройдут круглые столы, среди которых "Дизайн одежды для театра", а также "Режиссер/ка". На площадке "Современника" также пройдут лаборатории, в частности лаборатория телесной идентичности "Мысли тела", создателем которой является народная артистка РФ Чулпан Хаматова, лаборатория новых технологий "Cognitive", а также лаборатория инклюзивного театра Бориса Павловича "Пора-театр". "Мы продолжаем наше лабораторное движение и считаем его неотделимым от театра", — сказал Рыжаков.
В рамках российской национальной театральной премии "Золотая маска" театр поедет на гастроли в Таллин. Кроме того, "Современник" представит спектакли в Хабаровске и Санкт-Петербурге.
Вечером 1 октября театральный сезон откроет документальная постановка "Вечно живые. История в лицах", созданная к 65-летнему юбилею театра.