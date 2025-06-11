https://ria.ru/20250611/gaft-2022091025.html

"Бросил невесту у алтаря, чтобы..." Неизвестная сторона Валентина Гафта

"Бросил невесту у алтаря, чтобы..." Неизвестная сторона Валентина Гафта - РИА Новости, 11.06.2025

"Бросил невесту у алтаря, чтобы..." Неизвестная сторона Валентина Гафта

Валентин Гафт создавал на сцене незабываемые образы романтических героев и писал стихи, от которых замирало сердце. Женщины боготворили харизматичного актера с... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:12:00+03:00

2025-06-11T19:12:00+03:00

2025-06-11T19:12:00+03:00

париж

нью-йорк (город)

валентин гафт

ольга остроумова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588899663_1:0:2575:1448_1920x0_80_0_0_b962318efbc35e71ea6f9e9a18b68c34.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Валентин Гафт создавал на сцене незабываемые образы романтических героев и писал стихи, от которых замирало сердце. Женщины боготворили харизматичного актера с пронзительными глазами. Но почему его личная жизнь превратилась в череду разбитых сердец и покинутых детей? Что заставляло мастера слова сбежать с собственной свадьбы и исчезать из жизни близких на годы? История талантливого человека, который умел покорять сердца, но не умел их беречь.Робкий влюбленныйСтуденческие годы будущей театральной легенды прошли под знаком безответных чувств. Молодой Валентин страдал от застенчивости, которая мешала ему открыться женщинам. Его сердце принадлежало студентке МГУ по имени Дина.Юноша разрабатывал сложные планы "случайных" встреч у станций метро. Сочинял остроумные фразы, которые могли бы произвести впечатление. Но когда доходило до главного признания, язык будто прилипал к небу. Новость о помолвке возлюбленной стала для него настоящим ударом.Этот болезненный опыт сформировал модель поведения на всю жизнь. Гафт научился очаровывать и интриговать, но так и не освоил искусство борьбы за женское сердце. Дамы часто жаловались на его "сложность" — не театральную, а вполне житейскую.Манекенщица и зоопарк домаПервой супругой стала Алена Изергина — звезда модельного бизнеса тех лет. Ее красота буквально останавливала движение на улицах, а слава простиралась от Парижа до Нью-Йорка. Такие женщины обычно выбирают миллионеров или кинозвезд, но она влюбилась в начинающего актера.Валентин пригласил избранницу на свой театральный дебют, рассчитывая произвести впечатление талантом. Вместо триумфа получился конфуз — неопытный артист угодил в декорационную яму под недовольный гул зрителей. Алена оказалась единственной, кто поддержал "неудачника": "Когда ты летел вниз головой, у тебя было такое искреннее выражение лица. Прямо как у Чаплина."Семейное счастье длилось недолго. Супруга превратила их жилище в настоящий приют для животных — хромых птиц, уличных котов, бездомных собак. Квартира напоминала ноев ковчег, где человеку оставалось совсем мало места. Актер начал задыхаться от специфических ароматов и постоянного шума. "Тараканы и клопы стали почти членами семьи. Их даже жалко было давить", — вспоминал актер.Через восемь лет Изергина ушла к киноведу Далю Орлову. А брошенный муж в отчаянии завел мимолетную связь, которая аукнулась ему через годы.Потерянный сынХудожница Елена Никитина стала случайным эпизодом в жизни переживающего развод актера. Их краткий роман оставил после себя сына Вадима, но женщина приняла решение растить ребенка в одиночку. О существовании ребенка актер узнал лишь три года спустя.Независимая по характеру Елена не считала нужным обременять Валентина отцовскими обязанностями. А затем вовсе переехала с сыном в Бразилию. Отец и сын встретились только через десятилетия.Взрослый Вадим тоже стал актером, но родственной близости между ними так и не возникло. У Вадима родился сын Валентин — внук, с которым дед так и не успел познакомиться.Властная балерина и семейный террорВторой официальный брак начался с громкого скандала — ради Гафта балерина Инна Елисеева оставила драматурга Эдварда Радзинского. Дочь высокопоставленного партийного работника привыкла добиваться желаемого любой ценой.За внешним обаянием и грацией танцовщицы скрывалась железная воля. Инна стремилась контролировать каждый шаг супруга, устраивала сцены ревности и требовала безоговорочного подчинения. Друзья актера в ужасе наблюдали за превращением товарища в забитого мужа.Родители жены открыто демонстрировали презрение к зятю-актеру. Обеды в их доме превращались в изощренные унижения, где "недостойному" урезали даже порции еды. Атмосфера в семье становилась все более удушающей.Рождение дочки Оли не спасло брак. Когда девочке исполнилось четыре года, Гафт собрал чемодан и ушел, хлопнув дверью. "Я ее никогда не любил. И задыхался в ее квартире", — признавался он друзьям.Говорили, что актер боялся бывшей супруги и старался не пересекаться. По этой причине практически не общался с дочерью — девочка росла без отца.Невеста, брошенная у алтаряНа съемках фильма "О бедном гусаре замолвите слово" вспыхнул бурный роман с певицей Эльмирой Уразбаевой. Валентин буквально носил ее на руках, не скрывая отношений.Дело дошло до помолвки. Эльмира заказала свадебное платье, разослала приглашения гостям, забронировала ресторан. Но в решающий момент жених дал задний ход. Невеста в подвенечном наряде так и не дождалась своего суженого.История получила неожиданный финал в 2019 году, когда Уразбаева заявила на шоу Малахова: "Мы все-таки были женаты с Валей. Но не придавайте этому большого значения."Свадьба в больничной палатеСудьба свела Гафта с Ольгой Остроумовой на съемках "Гаража" в 1979 году. Между коллегами возникла особая связь, но тогда их пути разошлись. Судьба предоставила второй шанс лишь через годы.Встретились вновь через годы. "Мы встретились как старые знакомые, но вдруг поняли, что ничего не забыли", — вспоминал актер. И все равно 56-летний Валентин до последнего сомневался, считая себя слишком старым для Ольги.Снова исчез на четыре месяца, оставляя ее в мучительном ожидании. Когда же соединились, три года жили гражданским браком в тесной квартире Остроумовой вместе с ее детьми от первого брака.О женитьбе задумался лишь из-за жилищных проблем. И даже этот прагматичный шаг обернулся сюрреалистичной историей — Гафт заболел и попал в больницу. Свадебную церемонию провели прямо в палате среди капельниц и медицинских аппаратов."Я чувствовал себя героем черной комедии, — вспоминал актер. — Но Оля смотрела на меня так, что все нелепости перестали иметь значение."Трагедия упущенного отцовстваСамая страшная трагедия случилась в 2002 году. Единственная дочь Ольга, измученная вечными конфликтами с деспотичной матерью Инной Елисеевой, покончила с собой в 29 лет.Девочка выросла без отцовского участия, чувствовала себя покинутой и брошенной. Пыталась наладить контакт с отцом, но он не проявлял особой инициативы, не звонил, не помогал.После смерти дочери он посвятил ей пронзительные стихи. "Мостами землю перекрыв, я так Тебя и не нашел, открыл глаза, а там… обрыв, мой путь закончен, я — пришел.", — писал убитый горем отец. Мало кто знал об этих строках, в которых Валентин Иосифович пытался построить хотя бы поэтический мост к потерянному ребенку."Я разговариваю с ней до сих пор и виню только себя. Это мой крест, и я несу его один", — признавался актер.Запоздалое прозрениеБрак с Остроумовой продлился более двадцати лет — дольше всех предыдущих отношений. Именно эта женщина сумела принять его таким, какой он есть, не пытаясь переделать или перевоспитать."Мне выпала редкая удача быть его последней любовью, его защитой и пристанью", — призналась Ольга Михайловна.В последние годы жизни Гафт часто размышлял о своих ошибках. Но изменить прошлое было уже невозможно — оставалось лишь нести груз вины до конца дней.Смерть актера в декабре 2020 года поставила точку в этой противоречивой истории. Гафт остался в памяти поклонников как человек парадоксов — гений на сцене и в литературе, но так и не сумевший разгадать тайну простого человеческого счастья. Что это было — особенность артистической натуры или личная трагедия? Вопрос остается открытым.

париж

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, нью-йорк (город), валентин гафт, ольга остроумова