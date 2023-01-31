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"Вампиры средней полосы — 2", Рязанов и Хичкок: неожиданные камео в фильмах - РИА Новости, 31.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230131/kino-1848494070.html
"Вампиры средней полосы — 2", Рязанов и Хичкок: неожиданные камео в фильмах
"Вампиры средней полосы — 2", Рязанов и Хичкок: неожиданные камео в фильмах - РИА Новости, 31.01.2023
"Вампиры средней полосы — 2", Рязанов и Хичкок: неожиданные камео в фильмах
В финале новых "Вампиров средней полосы" 31 января неожиданно возвращается самый динамичный персонаж проекта — Женек (Глеб Калюжный). Внезапное появление героев РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:00
2023-01-31T22:37
кристен стюарт
эльдар рязанов
альфред хичкок
стэн ли
том хиддлстон
крис эванс
крис хемсворт
джон ле карре (дэвид корнуэл)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В финале новых "Вампиров средней полосы" 31 января неожиданно возвращается самый динамичный персонаж проекта — Женек (Глеб Калюжный). Внезапное появление героев в фильме или сериале иногда становится самым запоминающимся моментом. О наиболее ярких камео — в материале РИА Новости.Режиссерские уловкиЧасто исполнителя камео не указывают в титрах, эта роль не влияет на сюжет. Но интерес зрителей гарантирован, а сцена приобретает дополнительные краски.Одним из первопроходцев тут считается Альфред Хичкок: он снялся во множестве эпизодов своих фильмов.Всего Хичкок сыграл 39 камео в 37 картинах (в некоторых — по два раза). Чаще всего он изображал прохожего в толпе в общественных местах, иногда переносил предметы, курил, читал книгу или газету.Не менее колоритны камео Рязанова.Особенно эффектное — в "Гараже", когда Эльдар Александрович перевоплотился в человека, проспавшего заседание пайщиков кооператива. Именно к нему обращается герой Валентина Гафта с фразой "Вытащите эту бумажку, счастливый вы наш".Еще один пример — сосед Лукашина в самолете в "Иронии судьбы". Также в портфолио Рязанова-актера: замначальника вокзала в картине "Вокзал для двоих", пассажир автобуса в "Служебном романе", человек на крыле самолета в "Невероятных приключениях итальянцев в России", трактирщик-кондитер в картине "О бедном гусаре замолвите слово".Мастером камео был Владимир Меньшов: его двойное появление в киноленте "Москва слезам не верит" заметили не сразу. Сначала он возник среди участников пикника, а затем его голос слышен во время селекторного совещания Катерины на фабрике.Также режиссер показался в кадре в фильмах "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли".Гайдай особенно часто "светился" в "Бриллиантовой руке". Именно его ладони появляются в кадре, когда Козодоеву снится сон о руках "шефа". А еще Леонид Иович сыграл пьяницу в подворотне, про которого герой Никулина говорит: "На его месте должен был быть я".Звезды в массовкеГостевые роли звездных артистов — еще более узнаваемые и цитируемые. Короткие реплики селебрити часто становятся крылатыми.Например, в "Полосатом рейсе" все узнали в отдыхающем на пляже Василия Ланового. "Красиво плывут! Вон та группа в полосатых купальниках", — говорит он.Артист в фильме не снимался. Он приехал в Одессу отдохнуть. И случайно встретился с режиссером Владимиром Фетиным, а тот предложил ему сыграть в эпизоде "короля пляжа".Впоследствии Лановой не раз тепло отзывался об этой едва ли не единственной своей комедийной роли.В советских фильмах можно увидеть известных поэтов, певцов, спортсменов. Например, поэтесса Белла Ахмадулина снималась в картине "Живет такой парень", певица Эдита Пьеха — в "Неисправимом лгуне", а поэт Андрей Вознесенский — в "Москва слезам не верит".Иногда роль второго плана заменяют на камео. Например, так поступили с Брэдом Питтом во втором "Дэдпуле".Он должен был сыграть антагониста главного героя (в итоге это сделал Джош Бролин), но из-за несовпадения графиков съемок лишь мелькнул в эпизоде в другом амплуа.Его персонаж Невидимка возникает в кадре совершенно неожиданно и буквально на полторы секунды, когда погибает от удара электрическим током. Если зритель моргнет в этот момент — пропустит сцену со звездой.Интересно, что снимали это всего два часа, а в качестве гонорара Питт потребовал чашку кофе из рук исполнителя главной роли Райана Рейнольдса.Почти невидимкой стал и Дэниел Крейг в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы". Он сыграл штурмовика, но из-за полного облачения воина невозможно сказать, кто находится под броней. Благо титры помогли.Похожая роль была у Эдварда Нортона. Лицо его персонажа, короля Балдуина IV Иерусалимского, в картине Ридли Скотта "Царство небесное" почти все время скрыто за металлической маской. Даже фанаты не сразу поняли, кто это.Порой актеры в формате камео возвращаются к любимым ролям спустя годы. Так было в картине "Мачо и ботан" с Ченнингом Татуумом и Джоной Хиллом. Немногие знают, что это фильм по мотивам культового телесериала "Джамп-стрит, 21".К восторгу фанатов в сцене перестрелки в отеле неожиданно в кадре появляются Джонни Депп и Питер Делуиз. Актеры повторили себя в оригинальном сериале.Примерно так же было с Капитаном Америкой Крисом Эвансом в фильме "Тор 2: Царство тьмы". Локи (Том Хиддлстон), который может менять облик, на пару мгновений превратился в Кэпа, чтобы смутить своего брата Тора (Крис Хемсворт). В колоритном диалоге с Тором участвует именно Эванс.Автора на сцену!Особый шарм у камео с авторами литературных произведений, по которым снят фильм.С Хичкоком в этом плане может соревноваться другой "король ужаса" — Стивен Кинг. А также Стэн Ли, автор комиксов Marvel. Все его мини-роли были колоритными и необычными. Он мог сделать простого охранника или курьера харизматичным.В своих камео Ли пародировал основателя Playboy Хефнера, телеведущего Ларри Кинга, а еще был космонавтом, водителем школьного автобуса и, конечно, играл самого себя.Стефани Майер два раза снялась в "Сумерках". В первом фильме изобразила сидящую с ноутбуком посетительницу кафе, в котором обедали Белла (Кристен Стюарт) и ее отец. А затем в части под названием "Рассвет" ее можно заметить среди гостей на свадьбе Эдварда и Беллы.Автор шпионских романов Джон ле Карре тоже стал актером по совместительству. В сериале "Ночной администратор" он сыграл джентльмена, чей счет в качестве извинений оплачивает персонаж Тома Хиддлстона.А еще он появлялся в фильмах "Такой же предатель, как и мы" и "Шпион, выйди вон!"Недавний российский пример — финал сериала "Беспринципные". В конце третьего сезона становится известно, кто же был собеседником Славика (Павел Деревянко), которому он рассказывал свои небылицы. В последних сценах сыграл Александр Цыпкин, автор рассказов, по мотивам которых и снят сериал.Эффект неожиданности и необычные сцены для героев в ролях-камео — отличный способ сделать картину запоминающейся.
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кристен стюарт, эльдар рязанов, альфред хичкок, стэн ли, том хиддлстон, крис эванс, крис хемсворт, джон ле карре (дэвид корнуэл), эдвард нортон, ридли скотт, ларри кинг, стивен кинг, валентин гафт, василий лановой, владимир меньшов, джонни депп, брэд питт (уильям бредли), райан рейнольдс (актер), ченнинг татум, кино и сериалы, знаменитости, дэниел крейг, павел деревянко, леонид гайдай, юрий никулин, что посмотреть , лучшие фильмы
Кристен Стюарт, Эльдар Рязанов, Альфред Хичкок, Стэн Ли, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Джон Ле Карре (Дэвид Корнуэл), Эдвард Нортон, Ридли Скотт, Ларри Кинг, Стивен Кинг, Валентин Гафт, Василий Лановой, Владимир Меньшов, Культура, Джонни Депп, Брэд Питт (Уильям Бредли), Райан Рейнольдс (актер), Ченнинг Татум, Кино и сериалы, Знаменитости, Дэниел Крейг, Павел Деревянко, Леонид Гайдай, Юрий Никулин, что посмотреть , лучшие фильмы
08:00 31.01.2023 (обновлено: 22:37 31.01.2023)
 

"Вампиры средней полосы — 2", Рязанов и Хичкок: неожиданные камео в фильмах

© "Ленфильм" (1961)Кадр из фильма "Полосатый рейс"
Кадр из фильма Полосатый рейс
© "Ленфильм" (1961)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В финале новых "Вампиров средней полосы" 31 января неожиданно возвращается самый динамичный персонаж проекта — Женек (Глеб Калюжный). Внезапное появление героев в фильме или сериале иногда становится самым запоминающимся моментом. О наиболее ярких камео — в материале РИА Новости.

Режиссерские уловки

Часто исполнителя камео не указывают в титрах, эта роль не влияет на сюжет. Но интерес зрителей гарантирован, а сцена приобретает дополнительные краски.
Одним из первопроходцев тут считается Альфред Хичкок: он снялся во множестве эпизодов своих фильмов.

"Задача была утилитарна: заполнить кадр, — вспоминал мастер саспенса. — Потом это превратилось в суеверный предрассудок и наконец в гэг. Но затем гэг стал причинять немало хлопот, я стараюсь показаться на экране в первые пять минут, чтобы дать людям возможность спокойно смотреть фильм, не выискивая меня в толпе статистов".

© British Gaumont (1937)Кадр из фильма "Молодой и невинный"
Кадр из фильма Молодой и невинный
© British Gaumont (1937)
Кадр из фильма "Молодой и невинный"
Всего Хичкок сыграл 39 камео в 37 картинах (в некоторых — по два раза).
Чаще всего он изображал прохожего в толпе в общественных местах, иногда переносил предметы, курил, читал книгу или газету.
© AP PhotoКинорежиссер Альфред Хичкок
Кинорежиссер Альфред Хичкок
1 из 2
Кинорежиссер Альфред Хичкок
© AP Photo
© British International Pictures (BIP) (1929)Кадр из фильма "Шантаж"
Кадр из фильма Шантаж
2 из 2
Кадр из фильма "Шантаж"
© British International Pictures (BIP) (1929)
1 из 2
Кинорежиссер Альфред Хичкок
© AP Photo
2 из 2
Кадр из фильма "Шантаж"
© British International Pictures (BIP) (1929)
Не менее колоритны камео Рязанова.
Особенно эффектное — в "Гараже", когда Эльдар Александрович перевоплотился в человека, проспавшего заседание пайщиков кооператива. Именно к нему обращается герой Валентина Гафта с фразой "Вытащите эту бумажку, счастливый вы наш".
© Киноконцерн "Мосфильм", 1979Эльдар Рязанов в фильме "Гараж"
Эльдар Рязанов в фильме Гараж
© Киноконцерн "Мосфильм", 1979
Эльдар Рязанов в фильме "Гараж"
Еще один пример — сосед Лукашина в самолете в "Иронии судьбы". Также в портфолио Рязанова-актера: замначальника вокзала в картине "Вокзал для двоих", пассажир автобуса в "Служебном романе", человек на крыле самолета в "Невероятных приключениях итальянцев в России", трактирщик-кондитер в картине "О бедном гусаре замолвите слово".
© Киностудия «Мосфильм», 1975Эльдар Рязанов в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Эльдар Рязанов в фильме Ирония судьбы, или С лёгким паром!
© Киностудия «Мосфильм», 1975
Эльдар Рязанов в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Мастером камео был Владимир Меньшов: его двойное появление в киноленте "Москва слезам не верит" заметили не сразу. Сначала он возник среди участников пикника, а затем его голос слышен во время селекторного совещания Катерины на фабрике.
Также режиссер показался в кадре в фильмах "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли".
Гайдай особенно часто "светился" в "Бриллиантовой руке". Именно его ладони появляются в кадре, когда Козодоеву снится сон о руках "шефа". А еще Леонид Иович сыграл пьяницу в подворотне, про которого герой Никулина говорит: "На его месте должен был быть я".
© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит
1 из 2
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
© Мосфильм (1968)

Сцена из фильма "Бриллиантовая рука"

Кадр из фильма Бриллиантовая рука
2 из 2

Сцена из фильма "Бриллиантовая рука"

© Мосфильм (1968)
1 из 2
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
2 из 2

Сцена из фильма "Бриллиантовая рука"

© Мосфильм (1968)

Звезды в массовке

Гостевые роли звездных артистов — еще более узнаваемые и цитируемые. Короткие реплики селебрити часто становятся крылатыми.
© "Ленфильм" (1961)Кадр из фильма "Полосатый рейс"
Кадр из фильма Полосатый рейс
© "Ленфильм" (1961)
Кадр из фильма "Полосатый рейс"
Например, в "Полосатом рейсе" все узнали в отдыхающем на пляже Василия Ланового. "Красиво плывут! Вон та группа в полосатых купальниках", — говорит он.
Артист в фильме не снимался. Он приехал в Одессу отдохнуть. И случайно встретился с режиссером Владимиром Фетиным, а тот предложил ему сыграть в эпизоде "короля пляжа".
Впоследствии Лановой не раз тепло отзывался об этой едва ли не единственной своей комедийной роли.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанкЛеонид Куравлев, Василий Шукшин и Белла Ахмадулина репетируют сцену из фильма "Живет такой парень"
Леонид Куравлев, Василий Шукшин и Белла Ахмадулина репетируют сцену из фильма Живет такой парень. - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Леонид Куравлев, Василий Шукшин и Белла Ахмадулина репетируют сцену из фильма "Живет такой парень"
В советских фильмах можно увидеть известных поэтов, певцов, спортсменов. Например, поэтесса Белла Ахмадулина снималась в картине "Живет такой парень", певица Эдита Пьеха — в "Неисправимом лгуне", а поэт Андрей Вознесенский — в "Москва слезам не верит".
Иногда роль второго плана заменяют на камео. Например, так поступили с Брэдом Питтом во втором "Дэдпуле".
Он должен был сыграть антагониста главного героя (в итоге это сделал Джош Бролин), но из-за несовпадения графиков съемок лишь мелькнул в эпизоде в другом амплуа.
© Двадцатый Век Фокс СНГ

Кадр из фильма "Дэдпул 2" (2018 год)

Кадр из фильма Дэдпул 2(2018)
1 из 3

Кадр из фильма "Дэдпул 2" (2018 год)

© Двадцатый Век Фокс СНГ
© Двадцатый Век Фокс СНГ

Сцена из фильма "Дэдпул 2" (2018 год)

Кадр из фильма Дэдпул 2(2018)
2 из 3

Сцена из фильма "Дэдпул 2" (2018 год)

© Двадцатый Век Фокс СНГ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма "Дэдпул" в Москве

Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
3 из 3

Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма "Дэдпул" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Кадр из фильма "Дэдпул 2" (2018 год)

© Двадцатый Век Фокс СНГ
2 из 3

Сцена из фильма "Дэдпул 2" (2018 год)

© Двадцатый Век Фокс СНГ
3 из 3

Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма "Дэдпул" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Его персонаж Невидимка возникает в кадре совершенно неожиданно и буквально на полторы секунды, когда погибает от удара электрическим током. Если зритель моргнет в этот момент — пропустит сцену со звездой.
© 20th Century Fox Film Corporation (2018)Кадр из фильма "Дэдпул 2"
Кадр из фильма Дэдпул 2
© 20th Century Fox Film Corporation (2018)
Кадр из фильма "Дэдпул 2"
Интересно, что снимали это всего два часа, а в качестве гонорара Питт потребовал чашку кофе из рук исполнителя главной роли Райана Рейнольдса.
Почти невидимкой стал и Дэниел Крейг в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы". Он сыграл штурмовика, но из-за полного облачения воина невозможно сказать, кто находится под броней. Благо титры помогли.
Похожая роль была у Эдварда Нортона. Лицо его персонажа, короля Балдуина IV Иерусалимского, в картине Ридли Скотта "Царство небесное" почти все время скрыто за металлической маской. Даже фанаты не сразу поняли, кто это.
© 20th Century Fox (2005)Кадр из фильма "Царство небесное"
Кадр из фильма Царство Небесное
© 20th Century Fox (2005)
Кадр из фильма "Царство небесное"
Порой актеры в формате камео возвращаются к любимым ролям спустя годы. Так было в картине "Мачо и ботан" с Ченнингом Татуумом и Джоной Хиллом. Немногие знают, что это фильм по мотивам культового телесериала "Джамп-стрит, 21".
К восторгу фанатов в сцене перестрелки в отеле неожиданно в кадре появляются Джонни Депп и Питер Делуиз. Актеры повторили себя в оригинальном сериале.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2012)Кадр из фильма "Мачо и ботан"
Кадр из фильма Мачо и ботан
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2012)
Кадр из фильма "Мачо и ботан"
Примерно так же было с Капитаном Америкой Крисом Эвансом в фильме "Тор 2: Царство тьмы". Локи (Том Хиддлстон), который может менять облик, на пару мгновений превратился в Кэпа, чтобы смутить своего брата Тора (Крис Хемсворт). В колоритном диалоге с Тором участвует именно Эванс.
© Marvel Entertainment (2013)Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы"
Кадр из фильма Тор 2: Царство тьмы
1 из 3
Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы"
© Marvel Entertainment (2013)
© Фото : Marvel Studios

Крис Хемсворт в фильме "Тор 2: Царство тьмы"

Кадр из фильма Тор 2: Царство тьмы
2 из 3

Крис Хемсворт в фильме "Тор 2: Царство тьмы"

© Фото : Marvel Studios
© Фото : Marvel Studios. 2013

Том Хиддлстон в фильме "Тор 2: Царство тьмы" (2013 год)

Том Хиддлстон в фильме Тор 2: Царство тьмы(2013)
3 из 3

Том Хиддлстон в фильме "Тор 2: Царство тьмы" (2013 год)

© Фото : Marvel Studios. 2013
1 из 3
Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы"
© Marvel Entertainment (2013)
2 из 3

Крис Хемсворт в фильме "Тор 2: Царство тьмы"

© Фото : Marvel Studios
3 из 3

Том Хиддлстон в фильме "Тор 2: Царство тьмы" (2013 год)

© Фото : Marvel Studios. 2013

Автора на сцену!

Особый шарм у камео с авторами литературных произведений, по которым снят фильм.
С Хичкоком в этом плане может соревноваться другой "король ужаса" — Стивен Кинг.
А также Стэн Ли, автор комиксов Marvel. Все его мини-роли были колоритными и необычными. Он мог сделать простого охранника или курьера харизматичным.
© Marvel Entertainment (2017)Кадр из фильма "Тор: Рагнарек"
Кадр из фильма Тор: Рагнарек
1 из 2
Кадр из фильма "Тор: Рагнарек"
© Marvel Entertainment (2017)
© Marvel Studios Inc. / Walt Disney Pictures (2017)

Сцена из фильма "Стражи Галактики. Часть 2"

Кадр из фильма Стражи Галактики. Часть 2
2 из 2

Сцена из фильма "Стражи Галактики. Часть 2"

© Marvel Studios Inc. / Walt Disney Pictures (2017)
1 из 2
Кадр из фильма "Тор: Рагнарек"
© Marvel Entertainment (2017)
2 из 2

Сцена из фильма "Стражи Галактики. Часть 2"

© Marvel Studios Inc. / Walt Disney Pictures (2017)
В своих камео Ли пародировал основателя Playboy Хефнера, телеведущего Ларри Кинга, а еще был космонавтом, водителем школьного автобуса и, конечно, играл самого себя.
Стефани Майер два раза снялась в "Сумерках". В первом фильме изобразила сидящую с ноутбуком посетительницу кафе, в котором обедали Белла (Кристен Стюарт) и ее отец. А затем в части под названием "Рассвет" ее можно заметить среди гостей на свадьбе Эдварда и Беллы.
© Goldcrest Pictures (2008)Кадр из фильма "Сумерки"
Кадр из фильма Сумерки
© Goldcrest Pictures (2008)
Кадр из фильма "Сумерки"
Автор шпионских романов Джон ле Карре тоже стал актером по совместительству. В сериале "Ночной администратор" он сыграл джентльмена, чей счет в качестве извинений оплачивает персонаж Тома Хиддлстона.
А еще он появлялся в фильмах "Такой же предатель, как и мы" и "Шпион, выйди вон!"
© American Movie Classics (AMC) (2015)Кадр из сериала "Ночной администратор"
Кадр из сериала Ночной администратор
1 из 2
Кадр из сериала "Ночной администратор"
© American Movie Classics (AMC) (2015)
© Медиаслово (2020)

Сцена из сериала "Беспринципные"

Кадр из сериала Беспринципные
2 из 2

Сцена из сериала "Беспринципные"

© Медиаслово (2020)
1 из 2
Кадр из сериала "Ночной администратор"
© American Movie Classics (AMC) (2015)
2 из 2

Сцена из сериала "Беспринципные"

© Медиаслово (2020)
Недавний российский пример — финал сериала "Беспринципные". В конце третьего сезона становится известно, кто же был собеседником Славика (Павел Деревянко), которому он рассказывал свои небылицы. В последних сценах сыграл Александр Цыпкин, автор рассказов, по мотивам которых и снят сериал.
Эффект неожиданности и необычные сцены для героев в ролях-камео — отличный способ сделать картину запоминающейся.
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
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