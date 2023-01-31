https://ria.ru/20230131/kino-1848494070.html

"Вампиры средней полосы — 2", Рязанов и Хичкок: неожиданные камео в фильмах

"Вампиры средней полосы — 2", Рязанов и Хичкок: неожиданные камео в фильмах - РИА Новости, 31.01.2023

"Вампиры средней полосы — 2", Рязанов и Хичкок: неожиданные камео в фильмах

В финале новых "Вампиров средней полосы" 31 января неожиданно возвращается самый динамичный персонаж проекта — Женек (Глеб Калюжный). Внезапное появление героев РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:00

2023-01-31T08:00

2023-01-31T22:37

кристен стюарт

эльдар рязанов

альфред хичкок

стэн ли

том хиддлстон

крис эванс

крис хемсворт

джон ле карре (дэвид корнуэл)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В финале новых "Вампиров средней полосы" 31 января неожиданно возвращается самый динамичный персонаж проекта — Женек (Глеб Калюжный). Внезапное появление героев в фильме или сериале иногда становится самым запоминающимся моментом. О наиболее ярких камео — в материале РИА Новости.Режиссерские уловкиЧасто исполнителя камео не указывают в титрах, эта роль не влияет на сюжет. Но интерес зрителей гарантирован, а сцена приобретает дополнительные краски.Одним из первопроходцев тут считается Альфред Хичкок: он снялся во множестве эпизодов своих фильмов.Всего Хичкок сыграл 39 камео в 37 картинах (в некоторых — по два раза). Чаще всего он изображал прохожего в толпе в общественных местах, иногда переносил предметы, курил, читал книгу или газету.Не менее колоритны камео Рязанова.Особенно эффектное — в "Гараже", когда Эльдар Александрович перевоплотился в человека, проспавшего заседание пайщиков кооператива. Именно к нему обращается герой Валентина Гафта с фразой "Вытащите эту бумажку, счастливый вы наш".Еще один пример — сосед Лукашина в самолете в "Иронии судьбы". Также в портфолио Рязанова-актера: замначальника вокзала в картине "Вокзал для двоих", пассажир автобуса в "Служебном романе", человек на крыле самолета в "Невероятных приключениях итальянцев в России", трактирщик-кондитер в картине "О бедном гусаре замолвите слово".Мастером камео был Владимир Меньшов: его двойное появление в киноленте "Москва слезам не верит" заметили не сразу. Сначала он возник среди участников пикника, а затем его голос слышен во время селекторного совещания Катерины на фабрике.Также режиссер показался в кадре в фильмах "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли".Гайдай особенно часто "светился" в "Бриллиантовой руке". Именно его ладони появляются в кадре, когда Козодоеву снится сон о руках "шефа". А еще Леонид Иович сыграл пьяницу в подворотне, про которого герой Никулина говорит: "На его месте должен был быть я".Звезды в массовкеГостевые роли звездных артистов — еще более узнаваемые и цитируемые. Короткие реплики селебрити часто становятся крылатыми.Например, в "Полосатом рейсе" все узнали в отдыхающем на пляже Василия Ланового. "Красиво плывут! Вон та группа в полосатых купальниках", — говорит он.Артист в фильме не снимался. Он приехал в Одессу отдохнуть. И случайно встретился с режиссером Владимиром Фетиным, а тот предложил ему сыграть в эпизоде "короля пляжа".Впоследствии Лановой не раз тепло отзывался об этой едва ли не единственной своей комедийной роли.В советских фильмах можно увидеть известных поэтов, певцов, спортсменов. Например, поэтесса Белла Ахмадулина снималась в картине "Живет такой парень", певица Эдита Пьеха — в "Неисправимом лгуне", а поэт Андрей Вознесенский — в "Москва слезам не верит".Иногда роль второго плана заменяют на камео. Например, так поступили с Брэдом Питтом во втором "Дэдпуле".Он должен был сыграть антагониста главного героя (в итоге это сделал Джош Бролин), но из-за несовпадения графиков съемок лишь мелькнул в эпизоде в другом амплуа.Его персонаж Невидимка возникает в кадре совершенно неожиданно и буквально на полторы секунды, когда погибает от удара электрическим током. Если зритель моргнет в этот момент — пропустит сцену со звездой.Интересно, что снимали это всего два часа, а в качестве гонорара Питт потребовал чашку кофе из рук исполнителя главной роли Райана Рейнольдса.Почти невидимкой стал и Дэниел Крейг в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы". Он сыграл штурмовика, но из-за полного облачения воина невозможно сказать, кто находится под броней. Благо титры помогли.Похожая роль была у Эдварда Нортона. Лицо его персонажа, короля Балдуина IV Иерусалимского, в картине Ридли Скотта "Царство небесное" почти все время скрыто за металлической маской. Даже фанаты не сразу поняли, кто это.Порой актеры в формате камео возвращаются к любимым ролям спустя годы. Так было в картине "Мачо и ботан" с Ченнингом Татуумом и Джоной Хиллом. Немногие знают, что это фильм по мотивам культового телесериала "Джамп-стрит, 21".К восторгу фанатов в сцене перестрелки в отеле неожиданно в кадре появляются Джонни Депп и Питер Делуиз. Актеры повторили себя в оригинальном сериале.Примерно так же было с Капитаном Америкой Крисом Эвансом в фильме "Тор 2: Царство тьмы". Локи (Том Хиддлстон), который может менять облик, на пару мгновений превратился в Кэпа, чтобы смутить своего брата Тора (Крис Хемсворт). В колоритном диалоге с Тором участвует именно Эванс.Автора на сцену!Особый шарм у камео с авторами литературных произведений, по которым снят фильм.С Хичкоком в этом плане может соревноваться другой "король ужаса" — Стивен Кинг. А также Стэн Ли, автор комиксов Marvel. Все его мини-роли были колоритными и необычными. Он мог сделать простого охранника или курьера харизматичным.В своих камео Ли пародировал основателя Playboy Хефнера, телеведущего Ларри Кинга, а еще был космонавтом, водителем школьного автобуса и, конечно, играл самого себя.Стефани Майер два раза снялась в "Сумерках". В первом фильме изобразила сидящую с ноутбуком посетительницу кафе, в котором обедали Белла (Кристен Стюарт) и ее отец. А затем в части под названием "Рассвет" ее можно заметить среди гостей на свадьбе Эдварда и Беллы.Автор шпионских романов Джон ле Карре тоже стал актером по совместительству. В сериале "Ночной администратор" он сыграл джентльмена, чей счет в качестве извинений оплачивает персонаж Тома Хиддлстона.А еще он появлялся в фильмах "Такой же предатель, как и мы" и "Шпион, выйди вон!"Недавний российский пример — финал сериала "Беспринципные". В конце третьего сезона становится известно, кто же был собеседником Славика (Павел Деревянко), которому он рассказывал свои небылицы. В последних сценах сыграл Александр Цыпкин, автор рассказов, по мотивам которых и снят сериал.Эффект неожиданности и необычные сцены для героев в ролях-камео — отличный способ сделать картину запоминающейся.

https://ria.ru/20230126/kino-1847190019.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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