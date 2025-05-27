https://ria.ru/20250527/prozvischa-2019397457.html

Великий старец, Закадрович и Басик: необычные прозвища советских актеров

Великий старец, Закадрович и Басик: необычные прозвища советских актеров - РИА Новости, 27.05.2025

Великий старец, Закадрович и Басик: необычные прозвища советских актеров

В мире кино и театра яркие и харизматичные актёры нередко становятся легендами, чья личность и творческий путь нашли отражение в целом ряде запоминающихся... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:29:00+03:00

2025-05-27T19:29:00+03:00

2025-05-27T19:29:00+03:00

валентин гафт

андрей миронов

александр филиппенко

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. В мире кино и театра яркие и харизматичные актёры нередко становятся легендами, чья личность и творческий путь нашли отражение в целом ряде запоминающихся прозвищ, которые могут рождаются за кулисами, в зрительном зале или на съёмочных площадках. Кто из них получил самые необычные?Великий старец и АббревиатураВалентин Гафт — прекрасный актёр, чья звезда засияла на советском небосклоне ещё в 1960-х годах. Он не только блистал на сцене, но и обладал солидным литературным талантом, умением сочинять едкие, но остроумные сатирические стихотворения-эпиграммы.За свой многогранный талант за актёром закрепились прозвища — Великий старец и Аббревиатура.И если Великий старец отражал не возраст актёра, а его мудрость, глубину и проникновенность его творчества, то второе прозвище, Аббревиатура, Гафт получил от своего друга, актёра Александра Филиппенко.Оно подчёркивало удивительную способность Гафта к ярким, афористичным высказываниям, которые становились в мире искусства настоящими крылатыми фразами. Сам Филиппенко объяснял это прозвище так: "Гениальный Автор Феноменальных Текстов".Многоликий ЛёликБыло своё прозвище и у выдающегося артиста театра и кино Олега Табакова, коллеги по цеху ласково называли его Лёлик, а некоторые добавляли к этому имени "многоликий".Дело тут совсем не в панибратстве, его друзья и воспитанники так выражали дань уважения артисту и количеству сыгранных им ролей.Прозвище настолько плотно "пошло в массы", что выбралось за стены театров МХАТа и "Современника", и неофициальное имя актёра даже упомянули в названии документального фильма о нём.На Лёлика Олег Табаков не обижался, ведь так будущего артиста называла бабушка.ДрюсикCвое оригинальное прозвище было и у Андрея Миронова, и если в народе актёра называли Козодоевым или Бендером — в честь таких ярких ролей из фильмов в его исполнении, очень полюбившихся зрителям.То близкий друг артиста Александр Ширвиндт придумал для него другое прозвище — Дрюсик. Так обращаться к Миронову могли только очень близкие товарищи.Впрочем, ответ Миронова не заставил долго ждать, он окрестил Ширвиндта Маской.ЗакадровичГолос Ефим Копеляна, который звучал за кадром в культовом сериале "Семнадцать мгновений весны", навсегда стал одним из самых узнаваемых "голосов" на советском экране.Копелян, озвучивавший большое количество фильмов и мультфильмов, шутливо называл себя "не Ефимом Захаровичем, а Ефимом Закадровичем" — ведь большую часть времени он проводил за кадром, будучи "невидимым" голосом, озвучивающим экранные образы.Это прозвище стало отражением той важной роли, которую Копелян играл в советском кинематографе, придавая ему неповторимое звучание.Князь и БасикОдин из корифеев советского кинематографа Олег Басилашвили, чей аристократический облик и манера держаться на сцене словно сошли со старинных дворянских портретов.За благородную внешность в актёрской среде за ним закрепилось прозвище Князь, подчёркивающее его царственную осанку и врождённую стать.Однако для своих близких друзей и коллег Басилашвили оставался Басиком — ласковым, фамильярным прозвищем, отражавшим теплоту и душевность, с которыми они относились к этому талантливому актёру.Сочетание официального Князя и домашнего Басика наглядно показывает многогранность личности актёра, умело сочетавшего в себе аристократизм и открытость простого человека.Вовка-шванц и ВасёкВладимир Высоцкий — одна из самых мощных фигур в советском искусстве. Его талант, харизма, невероятный артистизм нашли отражение в целом ряде запоминающихся прозвищ, каждое из которых высвечивало определённую грань этого неординарного человека.В детские и юношеские годы Высоцкого за его заграничную одежду называли Американцем, а за сообразительность и умение обходить школьные запреты — Высотой.Более фамильярные прозвища, такие как Вовка-шванц (шванц — "хвостик" на немецком) и Васёк, дали ему сверстниками и друзьями, отражая его живой, пытливый характер.В студенческие годы Высоцкого часто называли просто Васёк. Своё прозвище поэт даже упомянул в одном из своих стихотворений.Многие разнообразные прозвища советских актёров являются яркими штрихами к их творческим портретам, позволяя глубже проникнуть в творческие и личностные особенности любимых артистов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентин гафт, андрей миронов, александр филиппенко