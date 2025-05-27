Великий старец, Закадрович и Басик: необычные прозвища советских актеров
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОснователь и художественный руководитель театра Олег Табаков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. В мире кино и театра яркие и харизматичные актёры нередко становятся легендами, чья личность и творческий путь нашли отражение в целом ряде запоминающихся прозвищ, которые могут рождаются за кулисами, в зрительном зале или на съёмочных площадках. Кто из них получил самые необычные?
Великий старец и Аббревиатура
Валентин Гафт — прекрасный актёр, чья звезда засияла на советском небосклоне ещё в 1960-х годах. Он не только блистал на сцене, но и обладал солидным литературным талантом, умением сочинять едкие, но остроумные сатирические стихотворения-эпиграммы.
© Пресс-служба ГК "Люксор" | Перейти в медиабанкВалентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
© Пресс-служба ГК "Люксор"
Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
За свой многогранный талант за актёром закрепились прозвища — Великий старец и Аббревиатура.
И если Великий старец отражал не возраст актёра, а его мудрость, глубину и проникновенность его творчества, то второе прозвище, Аббревиатура, Гафт получил от своего друга, актёра Александра Филиппенко.
Оно подчёркивало удивительную способность Гафта к ярким, афористичным высказываниям, которые становились в мире искусства настоящими крылатыми фразами. Сам Филиппенко объяснял это прозвище так: "Гениальный Автор Феноменальных Текстов".
Многоликий Лёлик
Было своё прозвище и у выдающегося артиста театра и кино Олега Табакова, коллеги по цеху ласково называли его Лёлик, а некоторые добавляли к этому имени "многоликий".
Дело тут совсем не в панибратстве, его друзья и воспитанники так выражали дань уважения артисту и количеству сыгранных им ролей.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк50-летие Школы-студии МХАТ. На сцене выступают ректор Школы-Студии МХАТ Олег Табаков и главный режиссер МХАТ им. А.П. Чехова Олег Ефремов
50-летие Школы-студии МХАТ. На сцене выступают ректор Школы-Студии МХАТ Олег Табаков и главный режиссер МХАТ им. А.П. Чехова Олег Ефремов
Прозвище настолько плотно "пошло в массы", что выбралось за стены театров МХАТа и "Современника", и неофициальное имя актёра даже упомянули в названии документального фильма о нём.
На Лёлика Олег Табаков не обижался, ведь так будущего артиста называла бабушка.
Дрюсик
Cвое оригинальное прозвище было и у Андрея Миронова, и если в народе актёра называли Козодоевым или Бендером — в честь таких ярких ролей из фильмов в его исполнении, очень полюбившихся зрителям.
© РИА Новости / Рыбаков | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро"
Народный артист РСФСР Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро"
То близкий друг артиста Александр Ширвиндт придумал для него другое прозвище — Дрюсик. Так обращаться к Миронову могли только очень близкие товарищи.
Впрочем, ответ Миронова не заставил долго ждать, он окрестил Ширвиндта Маской.
© Мосфильм (1985)Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
© Мосфильм (1985)
Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Закадрович
Голос Ефим Копеляна, который звучал за кадром в культовом сериале "Семнадцать мгновений весны", навсегда стал одним из самых узнаваемых "голосов" на советском экране.
Копелян, озвучивавший большое количество фильмов и мультфильмов, шутливо называл себя "не Ефимом Захаровичем, а Ефимом Закадровичем" — ведь большую часть времени он проводил за кадром, будучи "невидимым" голосом, озвучивающим экранные образы.
Ефим Копелян в кадре фильма "Гроссмейстер"
Это прозвище стало отражением той важной роли, которую Копелян играл в советском кинематографе, придавая ему неповторимое звучание.
Князь и Басик
Один из корифеев советского кинематографа Олег Басилашвили, чей аристократический облик и манера держаться на сцене словно сошли со старинных дворянских портретов.
За благородную внешность в актёрской среде за ним закрепилось прозвище Князь, подчёркивающее его царственную осанку и врождённую стать.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РСФСР Олег Басилашвили. Кадр из фильма режиссера Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих", снят киностудией "Мосфильм"
Заслуженный артист РСФСР Олег Басилашвили. Кадр из фильма режиссера Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих", снят киностудией "Мосфильм"
Однако для своих близких друзей и коллег Басилашвили оставался Басиком — ласковым, фамильярным прозвищем, отражавшим теплоту и душевность, с которыми они относились к этому талантливому актёру.
Сочетание официального Князя и домашнего Басика наглядно показывает многогранность личности актёра, умело сочетавшего в себе аристократизм и открытость простого человека.
Вовка-шванц и Васёк
Владимир Высоцкий — одна из самых мощных фигур в советском искусстве. Его талант, харизма, невероятный артистизм нашли отражение в целом ряде запоминающихся прозвищ, каждое из которых высвечивало определённую грань этого неординарного человека.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр их фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". Владимир Высоцкий в роли Ибрагима Ганнибала. 1976 год.
Кадр их фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". Владимир Высоцкий в роли Ибрагима Ганнибала. 1976 год.
В детские и юношеские годы Высоцкого за его заграничную одежду называли Американцем, а за сообразительность и умение обходить школьные запреты — Высотой.
Более фамильярные прозвища, такие как Вовка-шванц (шванц — "хвостик" на немецком) и Васёк, дали ему сверстниками и друзьями, отражая его живой, пытливый характер.
В студенческие годы Высоцкого часто называли просто Васёк. Своё прозвище поэт даже упомянул в одном из своих стихотворений.
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
Многие разнообразные прозвища советских актёров являются яркими штрихами к их творческим портретам, позволяя глубже проникнуть в творческие и личностные особенности любимых артистов.