https://ria.ru/20230521/bulgakov-1872447115.html

Мистика и эзотерика романа: самые выдающиеся образы Воланда в кино

Мистика и эзотерика романа: самые выдающиеся образы Воланда в кино - РИА Новости, 21.05.2023

Мистика и эзотерика романа: самые выдающиеся образы Воланда в кино

Скоро выйдет очередная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Один из центральных персонажей — Воланд, повелитель сил тьмы. О том, каким он... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T08:00

2023-05-21T08:00

2023-05-21T08:04

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Скоро выйдет очередная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Один из центральных персонажей — Воланд, повелитель сил тьмы. О том, каким он предстанет перед зрителем сейчас, а также кто и как исполнял эту роль в предыдущих киноверсиях, — в материале РИА Новости.Самый иностранный: Аугуст ДильФильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" еще находится на стадии постпродакшена, но на сайте "Кинопоиска" его рейтинг ожидания — 98%.Играющий Воланда немец Аугуст Диль — разноплановый актер. В "Исчезновении" он создал образ нациста, в "Плане А" — выжившего в концлагере еврея, в "Тайной жизни" — святого. И вот теперь — Сатана.Диль в интервью "Кинопоиску" назвал Мессира "дьяволом, который оказывается фигурой, освобождающей героев". По мнению актера, этот персонаж нравится всем, он — "главный герой романа, если там вообще можно выделить одного главного". Остальные "складываются в сложный пазл, но собирает его именно Воланд".Немецкий актер тщательно изучил историю этого образа."Он бывает совсем разным. Есть Мефистофель, Сатана, Люцифер — все эти имена мы встречаем и у Булгакова. Я решил, что это будет легкий безвозрастной джентльмен, который смотрит на человечество, как турист на чужую страну", — пояснил Диль.Воланд в его исполнении — любознательный и даже немного игривый, ему никогда не скучно.По словам сценариста Романа Кантора, этот Воланд ближе к булгаковскому, чем версии Гафта и Басилашвили.Изначально фильм назывался "Воланд", но позже название поменяли: все же линия любви Мастера и Маргариты — центральная. Тем не менее эпизодов с Мессиром и его свитой будет много.Самый убедительный: Олег БасилашвилиРежиссер "Мастера и Маргариты" 2005 года Владимир Бортко кого только не рассматривал на роль мистического "иностранца". И Олега Янковского, который отказался от предложения, потому что не понимал, как играть дьявола. И Жана Рено, и Гэри Олдмана. Потом обратился к Олегу Басилашвили.Басилашвили следовал традиции МХТ — полностью вживался в роль, даже на уровне тела. Его исполнение высоко оценили и простые зрители, и эксперты.Однако у поклонников романа было много споров из-за подбора актеров, добавил эксперт.Самый романтичный: Иван ОжогинПо "Мастеру и Маргарите" сделали мюзикл, который с 2014-го идет на сцене театра "Мюзик-Холл" в Санкт-Петербурге. Авторы шоу исправно следовали сюжету романа.От себя добавили только одну вольность — сделали Мессира влюбленным в Маргариту. Воланд получился ранимым, чувствительным, эмоциональным.Разумеется, никаких булгаковских намеков на Сталина в персонаже, роль которого исполняет Иван Ожогин, уже нет — чистая романтика.Самый мистический: Валентин ГафтВ 1994-м Валентин Гафт сыграл Воланда в картине Юрия Кары "Мастер и Маргарита". Фильм очень долго шел на экраны — больше 15 лет, продюсеры не могли договориться с наследником писателя. На съемках постоянно случались мистические происшествия. Есть легенда, что на Патриарших члены группы встретили странного человека, который сказал: "Ничего у вас не получится".Сам режиссер был аккуратен в работе с первоисточником."Насколько я знаю, те, кто пытался свободно обращаться с текстом романа, за это поплатились, Константин Райкин собирался делать спектакль в своем театре — но все переругались, потому что в ткань романа были внедрены песни и стихи. Михаил Левитин хотел инсценировать московскую линию, его консультировал Лакшин, а Воланда должен был играть Юрий Яковлев. Но Лакшин вдруг позвонил и сказал, что в монтажной пробило водопровод и все залило. Так что лучше с этой вещью не связываться: в ней чертовщина. Левитин посмеялся: "Ерунда!" И в этот момент лопнула труба отопления, и ему тоже залило всю комнату", — рассказывал Юрий Кара.Играли звезды: Михаил Ульянов (Понтий Пилат), Виктор Раков (Мастер), Анастасия Вертинская (Маргарита). Первая значительная роль в кино Сергея Гармаша — Иван Бездомный.Юрий Кара выбрал Валентина Гафта из-за его ироничного отношения к людям и внешности. Актер и правда походил на описанного в романе "иностранца", но дело не только в этом. Он делал акцент на мистичность персонажа, ему удалось передать ту самую атмосферу зловещей загадочности, которая окружала повелителя нечистой силы. Что вполне соответствовало духу "нехорошей картины".

https://ria.ru/20230428/kino-1868462538.html

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2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

олег басилашвили , михаил булгаков, валентин гафт, кинопоиск, кино и сериалы, мастер и маргарита