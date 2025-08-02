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Гафт без маски: "Я ее никогда не любил" — признание, которое разрушило все - РИА Новости, 02.08.2025
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Гафт без маски: "Я ее никогда не любил" — признание, которое разрушило все
Гафт без маски: "Я ее никогда не любил" — признание, которое разрушило все - РИА Новости, 02.08.2025
Гафт без маски: "Я ее никогда не любил" — признание, которое разрушило все
Его жизнь казалась блистательной — слава, женщины, овации. Но за фасадом успеха Валентин Гафт скрывал пустоту: семейное несчастье, горькие признания и одна... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:15:00+03:00
2025-08-02T08:15:00+03:00
москва
валентин гафт
большой театр
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Его жизнь казалась блистательной — слава, женщины, овации. Но за фасадом успеха Валентин Гафт скрывал пустоту: семейное несчастье, горькие признания и одна трагедия, перечеркнувшая все. Как его откровение взорвало светское общество?Между тюрьмой и желтым домомВ послевоенной Москве, в самом сердце Сокольников, рос мальчик, которому суждено было стать одним из величайших актеров советской сцены. Валентин Гафт родился в семье еврейских переселенцев. Его отец — боевой офицер, прошедший Великую отечественную, в мирное время стал юристом. Мать — домохозяйка — все силы положила на бытовой уют и воспитание сына. Их дом стоял в странном, почти символическом "треугольнике": справа — мрачные стены тюрьмы "Матросская Тишина", слева — шумный рынок с его криминальной романтикой, напротив — здание психиатрической лечебницы, которое в народе называли "желтый дом".Родители делали все возможное, чтобы уберечь впечатлительного Валю от влияния улицы. Переломный момент наступил, когда 10-летний мальчик впервые попал в театр."Я сидел, затаив дыхание, и понимал — это мое", — вспоминал актер.В мужской школе, где учился Гафт, все роли в самодеятельных спектаклях, включая женские, исполняли мальчики. Ему часто доставались главные "героини", и игра получалась на редкость убедительной. Тихий, скромный, невероятно воспитанный — Гафт всегда старался избегать конфликтов. Но однажды не выдержал: "Это была глупая драка, — признавался он. — Я лишился двух передних зубов и думал, что жизнь кончена"."Может, теперь одумаешься? — усмехнулся отец. — Выбери себе нормальную мужскую профессию". "Йосенька, но как же он теперь без зубов?" — тревожилась мать.Родители нашли решение — золотые коронки. Они впоследствии станут своеобразной "визитной карточкой" молодого актера. С этими сверкающими вставками, в ярко-алой рубашке, высокий и худощавый восемнадцатилетний Гафт появился на вступительных экзаменах в Школе-студии МХАТ. Его без колебаний приняли — разглядели за внешней бравадой талант.Уже на последнем курсе Гафт получил первые роли в кино — в фильмах "Поэт" и "Убийство на улице Данте". Последнюю картину посмотрел отец. Реакция была беспощадной: "Позорище! Ты посмотри на Козакова — какая стать! А ты? Сжался, как мышь! Нет в тебе артиста!"Эти слова стали для молодого актера ударом, но именно они зажгли в нем ту самую искру, которая впоследствии превратилась в пламя. Как признавался сам Гафт: "Отец хотел, чтобы я стал юристом. Но судьба распорядилась иначе — я стал актером, который мастерски играл юристов".Годы скитанийПосле окончания Школы-студии МХАТ в 1957 году для молодого Гафта начался сложный период. Его карьера развивалась непросто — критическое замечание отца о том, что "в нем нет артиста", глубоко засело в голове. В течение двенадцати лет он скитался по разным театрам, заработав среди коллег репутацию "неуживчивого и импульсивного".В 1958 году его приняли в театр Моссовета, но предлагали лишь роли в массовке. Для вдумчивого Гафта, мечтавшего о глубоком прочтении классики, такая работа была мучительной. Через год он не выдержал и ушел. Следующей остановкой стал театр Сатиры, где произошел знаменательный поворот в его личной жизни — знакомство с красавицей Аленой Изергиной, будущей звездой Московского Дома моделей.Желая произвести впечатление, Гафт пригласил ее на свой дебютный спектакль, куда впервые пришли и родители. Этот вечер стал кошмаром: "Может, хватит уже позориться? Найди себе нормальную работу!" — не сдерживал гнева отец. "Валенька, ты не поранился? — переживала мать. — Брось ты этот театр!"Единственной, кто продолжал верить в его талант, оказалась жена. Когда Гафта уволили из театра Сатиры, он долго скрывал этот факт — Алена узнала самой последней.Перелом наступил благодаря встрече с режиссером Анатолием Эфросом. В театре на Малой Бронной актер с блеском играл Шекспира и Чехова. Но когда в труппе возникли разногласия, принципиальный Гафт написал заявление. "Ты что, с ума сошел? Разве уходят от Эфроса?" — недоумевали коллеги.Для него же творческая свобода значила больше, чем стабильности. Этот поступок определил дальнейший путь — путь свободного художника, который в итоге пришел к настоящему успеху.Крушение первого бракаБрак с Аленой Изергиной казался идеальным — Гафт обожал супругу, мирился с ее любовью к бездомным животным, прощал капризы. Но все рухнуло, когда он узнал об измене. Позже актер признавался: "Я сам был не без греха — легко увлекался женщинами. А Алена встретила киноведа Даля Орлова..."Развод стал настоящей катастрофой. Гафт звонил любимой и молча слушал голос в трубке, снова и снова переживал момент расставания. В 36 лет у Гафта начался роман с художницей Еленой Никитиной. В этом неофициальном союзе родился сын, о котором артист узнал лишь три года спустя. Елена сознательно скрыла беременность. А вскоре уехала с ребенком в Бразилию. Только много лет спустя сын наконец смог встретиться с отцом. Брак-ошибкаВторой женой стала балерина Инна Елисеева — дочь лауреата Сталинской премии, бросившая ради Гафта драматурга Эдварда Радзинского. Рождение дочери полностью изменило сознание Гафта — он изо всех сил старался стать примерным семьянином. "Я никогда не любил ее по-настоящему", — шокировал он позже признанием. Друзья утверждали: Гафт боялся бывшей жены. Эта фобия стоила ему отношений с дочерью — он практически перестал с ней общаться, что стало одной из самых болезненных страниц его жизни.Возвращение на сценуВ 34 года судьба дала второй шанс — в Театре Сатиры Гафт блестяще сыграл графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро". Этот триумф стал исцелением: "Я наконец поверил, что могу быть настоящим актером".Последняя любовь и спасениеИх судьбоносное знакомство произошло на съемках "Гаража", когда оба были несвободны. Роман начался лишь после развода Ольги Остроумовой с Михаилом Левитиным."Первое время мной двигало желание досадить бывшему мужу, — признавалась актриса. — Валентин красиво ухаживал..."Официально они оформили брак лишь в 1996 году. Гафт не только полюбил Остроумову, но и тепло принял ее детей от первого брака.В 2002 году случилось непоправимое — трагически погибла 30-летняя дочь Гафта. Девушка, окончившая хореографическую школу при Большом театре, боролась с депрессией. Она мечтала об актерской карьере, но отец принципиально отказался поспособствовать. Кроме того, дочь страдала от несчастной любви и жила в ужасных отношениях с властной матерью.После нескольких попыток суицида жизнь молодой балерины оборвалась.Гафт замкнулся в себе, терзаясь чувством вины: "Я перед ней виноват. Это мой крест..."Именно Ольга Остроумова стала его опорой в это тяжелое время. Их брак, продлившийся более 20 лет, оказался для актера спасением — последней и самой светлой любовью.Закат великого актераВ поздний период жизни Валентин Гафт посвятил себя написанию мемуаров, раскрывая не только свой актерский, но и литературный талант. Коллеги и близкие, восхищенные его остроумием и глубиной мысли, часто просили персональные посвящения в своих экземплярах книг и автографы на страницах уже изданных произведений.Особой радостью для Гафта в последние годы стала возможность встретиться со старшим сыном — от Елены Никитиной. Молодой человек обещал привезти и внука. Но этой встрече уже не суждено было сбыться. Народный артист России ушел из жизни в декабре 2020 года, не оправившись после тяжелой болезни. Свои последние дни он провел в кругу близких, окруженный их заботой и теплом.
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москва, валентин гафт, большой театр
Москва, Валентин Гафт, Большой театр

Гафт без маски: "Я ее никогда не любил" — признание, которое разрушило все

© Пресс-служба ГК "Люксор" | Перейти в медиабанкВалентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Пресс-служба ГК "Люксор"
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Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Его жизнь казалась блистательной — слава, женщины, овации. Но за фасадом успеха Валентин Гафт скрывал пустоту: семейное несчастье, горькие признания и одна трагедия, перечеркнувшая все. Как его откровение взорвало светское общество?

Между тюрьмой и желтым домом

В послевоенной Москве, в самом сердце Сокольников, рос мальчик, которому суждено было стать одним из величайших актеров советской сцены. Валентин Гафт родился в семье еврейских переселенцев. Его отец — боевой офицер, прошедший Великую отечественную, в мирное время стал юристом. Мать — домохозяйка — все силы положила на бытовой уют и воспитание сына.
© РИА Новости / Александр Гладштейн | Перейти в медиабанкГафт в спектакле "Третья голова"
Гафт в спектакле Третья голова - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Александр Гладштейн
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Гафт в спектакле "Третья голова"
Их дом стоял в странном, почти символическом "треугольнике": справа — мрачные стены тюрьмы "Матросская Тишина", слева — шумный рынок с его криминальной романтикой, напротив — здание психиатрической лечебницы, которое в народе называли "желтый дом".
Родители делали все возможное, чтобы уберечь впечатлительного Валю от влияния улицы. Переломный момент наступил, когда 10-летний мальчик впервые попал в театр.
"Я сидел, затаив дыхание, и понимал — это мое", — вспоминал актер.
В мужской школе, где учился Гафт, все роли в самодеятельных спектаклях, включая женские, исполняли мальчики. Ему часто доставались главные "героини", и игра получалась на редкость убедительной. Тихий, скромный, невероятно воспитанный — Гафт всегда старался избегать конфликтов. Но однажды не выдержал: "Это была глупая драка, — признавался он. — Я лишился двух передних зубов и думал, что жизнь кончена".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНа съемках художественного фильма «Забытая мелодия для флейты»
На съемках художественного фильма «Забытая мелодия для флейты» - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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На съемках художественного фильма «Забытая мелодия для флейты»
"Может, теперь одумаешься? — усмехнулся отец. — Выбери себе нормальную мужскую профессию". "Йосенька, но как же он теперь без зубов?" — тревожилась мать.
Родители нашли решение — золотые коронки. Они впоследствии станут своеобразной "визитной карточкой" молодого актера. С этими сверкающими вставками, в ярко-алой рубашке, высокий и худощавый восемнадцатилетний Гафт появился на вступительных экзаменах в Школе-студии МХАТ. Его без колебаний приняли — разглядели за внешней бравадой талант.
Уже на последнем курсе Гафт получил первые роли в кино — в фильмах "Поэт" и "Убийство на улице Данте". Последнюю картину посмотрел отец. Реакция была беспощадной: "Позорище! Ты посмотри на Козакова — какая стать! А ты? Сжался, как мышь! Нет в тебе артиста!"
© Одесская киностудия (1982)Кадр из фильма "Чародеи"
Кадр из фильма Чародеи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Одесская киностудия (1982)
Кадр из фильма "Чародеи"
Эти слова стали для молодого актера ударом, но именно они зажгли в нем ту самую искру, которая впоследствии превратилась в пламя. Как признавался сам Гафт: "Отец хотел, чтобы я стал юристом. Но судьба распорядилась иначе — я стал актером, который мастерски играл юристов".

Годы скитаний

После окончания Школы-студии МХАТ в 1957 году для молодого Гафта начался сложный период. Его карьера развивалась непросто — критическое замечание отца о том, что "в нем нет артиста", глубоко засело в голове. В течение двенадцати лет он скитался по разным театрам, заработав среди коллег репутацию "неуживчивого и импульсивного".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин"
Актер Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин"
В 1958 году его приняли в театр Моссовета, но предлагали лишь роли в массовке. Для вдумчивого Гафта, мечтавшего о глубоком прочтении классики, такая работа была мучительной. Через год он не выдержал и ушел. Следующей остановкой стал театр Сатиры, где произошел знаменательный поворот в его личной жизни — знакомство с красавицей Аленой Изергиной, будущей звездой Московского Дома моделей.
Желая произвести впечатление, Гафт пригласил ее на свой дебютный спектакль, куда впервые пришли и родители. Этот вечер стал кошмаром: "Может, хватит уже позориться? Найди себе нормальную работу!" — не сдерживал гнева отец. "Валенька, ты не поранился? — переживала мать. — Брось ты этот театр!"
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБолгарский актер Стефан Данаилов и российский актер Валентин Гафт
Болгарский актер Стефан Данаилов и российский актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Болгарский актер Стефан Данаилов и российский актер Валентин Гафт
Единственной, кто продолжал верить в его талант, оказалась жена. Когда Гафта уволили из театра Сатиры, он долго скрывал этот факт — Алена узнала самой последней.
Перелом наступил благодаря встрече с режиссером Анатолием Эфросом. В театре на Малой Бронной актер с блеском играл Шекспира и Чехова. Но когда в труппе возникли разногласия, принципиальный Гафт написал заявление. "Ты что, с ума сошел? Разве уходят от Эфроса?" — недоумевали коллеги.
Для него же творческая свобода значила больше, чем стабильности. Этот поступок определил дальнейший путь — путь свободного художника, который в итоге пришел к настоящему успеху.
© РИА Новости / Пищальников | Перейти в медиабанкМиронов и Гафт в фильме "Мститель"
Миронов и Гафт в фильме Мститель - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Пищальников
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Миронов и Гафт в фильме "Мститель"

Крушение первого брака

Брак с Аленой Изергиной казался идеальным — Гафт обожал супругу, мирился с ее любовью к бездомным животным, прощал капризы. Но все рухнуло, когда он узнал об измене. Позже актер признавался: "Я сам был не без греха — легко увлекался женщинами. А Алена встретила киноведа Даля Орлова..."
Развод стал настоящей катастрофой. Гафт звонил любимой и молча слушал голос в трубке, снова и снова переживал момент расставания.
© РИА Новости / Дозорцев | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РСФСР Валентин Гафт
Заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Дозорцев
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Заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт
В 36 лет у Гафта начался роман с художницей Еленой Никитиной. В этом неофициальном союзе родился сын, о котором артист узнал лишь три года спустя. Елена сознательно скрыла беременность. А вскоре уехала с ребенком в Бразилию. Только много лет спустя сын наконец смог встретиться с отцом.

Брак-ошибка

Второй женой стала балерина Инна Елисеева — дочь лауреата Сталинской премии, бросившая ради Гафта драматурга Эдварда Радзинского. Рождение дочери полностью изменило сознание Гафта — он изо всех сил старался стать примерным семьянином.
© Киностудия "Мосфильм", 1981Валентин Гафт в фильме "О бедном гусаре замолвите слово"(1981)
Валентин Гафт в фильме О бедном гусаре замолвите слово(1981) - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Киностудия "Мосфильм", 1981
Валентин Гафт в фильме "О бедном гусаре замолвите слово"(1981)
"Я никогда не любил ее по-настоящему", — шокировал он позже признанием. Друзья утверждали: Гафт боялся бывшей жены. Эта фобия стоила ему отношений с дочерью — он практически перестал с ней общаться, что стало одной из самых болезненных страниц его жизни.

Возвращение на сцену

В 34 года судьба дала второй шанс — в Театре Сатиры Гафт блестяще сыграл графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро". Этот триумф стал исцелением: "Я наконец поверил, что могу быть настоящим актером".
© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанкСоветская актриса театра и кино Ольга Остроумова
Советская актриса театра и кино Ольга Остроумова - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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Советская актриса театра и кино Ольга Остроумова

Последняя любовь и спасение

Их судьбоносное знакомство произошло на съемках "Гаража", когда оба были несвободны. Роман начался лишь после развода Ольги Остроумовой с Михаилом Левитиным.
"Первое время мной двигало желание досадить бывшему мужу, — признавалась актриса. — Валентин красиво ухаживал..."
Официально они оформили брак лишь в 1996 году. Гафт не только полюбил Остроумову, но и тепло принял ее детей от первого брака.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАктер Валентин Гафт c женой актрисой Ольгой Остроумовой
Актер Валентин Гафт c женой актрисой Ольгой Остроумовой - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Актер Валентин Гафт c женой актрисой Ольгой Остроумовой
В 2002 году случилось непоправимое — трагически погибла 30-летняя дочь Гафта. Девушка, окончившая хореографическую школу при Большом театре, боролась с депрессией. Она мечтала об актерской карьере, но отец принципиально отказался поспособствовать. Кроме того, дочь страдала от несчастной любви и жила в ужасных отношениях с властной матерью.
После нескольких попыток суицида жизнь молодой балерины оборвалась.
Гафт замкнулся в себе, терзаясь чувством вины: "Я перед ней виноват. Это мой крест..."
Именно Ольга Остроумова стала его опорой в это тяжелое время. Их брак, продлившийся более 20 лет, оказался для актера спасением — последней и самой светлой любовью.
© РИА Новости / Мосфильм | Перейти в медиабанкЛия Ахеджакова в центре в сцене из фильма "Гараж"
Лия Ахеджакова в центре в сцене из фильма Гараж - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Мосфильм
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Лия Ахеджакова в центре в сцене из фильма "Гараж"

Закат великого актера

В поздний период жизни Валентин Гафт посвятил себя написанию мемуаров, раскрывая не только свой актерский, но и литературный талант. Коллеги и близкие, восхищенные его остроумием и глубиной мысли, часто просили персональные посвящения в своих экземплярах книг и автографы на страницах уже изданных произведений.
Особой радостью для Гафта в последние годы стала возможность встретиться со старшим сыном — от Елены Никитиной. Молодой человек обещал привезти и внука. Но этой встрече уже не суждено было сбыться.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом после церемонии прощания в московском театре "Современник"
Вынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом после церемонии прощания в московском театре Современник - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом после церемонии прощания в московском театре "Современник"
Народный артист России ушел из жизни в декабре 2020 года, не оправившись после тяжелой болезни. Свои последние дни он провел в кругу близких, окруженный их заботой и теплом.
 
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