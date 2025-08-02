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Гафт без маски: "Я ее никогда не любил" — признание, которое разрушило все

Гафт без маски: "Я ее никогда не любил" — признание, которое разрушило все - РИА Новости, 02.08.2025

Гафт без маски: "Я ее никогда не любил" — признание, которое разрушило все

Его жизнь казалась блистательной — слава, женщины, овации. Но за фасадом успеха Валентин Гафт скрывал пустоту: семейное несчастье, горькие признания и одна... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:15:00+03:00

2025-08-02T08:15:00+03:00

2025-08-02T08:15:00+03:00

москва

валентин гафт

большой театр

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Его жизнь казалась блистательной — слава, женщины, овации. Но за фасадом успеха Валентин Гафт скрывал пустоту: семейное несчастье, горькие признания и одна трагедия, перечеркнувшая все. Как его откровение взорвало светское общество?Между тюрьмой и желтым домомВ послевоенной Москве, в самом сердце Сокольников, рос мальчик, которому суждено было стать одним из величайших актеров советской сцены. Валентин Гафт родился в семье еврейских переселенцев. Его отец — боевой офицер, прошедший Великую отечественную, в мирное время стал юристом. Мать — домохозяйка — все силы положила на бытовой уют и воспитание сына. Их дом стоял в странном, почти символическом "треугольнике": справа — мрачные стены тюрьмы "Матросская Тишина", слева — шумный рынок с его криминальной романтикой, напротив — здание психиатрической лечебницы, которое в народе называли "желтый дом".Родители делали все возможное, чтобы уберечь впечатлительного Валю от влияния улицы. Переломный момент наступил, когда 10-летний мальчик впервые попал в театр."Я сидел, затаив дыхание, и понимал — это мое", — вспоминал актер.В мужской школе, где учился Гафт, все роли в самодеятельных спектаклях, включая женские, исполняли мальчики. Ему часто доставались главные "героини", и игра получалась на редкость убедительной. Тихий, скромный, невероятно воспитанный — Гафт всегда старался избегать конфликтов. Но однажды не выдержал: "Это была глупая драка, — признавался он. — Я лишился двух передних зубов и думал, что жизнь кончена"."Может, теперь одумаешься? — усмехнулся отец. — Выбери себе нормальную мужскую профессию". "Йосенька, но как же он теперь без зубов?" — тревожилась мать.Родители нашли решение — золотые коронки. Они впоследствии станут своеобразной "визитной карточкой" молодого актера. С этими сверкающими вставками, в ярко-алой рубашке, высокий и худощавый восемнадцатилетний Гафт появился на вступительных экзаменах в Школе-студии МХАТ. Его без колебаний приняли — разглядели за внешней бравадой талант.Уже на последнем курсе Гафт получил первые роли в кино — в фильмах "Поэт" и "Убийство на улице Данте". Последнюю картину посмотрел отец. Реакция была беспощадной: "Позорище! Ты посмотри на Козакова — какая стать! А ты? Сжался, как мышь! Нет в тебе артиста!"Эти слова стали для молодого актера ударом, но именно они зажгли в нем ту самую искру, которая впоследствии превратилась в пламя. Как признавался сам Гафт: "Отец хотел, чтобы я стал юристом. Но судьба распорядилась иначе — я стал актером, который мастерски играл юристов".Годы скитанийПосле окончания Школы-студии МХАТ в 1957 году для молодого Гафта начался сложный период. Его карьера развивалась непросто — критическое замечание отца о том, что "в нем нет артиста", глубоко засело в голове. В течение двенадцати лет он скитался по разным театрам, заработав среди коллег репутацию "неуживчивого и импульсивного".В 1958 году его приняли в театр Моссовета, но предлагали лишь роли в массовке. Для вдумчивого Гафта, мечтавшего о глубоком прочтении классики, такая работа была мучительной. Через год он не выдержал и ушел. Следующей остановкой стал театр Сатиры, где произошел знаменательный поворот в его личной жизни — знакомство с красавицей Аленой Изергиной, будущей звездой Московского Дома моделей.Желая произвести впечатление, Гафт пригласил ее на свой дебютный спектакль, куда впервые пришли и родители. Этот вечер стал кошмаром: "Может, хватит уже позориться? Найди себе нормальную работу!" — не сдерживал гнева отец. "Валенька, ты не поранился? — переживала мать. — Брось ты этот театр!"Единственной, кто продолжал верить в его талант, оказалась жена. Когда Гафта уволили из театра Сатиры, он долго скрывал этот факт — Алена узнала самой последней.Перелом наступил благодаря встрече с режиссером Анатолием Эфросом. В театре на Малой Бронной актер с блеском играл Шекспира и Чехова. Но когда в труппе возникли разногласия, принципиальный Гафт написал заявление. "Ты что, с ума сошел? Разве уходят от Эфроса?" — недоумевали коллеги.Для него же творческая свобода значила больше, чем стабильности. Этот поступок определил дальнейший путь — путь свободного художника, который в итоге пришел к настоящему успеху.Крушение первого бракаБрак с Аленой Изергиной казался идеальным — Гафт обожал супругу, мирился с ее любовью к бездомным животным, прощал капризы. Но все рухнуло, когда он узнал об измене. Позже актер признавался: "Я сам был не без греха — легко увлекался женщинами. А Алена встретила киноведа Даля Орлова..."Развод стал настоящей катастрофой. Гафт звонил любимой и молча слушал голос в трубке, снова и снова переживал момент расставания. В 36 лет у Гафта начался роман с художницей Еленой Никитиной. В этом неофициальном союзе родился сын, о котором артист узнал лишь три года спустя. Елена сознательно скрыла беременность. А вскоре уехала с ребенком в Бразилию. Только много лет спустя сын наконец смог встретиться с отцом. Брак-ошибкаВторой женой стала балерина Инна Елисеева — дочь лауреата Сталинской премии, бросившая ради Гафта драматурга Эдварда Радзинского. Рождение дочери полностью изменило сознание Гафта — он изо всех сил старался стать примерным семьянином. "Я никогда не любил ее по-настоящему", — шокировал он позже признанием. Друзья утверждали: Гафт боялся бывшей жены. Эта фобия стоила ему отношений с дочерью — он практически перестал с ней общаться, что стало одной из самых болезненных страниц его жизни.Возвращение на сценуВ 34 года судьба дала второй шанс — в Театре Сатиры Гафт блестяще сыграл графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро". Этот триумф стал исцелением: "Я наконец поверил, что могу быть настоящим актером".Последняя любовь и спасениеИх судьбоносное знакомство произошло на съемках "Гаража", когда оба были несвободны. Роман начался лишь после развода Ольги Остроумовой с Михаилом Левитиным."Первое время мной двигало желание досадить бывшему мужу, — признавалась актриса. — Валентин красиво ухаживал..."Официально они оформили брак лишь в 1996 году. Гафт не только полюбил Остроумову, но и тепло принял ее детей от первого брака.В 2002 году случилось непоправимое — трагически погибла 30-летняя дочь Гафта. Девушка, окончившая хореографическую школу при Большом театре, боролась с депрессией. Она мечтала об актерской карьере, но отец принципиально отказался поспособствовать. Кроме того, дочь страдала от несчастной любви и жила в ужасных отношениях с властной матерью.После нескольких попыток суицида жизнь молодой балерины оборвалась.Гафт замкнулся в себе, терзаясь чувством вины: "Я перед ней виноват. Это мой крест..."Именно Ольга Остроумова стала его опорой в это тяжелое время. Их брак, продлившийся более 20 лет, оказался для актера спасением — последней и самой светлой любовью.Закат великого актераВ поздний период жизни Валентин Гафт посвятил себя написанию мемуаров, раскрывая не только свой актерский, но и литературный талант. Коллеги и близкие, восхищенные его остроумием и глубиной мысли, часто просили персональные посвящения в своих экземплярах книг и автографы на страницах уже изданных произведений.Особой радостью для Гафта в последние годы стала возможность встретиться со старшим сыном — от Елены Никитиной. Молодой человек обещал привезти и внука. Но этой встрече уже не суждено было сбыться. Народный артист России ушел из жизни в декабре 2020 года, не оправившись после тяжелой болезни. Свои последние дни он провел в кругу близких, окруженный их заботой и теплом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, валентин гафт, большой театр