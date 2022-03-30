https://ria.ru/20220330/sovremennik-1780812245.html

Культовые спектакли "Современника" покажут в кинотеатре

Культовые спектакли "Современника" покажут в кинотеатре - РИА Новости, 30.03.2022

Культовые спектакли "Современника" покажут в кинотеатре

Центр документального кино (ЦДК) и "Современник" запустили серию показов культовых спектаклей театра, она открывается 30 марта постановкой Валерия Фокина "Кто... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:07

2022-03-30T15:07

2022-03-30T15:14

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Центр документального кино (ЦДК) и "Современник" запустили серию показов культовых спектаклей театра, она открывается 30 марта постановкой Валерия Фокина "Кто боится Вирджинии Вульф?" по одноименной пьесе Эдварда Олби, которую представят худрук Виктор Рыжаков и Михаил Швыдкой, сообщает пресс-служба учреждения. "Современник" взялся за осмысление пьесы в 1984 году. Выбор материала был не случайным: труппу связывала долгая и теплая дружба с драматургом. С 1967 года в театре с успехом шел спектакль по другому произведению автора — "Балладе о невеселом кабачке". "По воспоминаниям Валерия Фокина, Галина Волчек мечтала сыграть роль Марты, это и подтолкнуло режиссера к тому, чтобы приступить к репетициям", — говорится в пресс-релизе. Партнерами актрисы по сцене стали Валентин Гафт, Марина Неелова и Александр Кахун.Пьеса "Кто боится Вирджинии Вульф?" впервые была поставлена на Бродвее в 1962 году. Вскоре Майкл Николс экранизировал ее. Образы главных героев в его фильме воплотили супруги Элизабет Тейлор и Ричард Бертон. В 1967 картина получила пять премий "Оскар", в том числе за лучшую женскую роль. В пьесе речь идет о муже и жене, которые ведут между собой бесконечную психологическую борьбу. В ближайшие несколько месяцев ЦДК также покажет такие спектакли "Современника", как "Балалайкин и К°" (1973); "Эшелон" (1975), "Вечно живые" (1976).

https://ria.ru/20220330/teatr-1780740736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, театр, цдк doc, галина волчек, валерий фокин, валентин гафт, современник (театр), михаил швыдкой