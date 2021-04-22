https://ria.ru/20210422/gaft-1729546616.html

Валентин Гафт посмертно получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

Валентин Гафт посмертно получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

Приз за вклад в мировой кинематограф 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) посмертно получил народный артист РСФСР Валентин Гафт, сообщил... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T21:12

2021-04-22T21:12

2021-04-22T21:12

культура

алексей агранович

ольга остроумова

кино и сериалы

новости культуры

валентин гафт

никита михалков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Приз за вклад в мировой кинематограф 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) посмертно получил народный артист РСФСР Валентин Гафт, сообщил президент ММКФ Никита Михалков."Приз за вклад мы хотим вручить потрясающему человеку. Вы понимаете, жить в этой среде, в этой актерской непростой ауре, и сохранить чистоту невероятную при абсолютной честности отношения к людям и к жизни даже в ущерб себе, при этом быть абсолютно потрясающимся актером. Я имел счастье с ним работать, наслаждение от этой детской чистоты, с одной стороны, и яростного юмора и испепеляющего с другой стороны, это невероятное соединение. Валентин Гафт", - сказал Михалков на церемонии открытия.Приз получила вдова Гафта Ольга Остроумова. Ведущий церемонии Алексей Агранович назвал ее женой, а не вдовой, что поддержал и Михалков, отметив: "Гафт жив"."Валя был бы очень рад", - сказала Остроумова, получая награду.Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других. Гафт скончался 12 декабря 2020 на 86-м году жизни после продолжительной болезни.ММКФ в этом году пройдет с 22 по 29 апреля.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588913468.html

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алексей агранович, ольга остроумова, кино и сериалы, новости культуры, валентин гафт, никита михалков