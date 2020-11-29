https://ria.ru/20201129/fortov-1586818304.html

Биография Владимира Фортова

Биография Владимира Фортова

Российский физик, академик Владимир Евгеньевич Фортов родился 23 января 1946 года в городе Ногинске Московской области в семье учительницы и... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T11:13

2020-11-29T11:13

2020-11-29T11:13

умер владимир фортов

владимир фортов

российская академия наук

справки

общество

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Российский физик, академик Владимир Евгеньевич Фортов родился 23 января 1946 года в городе Ногинске Московской области в семье учительницы и инженера-подполковника ВВС. В 1968 году с отличием окончил факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института (МФТИ), а в 1971 году – аспирантуру с защитой кандидатской диссертации по ядерным ракетным двигателям. В 1976 году защитил докторскую диссертацию по физике плазмы и физике мощных ударных волн. С октября 1971 года по май 1986 года Фортов работал в отделении Института химической физики Академии наук СССР (ныне Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук) в поселке Черноголовка (Московская область), где им был проведен ряд уникальных экспериментов по свойствам плотной плазмы. С 1982 года - профессор по специальности "Химическая физика, в том числе, физика горения и взрыва". С 1986 года по 1992 год работал заведующим отделом Института высоких температур АН СССР (ныне - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук) и по совместительству в Институте химической физики в должности заведующего лабораторией. В 1987 году Фортов был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению физико-технических проблем энергетики по специальности "теплофизика". В 1991 году был избран действительным членом (академиком) РАН по Отделениям физико-технических проблем энергетики и общей и технической химии, по специальности "теплофизика".В 1993 году Владимира Фортова назначили первым председателем Российского Фонда фундаментальных исследований, становление и работу которого как первой в стране независимой вневедомственной научной организации он организовал. С 1996 года по 2001 год Фортов — вице-президент РАН. В августе 1996 года он был назначен председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям, затем — министром науки и технологий, одновременно до марта 1997 года являлся заместителем председателя правительства РФ. В марте 1998 года Фортов вышел в отставку в составе кабинета Виктора Черномырдина. С 2007 года Фортов является директором Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН. С 2001 года по 2013 год – академик-секретарь Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. 29 мая 2013 года общим собранием Российской академии наук академик Владимир Фортов избран президентом РАН. 8 июля 2013 года президент РФ утвердил Фортова на посту президента РАН.В 2013-2017 годах – президент РАН.С 2017 года - советник Российской академии наук, академик-секретарь Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, научный руководитель Объединенного института высоких температур РАН.29 ноября 2020 года Владимир Фортов скончался. Ученым опубликовано более 500 научных работ и 40 монографий. Научные исследования Фортова имеют фундаментальное значение для развития импульсной и промышленной энергетики, космической физики, управляемого термоядерного синтеза, ракетной техники и ряда специальных приложений. Им разработаны генераторы мощных ударных волн и экспериментальные методы изучения физических свойств вещества при экстремальных параметрах с использованием взрывчатых веществ, лазерных, релятивистских электронных и ионных пучков. Владимир Фортов разработал метод построения широкодиапазонных полуэмпирических уравнений состояния вещества, на базе которых созданы физические модели и реализованы двумерные и трехмерные коды для численного моделирования физических процессов при высоких плотностях энергии. Под его руководством выполнены работы по созданию суперЭВМ массово-параллельной архитектуры с рекордной производительностью. Им проведены работы по противометеоритной защите комплекса приборов космических аппаратов "Вега", противоударной защите ряда спутников и космических зондов, произведен анализ гидродинамических явлений при столкновении кометы Шумейкера – Леви с Юпитером. Под руководством Фортова разработаны методы испытаний устойчивости объектов энергетики к электромагнитным воздействиям, выполнен комплекс работ по созданию устройств перспективной ракетной и оборонной техники.Академик Фортов сочетал научную деятельность с научно-педагогической работой в Московском физико-техническом институте. Почетный работник высшего образования России. Был избран членом ряда престижных академий и научных обществ, почетный член ряда университетов стран мира. Академик Фортов - лауреат Государственных премий СССР и РФ, премий правительства РФ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени СССР (1986), орденом "За заслуги перед Отечеством" I (2017), II (2016), III (1999) и IV степеней (1996), орденом Почета (2006), орденом Дружбы (2011), орденом Александра Невского (2013) и др. Имеет государственные награды иностранных государств: кавалер ордена Почетного легиона Франции, ордена "Крест за заслуги" I степени (ФРГ), ордена Королевы Виктории (Великобритания).Удостоен ряда международных научных премий. Фортов – участник ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС и Саяно-Шушенской ГЭС. Участвовал в испытательном походе на атомном подводном крейсере. Участвовал в экспедиционных путешествиях к мысу Доброй надежды, Северному и Южному полюсам Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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