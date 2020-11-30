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https://ria.ru/20201130/fortov-1586949248.html
Путин назвал смерть Фортова невосполнимой утратой для отечественной науки
Путин назвал смерть Фортова невосполнимой утратой для отечественной науки
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика РАН Владимира Фортова, отметив, что его смерть - это невосполнимая утрата для... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:26
2020-11-30T13:26
риа наука
умер владимир фортов
россия
владимир фортов
российская академия наук
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика РАН Владимира Фортова, отметив, что его смерть - это невосполнимая утрата для отечественной науки, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Академик Владимир Фортов скончался в воскресенье на 75-м году жизни."Кончина Владимира Евгеньевича Фортова – огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для нашей страны, служению которой он посвятил свою жизнь. Академик Фортов был выдающимся, всемирно известным учёным, личностью поистине уникального масштаба. Насыщенная исследовательская, организаторская, общественная деятельность, целая плеяда талантливых учеников снискали ему уважение и высочайшее профессиональное признание", - говорится в сообщении.Президент добавил, что память о Фортове сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег.Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.
https://ria.ru/20201129/fortov-1586848565.html
https://ria.ru/20201129/fortov-1586818304.html
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умер владимир фортов, россия, владимир фортов, российская академия наук, владимир путин

Путин назвал смерть Фортова невосполнимой утратой для отечественной науки

13:26 30.11.2020
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Российской академии наук Владимир Фортов
Президент Российской академии наук Владимир Фортов - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика РАН Владимира Фортова, отметив, что его смерть - это невосполнимая утрата для отечественной науки, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Академик Владимир Фортов скончался в воскресенье на 75-м году жизни.
"Кончина Владимира Евгеньевича Фортова – огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для нашей страны, служению которой он посвятил свою жизнь. Академик Фортов был выдающимся, всемирно известным учёным, личностью поистине уникального масштаба. Насыщенная исследовательская, организаторская, общественная деятельность, целая плеяда талантливых учеников снискали ему уважение и высочайшее профессиональное признание", - говорится в сообщении.
Президент добавил, что память о Фортове сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег.
Директор Объединённого института высоких температур РАН Владимир Фортов - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 16:23
В Госдуме назвали Фортова "ученым от бога"
Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.
Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.
Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.
Президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 11:13
Биография Владимира Фортова
 
РИА НаукаУмер Владимир ФортовРоссияВладимир ФортовРоссийская академия наукВладимир Путин
 
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