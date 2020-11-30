https://ria.ru/20201130/fortov-1586949248.html

Путин назвал смерть Фортова невосполнимой утратой для отечественной науки

Путин назвал смерть Фортова невосполнимой утратой для отечественной науки

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика РАН Владимира Фортова, отметив, что его смерть - это невосполнимая утрата для... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:26

2020-11-30T13:26

2020-11-30T13:26

риа наука

умер владимир фортов

россия

владимир фортов

российская академия наук

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика РАН Владимира Фортова, отметив, что его смерть - это невосполнимая утрата для отечественной науки, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Академик Владимир Фортов скончался в воскресенье на 75-м году жизни."Кончина Владимира Евгеньевича Фортова – огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для нашей страны, служению которой он посвятил свою жизнь. Академик Фортов был выдающимся, всемирно известным учёным, личностью поистине уникального масштаба. Насыщенная исследовательская, организаторская, общественная деятельность, целая плеяда талантливых учеников снискали ему уважение и высочайшее профессиональное признание", - говорится в сообщении.Президент добавил, что память о Фортове сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег.Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.

https://ria.ru/20201129/fortov-1586848565.html

https://ria.ru/20201129/fortov-1586818304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир фортов, россия, владимир фортов, российская академия наук, владимир путин