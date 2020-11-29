Рогозин выразил соболезнования родным академика Фортова
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Владимира Фортова.
"От нас ушел выдающийся ученый и организатор, мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - приводятся слова Рогозина в сообщении на сайте госкорпорации.
Ранее сообщалось, что академик Фортов скончался утром в воскресенье.
Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.
Вчера, 11:13Биография Владимира Фортова
Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.
Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.