https://ria.ru/20201129/fortov-1586824139.html

Рогозин выразил соболезнования родным академика Фортова

Рогозин выразил соболезнования родным академика Фортова

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Владимира Фортова. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T12:31

2020-11-29T12:31

2020-11-29T12:31

умер владимир фортов

владимир фортов

российская академия наук

роскосмос

дмитрий рогозин

ссср

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Владимира Фортова.Ранее сообщалось, что академик Фортов скончался утром в воскресенье.Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.

https://ria.ru/20201129/fortov-1586818304.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир фортов, владимир фортов, российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин, ссср