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В Госдуме назвали Фортова "ученым от бога"
В Госдуме назвали Фортова "ученым от бога"
Ушедший из жизни экс-президент РАН Владимир Фортов был "ученым от бога", он всегда был там, где трудно и опасно, и его кончина - утрата как для российской, так... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T16:23
2020-11-29T17:08
умер владимир фортов
владимир иванов
михаил ломоносов
владимир фортов
российская академия наук
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ушедший из жизни экс-президент РАН Владимир Фортов был "ученым от бога", он всегда был там, где трудно и опасно, и его кончина - утрата как для российской, так и для мировой науки, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель президента РАН Владимир Иванов.Он отметил, что Фортов был пионером во многих открытиях, всегда находился там, где трудно и опасно."Это был увлеченный человек, который имел не только богатый список научных открытий, но и огромное количество своих учеников и последователей. Он относился к такой категории людей, которых в свое время Ломоносов назвал "быстрые разумом Невтоны", - заключил Ревенко.
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умер владимир фортов, владимир иванов, михаил ломоносов, владимир фортов, российская академия наук, госдума рф, единая россия, общество

В Госдуме назвали Фортова "ученым от бога"

16:23 29.11.2020 (обновлено: 17:08 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовДиректор Объединённого института высоких температур РАН Владимир Фортов
Директор Объединённого института высоких температур РАН Владимир Фортов - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ушедший из жизни экс-президент РАН Владимир Фортов был "ученым от бога", он всегда был там, где трудно и опасно, и его кончина - утрата как для российской, так и для мировой науки, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель президента РАН Владимир Иванов.
Президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
Вчера, 11:13
Биография Владимира Фортова
"В первую очередь хочу выразить соболезнования всей российской и мировой науке. Потому что из жизни ушел ученый от бога. Это, без преувеличения, мировая величина, великий человек", - сказал Ревенко.
Он отметил, что Фортов был пионером во многих открытиях, всегда находился там, где трудно и опасно.
"Это был увлеченный человек, который имел не только богатый список научных открытий, но и огромное количество своих учеников и последователей. Он относился к такой категории людей, которых в свое время Ломоносов назвал "быстрые разумом Невтоны", - заключил Ревенко.
 
Умер Владимир ФортовВладимир ИвановМихаил ЛомоносовВладимир ФортовРоссийская академия наукГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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