В Госдуме назвали Фортова "ученым от бога"
16:23 29.11.2020 (обновлено: 17:08 29.11.2020)
© РИА Новости / Виталий БелоусовДиректор Объединённого института высоких температур РАН Владимир Фортов
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ушедший из жизни экс-президент РАН Владимир Фортов был "ученым от бога", он всегда был там, где трудно и опасно, и его кончина - утрата как для российской, так и для мировой науки, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель президента РАН Владимир Иванов.
Вчера, 11:13Биография Владимира Фортова
"В первую очередь хочу выразить соболезнования всей российской и мировой науке. Потому что из жизни ушел ученый от бога. Это, без преувеличения, мировая величина, великий человек", - сказал Ревенко.
Он отметил, что Фортов был пионером во многих открытиях, всегда находился там, где трудно и опасно.
"Это был увлеченный человек, который имел не только богатый список научных открытий, но и огромное количество своих учеников и последователей. Он относился к такой категории людей, которых в свое время Ломоносов назвал "быстрые разумом Невтоны", - заключил Ревенко.