https://ria.ru/20201129/fortov-1586848565.html

В Госдуме назвали Фортова "ученым от бога"

В Госдуме назвали Фортова "ученым от бога"

Ушедший из жизни экс-президент РАН Владимир Фортов был "ученым от бога", он всегда был там, где трудно и опасно, и его кончина - утрата как для российской, так... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:23

2020-11-29T16:23

2020-11-29T17:08

умер владимир фортов

владимир иванов

михаил ломоносов

владимир фортов

российская академия наук

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ушедший из жизни экс-президент РАН Владимир Фортов был "ученым от бога", он всегда был там, где трудно и опасно, и его кончина - утрата как для российской, так и для мировой науки, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель президента РАН Владимир Иванов.Он отметил, что Фортов был пионером во многих открытиях, всегда находился там, где трудно и опасно."Это был увлеченный человек, который имел не только богатый список научных открытий, но и огромное количество своих учеников и последователей. Он относился к такой категории людей, которых в свое время Ломоносов назвал "быстрые разумом Невтоны", - заключил Ревенко.

https://ria.ru/20201129/fortov-1586818304.html

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умер владимир фортов, владимир иванов, михаил ломоносов, владимир фортов, российская академия наук, госдума рф, единая россия, общество