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Медведев назвал смерть Фортова невосполнимой утратой
Медведев назвал смерть Фортова невосполнимой утратой
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося бывшего президента Российской... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T16:33
2020-11-29T16:33
умер владимир фортов
дмитрий медведев
владимир фортов
российская академия наук
ссср
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося бывшего президента Российской академии наук Владимира Фортова, назвав его смерть невосполнимой утратой для науки и всей страны, сообщили журналистам в секретариате Медведева.Академик Владимир Фортов скончался в воскресенье на 75-году жизни."Примите мои соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого Владимира Евгеньевича Фортова. Это невосполнимая утрата для родных и близких, для науки, которой он посвятил свою жизнь, для всей нашей страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что Фортов внес значимый вклад в развитие современной физики, стал основателем крупной, всемирно известной исследовательской школы. Его фундаментальные труды расширили представления человечества об окружающем мире. Они способствовали развитию ключевых отраслей экономики, обеспечению безопасности атомной энергетики, укреплению обороноспособности государства."Владимир Евгеньевич обладал не только большими научными знаниями, но и незаурядными организаторскими способностями. Хорошо знаю это по совместной работе в правительстве РФ. Ответственный и неравнодушный человек, он проводил важные реформы, связанные с развитием Российской академии наук, многое сделал для повышения ее авторитета во всем мире", - добавляется в сообщении.Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.
https://ria.ru/20201129/ran-1586818548.html
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умер владимир фортов, дмитрий медведев, владимир фортов, российская академия наук, ссср, общество

Медведев назвал смерть Фортова невосполнимой утратой

16:33 29.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов
Президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося бывшего президента Российской академии наук Владимира Фортова, назвав его смерть невосполнимой утратой для науки и всей страны, сообщили журналистам в секретариате Медведева.
Академик Владимир Фортов скончался в воскресенье на 75-году жизни.
"Примите мои соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого Владимира Евгеньевича Фортова. Это невосполнимая утрата для родных и близких, для науки, которой он посвятил свою жизнь, для всей нашей страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Фортов внес значимый вклад в развитие современной физики, стал основателем крупной, всемирно известной исследовательской школы. Его фундаментальные труды расширили представления человечества об окружающем мире. Они способствовали развитию ключевых отраслей экономики, обеспечению безопасности атомной энергетики, укреплению обороноспособности государства.
Президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
Вчера, 11:14
Глава РАН выразил соболезнования в связи со смертью академика Фортова
"Владимир Евгеньевич обладал не только большими научными знаниями, но и незаурядными организаторскими способностями. Хорошо знаю это по совместной работе в правительстве РФ. Ответственный и неравнодушный человек, он проводил важные реформы, связанные с развитием Российской академии наук, многое сделал для повышения ее авторитета во всем мире", - добавляется в сообщении.
Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.
Президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
Вчера, 11:13
Биография Владимира Фортова
Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.
Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.
 
Умер Владимир ФортовДмитрий МедведевВладимир ФортовРоссийская академия наукСССРОбщество
 
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