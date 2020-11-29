https://ria.ru/20201129/fortov-1586849486.html

Медведев назвал смерть Фортова невосполнимой утратой

Медведев назвал смерть Фортова невосполнимой утратой

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося бывшего президента Российской... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:33

2020-11-29T16:33

2020-11-29T16:33

умер владимир фортов

дмитрий медведев

владимир фортов

российская академия наук

ссср

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося бывшего президента Российской академии наук Владимира Фортова, назвав его смерть невосполнимой утратой для науки и всей страны, сообщили журналистам в секретариате Медведева.Академик Владимир Фортов скончался в воскресенье на 75-году жизни."Примите мои соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого Владимира Евгеньевича Фортова. Это невосполнимая утрата для родных и близких, для науки, которой он посвятил свою жизнь, для всей нашей страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что Фортов внес значимый вклад в развитие современной физики, стал основателем крупной, всемирно известной исследовательской школы. Его фундаментальные труды расширили представления человечества об окружающем мире. Они способствовали развитию ключевых отраслей экономики, обеспечению безопасности атомной энергетики, укреплению обороноспособности государства."Владимир Евгеньевич обладал не только большими научными знаниями, но и незаурядными организаторскими способностями. Хорошо знаю это по совместной работе в правительстве РФ. Ответственный и неравнодушный человек, он проводил важные реформы, связанные с развитием Российской академии наук, многое сделал для повышения ее авторитета во всем мире", - добавляется в сообщении.Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.

https://ria.ru/20201129/ran-1586818548.html

https://ria.ru/20201129/fortov-1586818304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир фортов, дмитрий медведев, владимир фортов, российская академия наук, ссср, общество