Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201129/fortov-1586829011.html
Глава научного совета Росатома назвал Фортова человеком с большой буквы
Глава научного совета Росатома назвал Фортова человеком с большой буквы
Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов был человеком с большой буквы - патриотом России и ее науки, сочетавшим в себе качества выдающегося... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T13:18
2020-11-29T16:20
умер владимир фортов
байкал
владимир фортов
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586825285_0:52:2948:1710_1400x0_80_0_0_8bd64c2481acf5698758258752eccf4d.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов был человеком с большой буквы - патриотом России и ее науки, сочетавшим в себе качества выдающегося ученого с поистине мальчишеской любознательностью, рассказал РИА Новости председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом", Герой Труда академик Георгий Рыкованов.Академик Владимир Фортов скончался в воскресенье на 75-году жизни.Про таких людей, как Владимир Фортов, говорят, что это человек с большой буквы, отметил ученый."О том, что академик Фортов был выдающимся ученым, свидетельствуют его многочисленные награды и премии, причем не только российские. И когда в свое время мне довелось его представлять при вручении Демидовской премии, то понадобилась шпаргалка, по которой я перечислил все его награды, ибо их запомнить было невозможно", - добавил Рыкованов."Но больше всего Владимир Евгеньевич гордился другой наградой - в соответствии со старой морской традицией, правом ношения медной серьги в ухе за проход мыса Горн под парусом. Он ведь со студенческих лет был заядлым яхтсменом, ходил в дальние путешествия. На глубоководном аппарате "Мир" погружался на дно Байкала. И всю свою жизнь сохранял интерес ко всему новому, был любознательным, как мальчишка", - вспоминает собеседник агентства.Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.
https://ria.ru/20201129/fortov-1586824139.html
https://ria.ru/20201129/fortov-1586818304.html
байкал
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586825285_89:0:2818:2047_1400x0_80_0_0_59ee52ea9973e5e740ada51cda06357f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер владимир фортов, байкал, владимир фортов, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ссср

Глава научного совета Росатома назвал Фортова человеком с большой буквы

13:18 29.11.2020 (обновлено: 16:20 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДиректор Объединённого института высоких температур РАН (ОИВТ РАН) Владимир Фортов
Директор Объединённого института высоких температур РАН (ОИВТ РАН) Владимир Фортов - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов был человеком с большой буквы - патриотом России и ее науки, сочетавшим в себе качества выдающегося ученого с поистине мальчишеской любознательностью, рассказал РИА Новости председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом", Герой Труда академик Георгий Рыкованов.
Академик Владимир Фортов скончался в воскресенье на 75-году жизни.
"Во-первых, я должен сказать, что Владимир Евгеньевич был моим очень хорошим товарищем. Мы с ним работали в одной области науки - физике высоких плотностей энергии. Он был выдающимся ученым, признанным во всем мире. Он был патриотом нашей страны, нашей науки, Академии наук. Он был человечным, приветливым, и всегда помогал другим, когда это было необходимо", - сказал Рыкованов.
Про таких людей, как Владимир Фортов, говорят, что это человек с большой буквы, отметил ученый.
Президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
Вчера, 12:31
Рогозин выразил соболезнования родным академика Фортова
"О том, что академик Фортов был выдающимся ученым, свидетельствуют его многочисленные награды и премии, причем не только российские. И когда в свое время мне довелось его представлять при вручении Демидовской премии, то понадобилась шпаргалка, по которой я перечислил все его награды, ибо их запомнить было невозможно", - добавил Рыкованов.
"Но больше всего Владимир Евгеньевич гордился другой наградой - в соответствии со старой морской традицией, правом ношения медной серьги в ухе за проход мыса Горн под парусом. Он ведь со студенческих лет был заядлым яхтсменом, ходил в дальние путешествия. На глубоководном аппарате "Мир" погружался на дно Байкала. И всю свою жизнь сохранял интерес ко всему новому, был любознательным, как мальчишка", - вспоминает собеседник агентства.
Президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
Вчера, 11:13
Биография Владимира Фортова
"Нам всем, кто дружил, работал с Владимиром Евгеньевичем, теперь, конечно, будет его очень сильно недоставать", - добавил Рыкованов.
Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.
Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.
Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.
 
Умер Владимир ФортовБайкалВладимир ФортовРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СССР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Греция продлила разрешение на въезд россиян
09:07Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
09:05В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:01В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
09:00Ученые нашли способ усовершенствовать датчики взрывоопасных газов
08:58В "Шереметьево" обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
08:57В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
08:48Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
08:44Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
08:44Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
08:35Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг
08:30Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
08:29В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок
08:28Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
08:28СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
08:19Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
07:50Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
07:45Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
07:44Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
07:42Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
Лента новостейМолния