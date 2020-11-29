https://ria.ru/20201129/fortov-1586829011.html
Глава научного совета Росатома назвал Фортова человеком с большой буквы
Глава научного совета Росатома назвал Фортова человеком с большой буквы
Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов был человеком с большой буквы - патриотом России и ее науки, сочетавшим в себе качества выдающегося... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T13:18
2020-11-29T13:18
2020-11-29T16:20
умер владимир фортов
байкал
владимир фортов
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ссср
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов был человеком с большой буквы - патриотом России и ее науки, сочетавшим в себе качества выдающегося ученого с поистине мальчишеской любознательностью, рассказал РИА Новости председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом", Герой Труда академик Георгий Рыкованов.Академик Владимир Фортов скончался в воскресенье на 75-году жизни.Про таких людей, как Владимир Фортов, говорят, что это человек с большой буквы, отметил ученый."О том, что академик Фортов был выдающимся ученым, свидетельствуют его многочисленные награды и премии, причем не только российские. И когда в свое время мне довелось его представлять при вручении Демидовской премии, то понадобилась шпаргалка, по которой я перечислил все его награды, ибо их запомнить было невозможно", - добавил Рыкованов."Но больше всего Владимир Евгеньевич гордился другой наградой - в соответствии со старой морской традицией, правом ношения медной серьги в ухе за проход мыса Горн под парусом. Он ведь со студенческих лет был заядлым яхтсменом, ходил в дальние путешествия. На глубоководном аппарате "Мир" погружался на дно Байкала. И всю свою жизнь сохранял интерес ко всему новому, был любознательным, как мальчишка", - вспоминает собеседник агентства.Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.
https://ria.ru/20201129/fortov-1586824139.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер владимир фортов, байкал, владимир фортов, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ссср
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов
был человеком с большой буквы - патриотом России и ее науки, сочетавшим в себе качества выдающегося ученого с поистине мальчишеской любознательностью, рассказал РИА Новости председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом
", Герой Труда академик Георгий Рыкованов.
Академик Владимир Фортов скончался в воскресенье на 75-году жизни.
"Во-первых, я должен сказать, что Владимир Евгеньевич был моим очень хорошим товарищем. Мы с ним работали в одной области науки - физике высоких плотностей энергии. Он был выдающимся ученым, признанным во всем мире. Он был патриотом нашей страны, нашей науки, Академии наук. Он был человечным, приветливым, и всегда помогал другим, когда это было необходимо", - сказал Рыкованов.
Про таких людей, как Владимир Фортов, говорят, что это человек с большой буквы, отметил ученый.
"О том, что академик Фортов был выдающимся ученым, свидетельствуют его многочисленные награды и премии, причем не только российские. И когда в свое время мне довелось его представлять при вручении Демидовской премии, то понадобилась шпаргалка, по которой я перечислил все его награды, ибо их запомнить было невозможно", - добавил Рыкованов.
"Но больше всего Владимир Евгеньевич гордился другой наградой - в соответствии со старой морской традицией, правом ношения медной серьги в ухе за проход мыса Горн под парусом. Он ведь со студенческих лет был заядлым яхтсменом, ходил в дальние путешествия. На глубоководном аппарате "Мир" погружался на дно Байкала
. И всю свою жизнь сохранял интерес ко всему новому, был любознательным, как мальчишка", - вспоминает собеседник агентства.
"Нам всем, кто дружил, работал с Владимиром Евгеньевичем, теперь, конечно, будет его очень сильно недоставать", - добавил Рыкованов.
Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР
. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.
Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.
Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.