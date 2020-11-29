https://ria.ru/20201129/fortov-1586829011.html

Глава научного совета Росатома назвал Фортова человеком с большой буквы

Глава научного совета Росатома назвал Фортова человеком с большой буквы

Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов был человеком с большой буквы - патриотом России и ее науки, сочетавшим в себе качества выдающегося... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T13:18

2020-11-29T13:18

2020-11-29T16:20

умер владимир фортов

байкал

владимир фортов

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ссср

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов был человеком с большой буквы - патриотом России и ее науки, сочетавшим в себе качества выдающегося ученого с поистине мальчишеской любознательностью, рассказал РИА Новости председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом", Герой Труда академик Георгий Рыкованов.Академик Владимир Фортов скончался в воскресенье на 75-году жизни.Про таких людей, как Владимир Фортов, говорят, что это человек с большой буквы, отметил ученый."О том, что академик Фортов был выдающимся ученым, свидетельствуют его многочисленные награды и премии, причем не только российские. И когда в свое время мне довелось его представлять при вручении Демидовской премии, то понадобилась шпаргалка, по которой я перечислил все его награды, ибо их запомнить было невозможно", - добавил Рыкованов."Но больше всего Владимир Евгеньевич гордился другой наградой - в соответствии со старой морской традицией, правом ношения медной серьги в ухе за проход мыса Горн под парусом. Он ведь со студенческих лет был заядлым яхтсменом, ходил в дальние путешествия. На глубоководном аппарате "Мир" погружался на дно Байкала. И всю свою жизнь сохранял интерес ко всему новому, был любознательным, как мальчишка", - вспоминает собеседник агентства.Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.

https://ria.ru/20201129/fortov-1586824139.html

https://ria.ru/20201129/fortov-1586818304.html

байкал

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир фортов, байкал, владимир фортов, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ссср