Выбор РИА Новости: главные утраты 2020 года

Выбор РИА Новости: главные утраты 2020 года

В уходящем году мир простился с целым рядом ярких представителей культурной сферы и политики, некоторые из этих потерь связаны с пандемией новой коронавирусной...

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583399247_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4ff0319b91682fb2245229aff6eda386.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В уходящем году мир простился с целым рядом ярких представителей культурной сферы и политики, некоторые из этих потерь связаны с пандемией новой коронавирусной инфекции. От COVID-19, его осложнений или последствий ушли из жизни корейский режиссер Ким Ки Дук, чилийский писатель Луис Сепульведа, легенда российского Пушкинского музея Ирина Антонова, бывший президент Франции Жискар д'Эстен.В этом году также не стало таких ярких представителей зарубежного кинематографа, как Шон Коннери, Кирк Дуглас и Иэн Холм. Российские театр и кино потеряли целую плеяду талантливых деятелей: не стало Армена Джигарханяна и Валентина Гафта, Ирины Скобцевой, Инны Макаровой, Виктора Проскурина и Бориса Клюева. Литература и публицистика лишились Михаила Жванецкого, Юрия Бондарева, Джона ле Карре, Карлоса Руиса Сафона. Ушел из жизни российский писатель и политик Эдуард Лимонов.Свои утраты в мировой музыке: скончались композитор Энио Морриконе и гитарист Эдди Ван Хален. Мировой спорт простился со звездой футбола, легендарным Диаго Марадоной.Потери в литературе и публицистикеВ ноябре ушел на 87-м году из жизни народный артист РФ, писатель-сатирик, "дежурный по стране" Михаил Жванецкий, бывший всенародным любимцем в СССР и России, сатирические произведения которого мгновенно расходились на цитаты. Миниатюры Жванецкого, кроме автора, исполняли многие известные актеры, в числе который Сергей Юрский, Виктор Ильченко, Роман Карцев, Любовь Полищук и многие другие. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".Весной не стало писателя и журналиста Александра Кабакова, ушедшего из жизни в 76 лет. Кабаков - автор повести-антиутопии "Невозвращенец", которая была опубликована в 1989 году и имела большой успех. Повесть была переведена и вышла в 90-е годы во Франции, Германии, Италии, Испании, во всех скандинавских странах, США, Японии и Китае. Также написал такие произведения, как "Сочинитель", "Поход Кристаповича" и "Последний герой". Работал в газетах "Гудок", "Московские новости" и "Коммерсант".Летом из-за коронавируса не стало Анатолия Трушкина - советского и российского писателя-сатирика, юмориста и сценариста. Его юмористические произведения в своих выступлениях используют многие известные юмористы, такие как Клара Новикова, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и другие. Трушкин был автором сценариев к целому ряду фильмов-спектаклей и многих выпусков юмористического журнала "Фитиль".На 97-м году скончался писатель-фронтовик Юрий Бондарев, создавший знаменитые произведения "Батальоны просят огня" и "Горячий снег". Перу Бондарева также принадлежат романы "Двое", "Берег", "Выбор", "Игра", "Искушение", "Непротивление", "Бермудский треугольник" и повесть "Родственники". Произведения Бондарева переведены на 70 языков. По повестям и романам писателя были сняты художественные фильмы.Не стало писателя Валерия Шульжика, который создал серию книг о поросенке Фунтике, - по ее мотивам создан известный мультфильм. Ушел из жизни осенью в возрасте 74 лет писатель и переводчик Михаил Яснов. Он наиболее известен сборником стихов для детей "Лекарство от зевоты", одно из стихотворений "Чучело-мяучело" стало самым популярным произведением поэта.В декабре ушел из жизни писатель и сценарист, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский. Он скончался на 83-м году жизни. По сценарию Курляндского был снят культовый мультсериал "Возвращение блудного попугая", который выходил на экраны в 1980-х и 2000-х годах. Всего по его сценариям было снято около 40 мультипликационных фильмов. Собственные сценарии легли в основу детских книг "Ну погоди!", "Ну, погодите! или Двое на одного", "Однажды в зоопарке", "Про попугая Кешу и другие истории", "Попугай Кеша ищет клад", "Похищение блудного попугая", "Вы не были на Таити", "А нас здесь неплохо кормят" и др.В зарубежной литературе тоже утраты. В декабре в возрасте 89 лет скончался британский писатель, автор шпионских романов Джон ле Карре, сам успевший поработать на контрразведку МИ5 и затем на разведслужбу МИ-6. На русский язык переведены его произведения "Шпион, выйди вон", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель", "Шпион, пришедший с холода", "Ночной администратор" и ряд других.Весной от коронавируса в Испании скончался на 71-ом году известный чилийский писатель Луис Сепульведа. Писатель, сценарист и кинорежиссер, Сепульведа стал лауреатом многих национальных и международных премий. В числе известных публикаций на русском языке – роман "Старик, который читал любовные романы" и рассказы из книги "Невстречи".Умер от рака известный испанский писатель Карлос Руис Сафон. Писатель известен прежде всего своей работой "Тень ветра", первым романом в саге "Кладбище книг", в которую входят такие романы, как "Игра ангела", "Узник неба" и "Лабиринт призраков". Его работы переведены на более чем 40 языков и продаются в более чем 50 странах.Политик и писательВ марте ушел из жизни российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, ему было 77 лет. Лимонов был автором таких произведений, как "Это я – Эдичка", "История его слуги", "Палач", "У нас была великая эпоха" и многих других. Некоторые произведения Эдуарда Лимонова экранизированы, по некоторым поставлены спектакли.Лимонов также был известен как политик. В июне 1992 года он вошел в состав "теневого кабинета" ЛДПР. В 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию* (в 2005 году решением суда партия была ликвидирована, в 2007 году суд признал партию экстремистской и запретил ее деятельность). С 1994 года Эдуард Лимонов был автором и редактором партийной газеты "Лимонка". В июле 2010 года Лимонов возглавил партию "Другая Россия". В январе 2011 года Минюст России отказал партии в регистрации.* Запрещенная в России экстремистская организацияПотери в музыкеНевосполнимую утрату понесли мировая музыка и кинематограф - в июле на 92-м году жизни скончался известный итальянский композитор Эннио Морриконе. Морриконе, удостоенный двух премий "Оскар, написал музыку к более чем 500 фильмам, в числе которых "Однажды в Америке", "Миссия", "Малена", "Профессионал", "Неприкасаемые". На счету Морриконе 27 золотых и семь платиновых дисков, а его саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" (1966) был включен в Зал славы Грэмми. Многие его композиции, получившие мировую известность, праву считаются классикой.Знаменитый британский музыкант и автор песен Кен Хенсли, наиболее известный своей работой с популярной в 70-х годах рок-группой Uriah Heep, умер в возрасте 75 лет. Музыкант получил мировую известность будучи участником рок-группы Uriah Heep. За время сотрудничества они записали 13 альбомов, в которые вошли такие хиты как "Lady in black" и "Easy Livin". Музыкант покинул группу в 1980 году, поскольку был недоволен выбранным музыкальным направлением.В возрасте 65 лет скончался от рака знаменитый американский гитарист, основатель хард-рок-группы Van Halen Эдвард (Эдди) Ван Хален. Ван Хален был одним из самых узнаваемых гитаристов в мире, который обладал особой техникой игры - тэппингом. В 1972 году вместе со своим старшим братом Алексом он основал группу Van Halen. В 2012 году Ван Хален вошел в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.Известный американский певец и композитор, автор песни Tutti Frutti, Литл Ричард скончался в мае в возрасте 87 лет. Ричард прославился благодаря своим песням Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly, Lucille. Он стал одним из первых исполнителей, которые вошли в Зал славы рок-н-ролла.Американский исполнитель рэгги и поп-музыки Джонни Нэш скончался в США в возрасте 80 лет. Мировую известность он в основном получил благодаря своей песне I Can See Clearly Now, которая занимала первые строчки музыкальных чартов.В российской музыке тоже потери - ушел из жизни сооснователь легендарной группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов. Рябинов, по прозвищу Кузя УО, и Егор Летов основали группу "Гражданская оборона" в 1984 году в Омске. В 1999-м Рябинов ушел из группы, чтобы заняться собственными проектами. Музыканту было 55 лет.На 65-м году жизни умер Андрей Сапунов - российский музыкант и автор песен. В разные годы Сапунов был участником таких коллективов, как "Цветы", "Самоцветы", а также рок-группы "Воскресение", в которой играл до 2016 года.Не стало советского и российского музыканта и композитора Дмитрия Данина, он ушел из жизни в 69 лет. В 70-80-е годы Данин играл на клавишных инструментах в знаменитом советском ВИА "Фестиваль", с которым сотрудничал Максим Дунаевский. Ансамбль записал музыку к таким фильмам, как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Ах, водевиль, водевиль...", "Трест который лопнул". Песни на его музыку исполняли Николай Караченцов, Михаил Боярский, Павел Смеян, Ольга Кабо, Лариса Долина, Азиза и многие другие.Утраты мировой политикиБольшую утрату понесла Франция - в декабре от последствий коронавируса скончался Валери Жискар д`Эстен, занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год, ему было 94 года. Во Франции Жискар д`Эстена вспоминают как президента, модернизировавшего республику."Он дал право молодым людям голосовать с 18 лет, женщинам - законно прерывать нежелательную беременность, парам - разводиться по взаимному согласию, а людям с ограниченными возможностями - получать новые права. Он работал для более сильной Европы, более сплоченного франко-немецкого тандема, внес вклад в стабилизацию международной политической и экономической жизни, основав G7", - говорилось в коммюнике Елисейского дворца, посвященном печальному событию.Во время его президентства во Франции были запущены масштабные государственные проекты, в числе которых - сооружение скоростных железных дорог TGV и строительство АЭС. После окончания президентского срока Жискар д`Эстен, уступивший на выборах социалисту Франсуа Миттерану, не ушел из политики. Он вернулся в Нацсобрание, возглавлял центристскую партию UDF ("Союз за французскую демократию"), был депутатом Европарламента.В сентябре скончался старейший арабский правитель 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах или Сабах IV. Сабах IV правил Кувейтом с января 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра, а ранее в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.Зарубежный кинематографНемало звезд лишился в уходящем году мировой кинематограф - не стало целого ряда знаменитых актеров и режиссеров.Ушел из жизни в 90 лет британский актер Шон Коннери, завоевавший мировую известность и любовь зрителей, в первую очередь за роль агента 007 Джеймса Бонда. Коннери снялся более чем в 70 фильмах, однако прежде всего он прославился съемками в "бондиане". Актер сыграл также в таких лентах, как "Имя розы", "Марни", "Убийство в восточном экспрессе", "Неприкасаемые", "Первый рыцарь" и многих других. Коннери - лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус". Помимо актерской деятельности, Шон Коннери занимался продюсированием.Не стало в этом году еще одного знаменитого британца - актера Иэна Холма, ушедшего из жизни на 89-м году. Мировую славу ему принесла роль хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец" Питера Джексона. Не менее запоминающимися стали его роли андроида в фильме "Чужой" и Вито Корнелиуса в "Пятом элементе".Британский актер Дэвид Проуз, исполнивший роль Дарта Вейдера в классической трилогии "Звездных войн", скончался в возрасте 85 лет в Великобритании. Проуз получил всемирную известность, исполнив роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны".В возрасте 103 лет умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас, который считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа. Он сыграл в таких фильмах как "Из прошлого", "Козырь в кармане", "Детективная история", "20000 лье под водой", "Спартак" "На пути Зла" и многих других. Был лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой медведь", "Сезар", автор десятка книг.Онкология стала причиной смерти 42-летнего американского актера Чедвика Боузмана, наиболее известного по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel. Это первый супергерой вселенной африканского происхождения. Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови". Всего актер участвовал в съемках около 30 фильмов.После продолжительной борьбы с раком скончался режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер, ему было 80 лет. Среди наиболее известных работ режиссера фильмы "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Пропащие ребята", "Время убивать", "Призрак оперы", а также несколько серий сериала "Карточный домик".Всемирно известный корейский режиссер Ким Ки Дук ушел из жизни в 59 лет, он скончался в Латвии от осложнений коронавируса. Снял фильмы "Адрес неизвестен", "Береговая охрана", "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", "Пустой дом", "Самаритянка", "Натянутая тетива", "Время", "Пьета" и многие другие. Творчество режиссера было отмечено различными кинематографическими наградами, он был удостоен призов Венецианского международного кинофестиваля, Международного кинофестиваля в Пусане, Международного кинофестиваля в Локарно (2003, четыре), Каннского международного кинофестиваля, Московского международного кинофестиваля и других.Последняя его картина "Растворяться" (Сіңу) была снята в Казахстане на русском языке.Утраты российского театра и киноВ ноябре на 86-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, режиссёр театра, народный артист СССР Армен Джигарханян. На счету актера, хорошо знакомого всей стране и любимого зрителями, сотни ролей в картинах самых разных жанров, среди которых главарь банды Горбатый в фильме "Место встречи изменить нельзя", слуга Тристана в "Собаке на сене", судья Кригс в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!". Джигарханян был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер, а актер Валентин Гафт написал эпиграмму: "На свете меньше есть армян, чем фильмов, где играл Джигарханян".Джигарханян также служил в разные годы в Московском театре имени Ленинского комсомола, был одним из ведущих артистов Московского драматического театра имени Маяковского. В 1996 году на основе своего курса основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна (первоначально Театр "Д"). С 1996 года – художественный руководитель (с 2005 года – также директор) Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.В декабре ушел из жизни советский и российский актер театр и кино Валентин Гафт, ему было 85 лет. Он играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника".Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься. Он хорошо знаком советским и российским зрителям образами, созданными им в разноплановых лентах. Среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Чародеи", "Старые клячи". Среди кинематографических работ Гафта 2000-х годов – главные роли в фильмах "12", "Операция "Че Гевара", "Притяжение". Творчество артиста отмечено многими наградами. Валентин Гафт прославился также как автор острых эпиграмм, которые ходили в рукописных списках, их цитировали.Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в октябре на 94 году жизни. Скобцева сыграла около 100 разноплановых ролей. Ее дебют в кинематографе состоялся в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича "Отелло". Картина завоевала премию Каннского кинофестиваля, а Скобцева была удостоена звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". Среди других известных киноработ артистки роли в фильмах "Сережа", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других. Один из самых запоминающихся образов Скобцевой - Элен Курагина из эпопеи "Война и мир".В декабре не стало народного артиста России Бориса Плотникова, он скончался на 72-м году жизни от коронавируса. Плотников дебютировал в кино в 1976 году в фильме "Восхождение" культового режиссера Ларисы Шепитько, принесшем ему всесоюзную известность. Актер играл в фильмах "Собачье сердце", "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Кабала святош", сериалах "Годунов", "Крылья Империи" и других. Он также принимал участие в спектаклях Театра Олега Табакова, МХТ имени Чехова, Театра Сатиры, Театра Российской армии и других.Скончался на 85-м году жизни театральный советский, российский и украинский театральный режиссёр Роман Виктюк, перенесший коронавирус. Причиной смерти стала тромбоэмболия. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. В разные годы ставил спектакли в Театре Моссовета, во МХАТе, в "Совеременнике", был ведущим режиссером Русского драматического театра Литовской ССР, работал в калининском ТЮЗе (ныне Тверской театр юного зрителя). В 1991 году режиссер создал антрепризу "Театр Романа Виктюка" и стал ее художественным руководителем. Он осуществил ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля, Югославии.Ушел из жизни актер, кинорежиссер и сценарист Михаил Кокшенов, ему было 83 года. Кокшенов работал актером на сцене Академического театра имени Владимира Маяковского, в 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино. Артист сыграл в таких фильмах, как "Время, вперед", "В огне брода нет", "Женя, Женечка и "катюша", "Даурия", "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли" и многих других. Всего артист сыграл более 130 ролей.Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова. Проскурин известен и по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники".Народная артистка СССР Инна Макарова, известная по таким картинам, как "Высота", "Девчата", "Дорогой мой человек", скончалась на 94-м году жизни. Макарова сыграла в кино более 50 ролей, в том числе в фильмах "Дело Румянцева", "Женитьба Бальзаминова", "Молодая гвардия", "Мертвые души", "Звезда эпохи".Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался в сентябре в Москве после болезни на 77-м году жизни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", создал яркий образ в сериале "Воронины".Российский режиссер, актер театра и кино, общественный деятель, депутат Мосгордумы Николай Губенко скончался в возрасте 78 лет от остановки сердца. Губенко с 1989 по 1991 год был министром культуры СССР. В 1992-м основал театр "Содружество актеров Таганки", которым руководил до последних дней. Актер снимался в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и других.Легенда футболаНевосполнимую утрату понес мировой спорт - в ноябре на 61-м году жизни скончался легендарный футболист, чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона. Марадона был ярким, харизматичным спортсменом с многочисленными титулами, навсегда вошедшим в историю мирового футбола и вдохновлявшим спортсменов всего мира.В 1982 году Диего Марадона впервые участвовал в чемпионате мира, который проходил в Испании. Уже тогда его называли "наследником Пеле". После окончания чемпионата он заключил первый зарубежный контракт с "Барселоной". Марадона выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью" и итальянский "Наполи". В составе сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.В конце октября Марадона был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. Позднее телеканал TN сообщил, что футболист умер от острой сердечной недостаточности. Во время прощания с легендой футбола в Буэнос-Айресе возникли столкновения и беспорядки.Потери РПЦПолной неожиданностью для многих стала кончина настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина, ему был 51 год.Протоиерей Всеволод Чаплин в 2009-2015 годах занимал пост председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, работая на котором и стал широко известен. После ухода с этой должности Чаплин стал настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В этом небольшом храме прошло его отпевание, храм не смог вместить всех пришедших проститься с Чаплиным людей, которые знали отца Всеволода по его многолетней церковно-общественной деятельности.В уходящем году также скончался бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Смирнов известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом – ред.). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин".Уход разведчиковВ феврале на 104-м году жизни скончался легендарный разведчик, герой России Алексей Ботян. В годы Великой Отечественной войны Ботян внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России. В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ "Вымпел".Еще один выдающийся разведчик Юрий Шевченко скончался в ноябре на 82-м году жизни. Имя Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic".Утрата российской наукиНе обошлось без потерь в этом году в российской науке. В ноябре не стало бывшего главы Российской академии наук Владимира Фортова, ему было 74 года. Как сообщили в РАН, у него была выявлена коронавирусная инфекция. Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Легенда ПушкинскогоПервого декабря не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, ей было 98 лет. Имя Антоновой неразрывно с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет. Именно при ней начался расцвет Пушкинского музея: Антонова воплотила в жизнь идею о его расширении - появились Музей импрессионистов, Музей частных коллекций, Детский центр. Более тридцати лет в ГМИИ проходят знаменитые "Декабрьские вечера", задуманные еще вместе со Святославом Рихтером.Под руководством Антоновой была проведена реорганизация экспозиции музея: ГМИИ им. Пушкина стал первым советским музеем, который "начал сопоставлять отечественное искусство с зарубежным". Безупречная репутация Антоновой в музейном сообществе позволила музею представлять у себя уникальные шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко "выезжают" за рубеж. Это и "Антея" Пармиджанино (Музей Каподимонте, Неаполь), "Святое семейство" Мантеньи (Государственные собрания Дрездена), "Портрет неизвестного с серыми глазами" Тициана (Галерея Палатина, Флоренция), и "Мона Лиза" Леонардо да Винчи (Лувр).Антонова ушла из жизни из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусом.Российская политикаВ числе потерь российской политики - заместитель председателя думского комитета по финрынку (от КПРФ) Ваха Агаев, председатель Московского городского совета ветеранов, экс-сенатор и бывший депутат Владимир Долгих, бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.Не стало бывшего губернатора Курской области, члена Совета Федерации от региона Александра Михайлова, экс-главы Хакасии, заместителя генерального директора РЖД республики Виктора Зимина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

