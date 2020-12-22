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Новый год—2021
https://ria.ru/20201222/utraty-1590340140.html
Выбор РИА Новости: главные утраты 2020 года
Выбор РИА Новости: главные утраты 2020 года
В уходящем году мир простился с целым рядом ярких представителей культурной сферы и политики, некоторые из этих потерь связаны с пандемией новой коронавирусной... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:00
2020-12-22T11:41
новый год—2021
умер андрей сапунов
андрей сапунов
умер валентин гафт
умерла ирина антонова
умер владимир фортов
умер армен джигарханян
умер михаил жванецкий
умер протоиерей димитрий смирнов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В уходящем году мир простился с целым рядом ярких представителей культурной сферы и политики, некоторые из этих потерь связаны с пандемией новой коронавирусной инфекции. От COVID-19, его осложнений или последствий ушли из жизни корейский режиссер Ким Ки Дук, чилийский писатель Луис Сепульведа, легенда российского Пушкинского музея Ирина Антонова, бывший президент Франции Жискар д'Эстен.В этом году также не стало таких ярких представителей зарубежного кинематографа, как Шон Коннери, Кирк Дуглас и Иэн Холм. Российские театр и кино потеряли целую плеяду талантливых деятелей: не стало Армена Джигарханяна и Валентина Гафта, Ирины Скобцевой, Инны Макаровой, Виктора Проскурина и Бориса Клюева. Литература и публицистика лишились Михаила Жванецкого, Юрия Бондарева, Джона ле Карре, Карлоса Руиса Сафона. Ушел из жизни российский писатель и политик Эдуард Лимонов.Свои утраты в мировой музыке: скончались композитор Энио Морриконе и гитарист Эдди Ван Хален. Мировой спорт простился со звездой футбола, легендарным Диаго Марадоной.Потери в литературе и публицистикеВ ноябре ушел на 87-м году из жизни народный артист РФ, писатель-сатирик, "дежурный по стране" Михаил Жванецкий, бывший всенародным любимцем в СССР и России, сатирические произведения которого мгновенно расходились на цитаты. Миниатюры Жванецкого, кроме автора, исполняли многие известные актеры, в числе который Сергей Юрский, Виктор Ильченко, Роман Карцев, Любовь Полищук и многие другие. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".Весной не стало писателя и журналиста Александра Кабакова, ушедшего из жизни в 76 лет. Кабаков - автор повести-антиутопии "Невозвращенец", которая была опубликована в 1989 году и имела большой успех. Повесть была переведена и вышла в 90-е годы во Франции, Германии, Италии, Испании, во всех скандинавских странах, США, Японии и Китае. Также написал такие произведения, как "Сочинитель", "Поход Кристаповича" и "Последний герой". Работал в газетах "Гудок", "Московские новости" и "Коммерсант".Летом из-за коронавируса не стало Анатолия Трушкина - советского и российского писателя-сатирика, юмориста и сценариста. Его юмористические произведения в своих выступлениях используют многие известные юмористы, такие как Клара Новикова, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и другие. Трушкин был автором сценариев к целому ряду фильмов-спектаклей и многих выпусков юмористического журнала "Фитиль".На 97-м году скончался писатель-фронтовик Юрий Бондарев, создавший знаменитые произведения "Батальоны просят огня" и "Горячий снег". Перу Бондарева также принадлежат романы "Двое", "Берег", "Выбор", "Игра", "Искушение", "Непротивление", "Бермудский треугольник" и повесть "Родственники". Произведения Бондарева переведены на 70 языков. По повестям и романам писателя были сняты художественные фильмы.Не стало писателя Валерия Шульжика, который создал серию книг о поросенке Фунтике, - по ее мотивам создан известный мультфильм. Ушел из жизни осенью в возрасте 74 лет писатель и переводчик Михаил Яснов. Он наиболее известен сборником стихов для детей "Лекарство от зевоты", одно из стихотворений "Чучело-мяучело" стало самым популярным произведением поэта.В декабре ушел из жизни писатель и сценарист, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский. Он скончался на 83-м году жизни. По сценарию Курляндского был снят культовый мультсериал "Возвращение блудного попугая", который выходил на экраны в 1980-х и 2000-х годах. Всего по его сценариям было снято около 40 мультипликационных фильмов. Собственные сценарии легли в основу детских книг "Ну погоди!", "Ну, погодите! или Двое на одного", "Однажды в зоопарке", "Про попугая Кешу и другие истории", "Попугай Кеша ищет клад", "Похищение блудного попугая", "Вы не были на Таити", "А нас здесь неплохо кормят" и др.В зарубежной литературе тоже утраты. В декабре в возрасте 89 лет скончался британский писатель, автор шпионских романов Джон ле Карре, сам успевший поработать на контрразведку МИ5 и затем на разведслужбу МИ-6. На русский язык переведены его произведения "Шпион, выйди вон", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель", "Шпион, пришедший с холода", "Ночной администратор" и ряд других.Весной от коронавируса в Испании скончался на 71-ом году известный чилийский писатель Луис Сепульведа. Писатель, сценарист и кинорежиссер, Сепульведа стал лауреатом многих национальных и международных премий. В числе известных публикаций на русском языке – роман "Старик, который читал любовные романы" и рассказы из книги "Невстречи".Умер от рака известный испанский писатель Карлос Руис Сафон. Писатель известен прежде всего своей работой "Тень ветра", первым романом в саге "Кладбище книг", в которую входят такие романы, как "Игра ангела", "Узник неба" и "Лабиринт призраков". Его работы переведены на более чем 40 языков и продаются в более чем 50 странах.Политик и писательВ марте ушел из жизни российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, ему было 77 лет. Лимонов был автором таких произведений, как "Это я – Эдичка", "История его слуги", "Палач", "У нас была великая эпоха" и многих других. Некоторые произведения Эдуарда Лимонова экранизированы, по некоторым поставлены спектакли.Лимонов также был известен как политик. В июне 1992 года он вошел в состав "теневого кабинета" ЛДПР. В 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию* (в 2005 году решением суда партия была ликвидирована, в 2007 году суд признал партию экстремистской и запретил ее деятельность). С 1994 года Эдуард Лимонов был автором и редактором партийной газеты "Лимонка". В июле 2010 года Лимонов возглавил партию "Другая Россия". В январе 2011 года Минюст России отказал партии в регистрации.* Запрещенная в России экстремистская организацияПотери в музыкеНевосполнимую утрату понесли мировая музыка и кинематограф - в июле на 92-м году жизни скончался известный итальянский композитор Эннио Морриконе. Морриконе, удостоенный двух премий "Оскар, написал музыку к более чем 500 фильмам, в числе которых "Однажды в Америке", "Миссия", "Малена", "Профессионал", "Неприкасаемые". На счету Морриконе 27 золотых и семь платиновых дисков, а его саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" (1966) был включен в Зал славы Грэмми. Многие его композиции, получившие мировую известность, праву считаются классикой.Знаменитый британский музыкант и автор песен Кен Хенсли, наиболее известный своей работой с популярной в 70-х годах рок-группой Uriah Heep, умер в возрасте 75 лет. Музыкант получил мировую известность будучи участником рок-группы Uriah Heep. За время сотрудничества они записали 13 альбомов, в которые вошли такие хиты как "Lady in black" и "Easy Livin". Музыкант покинул группу в 1980 году, поскольку был недоволен выбранным музыкальным направлением.В возрасте 65 лет скончался от рака знаменитый американский гитарист, основатель хард-рок-группы Van Halen Эдвард (Эдди) Ван Хален. Ван Хален был одним из самых узнаваемых гитаристов в мире, который обладал особой техникой игры - тэппингом. В 1972 году вместе со своим старшим братом Алексом он основал группу Van Halen. В 2012 году Ван Хален вошел в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.Известный американский певец и композитор, автор песни Tutti Frutti, Литл Ричард скончался в мае в возрасте 87 лет. Ричард прославился благодаря своим песням Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly, Lucille. Он стал одним из первых исполнителей, которые вошли в Зал славы рок-н-ролла.Американский исполнитель рэгги и поп-музыки Джонни Нэш скончался в США в возрасте 80 лет. Мировую известность он в основном получил благодаря своей песне I Can See Clearly Now, которая занимала первые строчки музыкальных чартов.В российской музыке тоже потери - ушел из жизни сооснователь легендарной группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов. Рябинов, по прозвищу Кузя УО, и Егор Летов основали группу "Гражданская оборона" в 1984 году в Омске. В 1999-м Рябинов ушел из группы, чтобы заняться собственными проектами. Музыканту было 55 лет.На 65-м году жизни умер Андрей Сапунов - российский музыкант и автор песен. В разные годы Сапунов был участником таких коллективов, как "Цветы", "Самоцветы", а также рок-группы "Воскресение", в которой играл до 2016 года.Не стало советского и российского музыканта и композитора Дмитрия Данина, он ушел из жизни в 69 лет. В 70-80-е годы Данин играл на клавишных инструментах в знаменитом советском ВИА "Фестиваль", с которым сотрудничал Максим Дунаевский. Ансамбль записал музыку к таким фильмам, как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Ах, водевиль, водевиль...", "Трест который лопнул". Песни на его музыку исполняли Николай Караченцов, Михаил Боярский, Павел Смеян, Ольга Кабо, Лариса Долина, Азиза и многие другие.Утраты мировой политикиБольшую утрату понесла Франция - в декабре от последствий коронавируса скончался Валери Жискар д`Эстен, занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год, ему было 94 года. Во Франции Жискар д`Эстена вспоминают как президента, модернизировавшего республику."Он дал право молодым людям голосовать с 18 лет, женщинам - законно прерывать нежелательную беременность, парам - разводиться по взаимному согласию, а людям с ограниченными возможностями - получать новые права. Он работал для более сильной Европы, более сплоченного франко-немецкого тандема, внес вклад в стабилизацию международной политической и экономической жизни, основав G7", - говорилось в коммюнике Елисейского дворца, посвященном печальному событию.Во время его президентства во Франции были запущены масштабные государственные проекты, в числе которых - сооружение скоростных железных дорог TGV и строительство АЭС. После окончания президентского срока Жискар д`Эстен, уступивший на выборах социалисту Франсуа Миттерану, не ушел из политики. Он вернулся в Нацсобрание, возглавлял центристскую партию UDF ("Союз за французскую демократию"), был депутатом Европарламента.В сентябре скончался старейший арабский правитель 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах или Сабах IV. Сабах IV правил Кувейтом с января 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра, а ранее в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.Зарубежный кинематографНемало звезд лишился в уходящем году мировой кинематограф - не стало целого ряда знаменитых актеров и режиссеров.Ушел из жизни в 90 лет британский актер Шон Коннери, завоевавший мировую известность и любовь зрителей, в первую очередь за роль агента 007 Джеймса Бонда. Коннери снялся более чем в 70 фильмах, однако прежде всего он прославился съемками в "бондиане". Актер сыграл также в таких лентах, как "Имя розы", "Марни", "Убийство в восточном экспрессе", "Неприкасаемые", "Первый рыцарь" и многих других. Коннери - лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус". Помимо актерской деятельности, Шон Коннери занимался продюсированием.Не стало в этом году еще одного знаменитого британца - актера Иэна Холма, ушедшего из жизни на 89-м году. Мировую славу ему принесла роль хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец" Питера Джексона. Не менее запоминающимися стали его роли андроида в фильме "Чужой" и Вито Корнелиуса в "Пятом элементе".Британский актер Дэвид Проуз, исполнивший роль Дарта Вейдера в классической трилогии "Звездных войн", скончался в возрасте 85 лет в Великобритании. Проуз получил всемирную известность, исполнив роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны".В возрасте 103 лет умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас, который считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа. Он сыграл в таких фильмах как "Из прошлого", "Козырь в кармане", "Детективная история", "20000 лье под водой", "Спартак" "На пути Зла" и многих других. Был лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой медведь", "Сезар", автор десятка книг.Онкология стала причиной смерти 42-летнего американского актера Чедвика Боузмана, наиболее известного по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel. Это первый супергерой вселенной африканского происхождения. Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови". Всего актер участвовал в съемках около 30 фильмов.После продолжительной борьбы с раком скончался режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер, ему было 80 лет. Среди наиболее известных работ режиссера фильмы "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Пропащие ребята", "Время убивать", "Призрак оперы", а также несколько серий сериала "Карточный домик".Всемирно известный корейский режиссер Ким Ки Дук ушел из жизни в 59 лет, он скончался в Латвии от осложнений коронавируса. Снял фильмы "Адрес неизвестен", "Береговая охрана", "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", "Пустой дом", "Самаритянка", "Натянутая тетива", "Время", "Пьета" и многие другие. Творчество режиссера было отмечено различными кинематографическими наградами, он был удостоен призов Венецианского международного кинофестиваля, Международного кинофестиваля в Пусане, Международного кинофестиваля в Локарно (2003, четыре), Каннского международного кинофестиваля, Московского международного кинофестиваля и других.Последняя его картина "Растворяться" (Сіңу) была снята в Казахстане на русском языке.Утраты российского театра и киноВ ноябре на 86-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, режиссёр театра, народный артист СССР Армен Джигарханян. На счету актера, хорошо знакомого всей стране и любимого зрителями, сотни ролей в картинах самых разных жанров, среди которых главарь банды Горбатый в фильме "Место встречи изменить нельзя", слуга Тристана в "Собаке на сене", судья Кригс в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!". Джигарханян был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер, а актер Валентин Гафт написал эпиграмму: "На свете меньше есть армян, чем фильмов, где играл Джигарханян".Джигарханян также служил в разные годы в Московском театре имени Ленинского комсомола, был одним из ведущих артистов Московского драматического театра имени Маяковского. В 1996 году на основе своего курса основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна (первоначально Театр "Д"). С 1996 года – художественный руководитель (с 2005 года – также директор) Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.В декабре ушел из жизни советский и российский актер театр и кино Валентин Гафт, ему было 85 лет. Он играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника".Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься. Он хорошо знаком советским и российским зрителям образами, созданными им в разноплановых лентах. Среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Чародеи", "Старые клячи". Среди кинематографических работ Гафта 2000-х годов – главные роли в фильмах "12", "Операция "Че Гевара", "Притяжение". Творчество артиста отмечено многими наградами. Валентин Гафт прославился также как автор острых эпиграмм, которые ходили в рукописных списках, их цитировали.Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в октябре на 94 году жизни. Скобцева сыграла около 100 разноплановых ролей. Ее дебют в кинематографе состоялся в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича "Отелло". Картина завоевала премию Каннского кинофестиваля, а Скобцева была удостоена звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". Среди других известных киноработ артистки роли в фильмах "Сережа", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других. Один из самых запоминающихся образов Скобцевой - Элен Курагина из эпопеи "Война и мир".В декабре не стало народного артиста России Бориса Плотникова, он скончался на 72-м году жизни от коронавируса. Плотников дебютировал в кино в 1976 году в фильме "Восхождение" культового режиссера Ларисы Шепитько, принесшем ему всесоюзную известность. Актер играл в фильмах "Собачье сердце", "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Кабала святош", сериалах "Годунов", "Крылья Империи" и других. Он также принимал участие в спектаклях Театра Олега Табакова, МХТ имени Чехова, Театра Сатиры, Театра Российской армии и других.Скончался на 85-м году жизни театральный советский, российский и украинский театральный режиссёр Роман Виктюк, перенесший коронавирус. Причиной смерти стала тромбоэмболия. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. В разные годы ставил спектакли в Театре Моссовета, во МХАТе, в "Совеременнике", был ведущим режиссером Русского драматического театра Литовской ССР, работал в калининском ТЮЗе (ныне Тверской театр юного зрителя). В 1991 году режиссер создал антрепризу "Театр Романа Виктюка" и стал ее художественным руководителем. Он осуществил ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля, Югославии.Ушел из жизни актер, кинорежиссер и сценарист Михаил Кокшенов, ему было 83 года. Кокшенов работал актером на сцене Академического театра имени Владимира Маяковского, в 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино. Артист сыграл в таких фильмах, как "Время, вперед", "В огне брода нет", "Женя, Женечка и "катюша", "Даурия", "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли" и многих других. Всего артист сыграл более 130 ролей.Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова. Проскурин известен и по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники".Народная артистка СССР Инна Макарова, известная по таким картинам, как "Высота", "Девчата", "Дорогой мой человек", скончалась на 94-м году жизни. Макарова сыграла в кино более 50 ролей, в том числе в фильмах "Дело Румянцева", "Женитьба Бальзаминова", "Молодая гвардия", "Мертвые души", "Звезда эпохи".Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался в сентябре в Москве после болезни на 77-м году жизни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", создал яркий образ в сериале "Воронины".Российский режиссер, актер театра и кино, общественный деятель, депутат Мосгордумы Николай Губенко скончался в возрасте 78 лет от остановки сердца. Губенко с 1989 по 1991 год был министром культуры СССР. В 1992-м основал театр "Содружество актеров Таганки", которым руководил до последних дней. Актер снимался в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и других.Легенда футболаНевосполнимую утрату понес мировой спорт - в ноябре на 61-м году жизни скончался легендарный футболист, чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона. Марадона был ярким, харизматичным спортсменом с многочисленными титулами, навсегда вошедшим в историю мирового футбола и вдохновлявшим спортсменов всего мира.В 1982 году Диего Марадона впервые участвовал в чемпионате мира, который проходил в Испании. Уже тогда его называли "наследником Пеле". После окончания чемпионата он заключил первый зарубежный контракт с "Барселоной". Марадона выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью" и итальянский "Наполи". В составе сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.В конце октября Марадона был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. Позднее телеканал TN сообщил, что футболист умер от острой сердечной недостаточности. Во время прощания с легендой футбола в Буэнос-Айресе возникли столкновения и беспорядки.Потери РПЦПолной неожиданностью для многих стала кончина настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина, ему был 51 год.Протоиерей Всеволод Чаплин в 2009-2015 годах занимал пост председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, работая на котором и стал широко известен. После ухода с этой должности Чаплин стал настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В этом небольшом храме прошло его отпевание, храм не смог вместить всех пришедших проститься с Чаплиным людей, которые знали отца Всеволода по его многолетней церковно-общественной деятельности.В уходящем году также скончался бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Смирнов известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом – ред.). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин".Уход разведчиковВ феврале на 104-м году жизни скончался легендарный разведчик, герой России Алексей Ботян. В годы Великой Отечественной войны Ботян внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России. В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ "Вымпел".Еще один выдающийся разведчик Юрий Шевченко скончался в ноябре на 82-м году жизни. Имя Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic".Утрата российской наукиНе обошлось без потерь в этом году в российской науке. В ноябре не стало бывшего главы Российской академии наук Владимира Фортова, ему было 74 года. Как сообщили в РАН, у него была выявлена коронавирусная инфекция. Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Легенда ПушкинскогоПервого декабря не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, ей было 98 лет. Имя Антоновой неразрывно с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет. Именно при ней начался расцвет Пушкинского музея: Антонова воплотила в жизнь идею о его расширении - появились Музей импрессионистов, Музей частных коллекций, Детский центр. Более тридцати лет в ГМИИ проходят знаменитые "Декабрьские вечера", задуманные еще вместе со Святославом Рихтером.Под руководством Антоновой была проведена реорганизация экспозиции музея: ГМИИ им. Пушкина стал первым советским музеем, который "начал сопоставлять отечественное искусство с зарубежным". Безупречная репутация Антоновой в музейном сообществе позволила музею представлять у себя уникальные шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко "выезжают" за рубеж. Это и "Антея" Пармиджанино (Музей Каподимонте, Неаполь), "Святое семейство" Мантеньи (Государственные собрания Дрездена), "Портрет неизвестного с серыми глазами" Тициана (Галерея Палатина, Флоренция), и "Мона Лиза" Леонардо да Винчи (Лувр).Антонова ушла из жизни из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусом.Российская политикаВ числе потерь российской политики - заместитель председателя думского комитета по финрынку (от КПРФ) Ваха Агаев, председатель Московского городского совета ветеранов, экс-сенатор и бывший депутат Владимир Долгих, бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.Не стало бывшего губернатора Курской области, члена Совета Федерации от региона Александра Михайлова, экс-главы Хакасии, заместителя генерального директора РЖД республики Виктора Зимина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583413313.html
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умер андрей сапунов, андрей сапунов, умер валентин гафт, умерла ирина антонова, умер владимир фортов, умер армен джигарханян, умер михаил жванецкий, умер протоиерей димитрий смирнов, умерла ирина скобцева, умер борис клюев, умер николай губенко, умер виктор проскурин, виктор проскурин, умер михаил кокшенов, анатолий трушкин, умерла инна макарова, умер эдуард лимонов, умер разведчик алексей ботян, умер протоиерей всеволод чаплин, диего марадона, алексей ботян, михаил кокшенов, валери жискар д’эстен, борис клюев, кирк дуглас, александр курляндский, протоиерей димитрий смирнов, валентин гафт, эннио морриконе, ирина антонова, шон коннери, инна макарова, джон ле карре (дэвид корнуэл), эдуард лимонов, русская православная церковь, владимир фортов, ирина скобцева, юрий бондарев , александр кабаков, армен джигарханян, николай губенко, михаил жванецкий, всеволод чаплин, общество

Выбор РИА Новости: главные утраты 2020 года

11:00 22.12.2020 (обновлено: 11:41 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот" в театре имени Вахтангова
Писатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в театре имени Вахтангова - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В уходящем году мир простился с целым рядом ярких представителей культурной сферы и политики, некоторые из этих потерь связаны с пандемией новой коронавирусной инфекции. От COVID-19, его осложнений или последствий ушли из жизни корейский режиссер Ким Ки Дук, чилийский писатель Луис Сепульведа, легенда российского Пушкинского музея Ирина Антонова, бывший президент Франции Жискар д'Эстен.
В этом году также не стало таких ярких представителей зарубежного кинематографа, как Шон Коннери, Кирк Дуглас и Иэн Холм. Российские театр и кино потеряли целую плеяду талантливых деятелей: не стало Армена Джигарханяна и Валентина Гафта, Ирины Скобцевой, Инны Макаровой, Виктора Проскурина и Бориса Клюева. Литература и публицистика лишились Михаила Жванецкого, Юрия Бондарева, Джона ле Карре, Карлоса Руиса Сафона. Ушел из жизни российский писатель и политик Эдуард Лимонов.
Смотрительница в Национальном музее Прадо в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 08:00Культура
Итоги 2020 года в культуре: что нового появилось и от чего мы отвыкли
Свои утраты в мировой музыке: скончались композитор Энио Морриконе и гитарист Эдди Ван Хален. Мировой спорт простился со звездой футбола, легендарным Диаго Марадоной.

Потери в литературе и публицистике

В ноябре ушел на 87-м году из жизни народный артист РФ, писатель-сатирик, "дежурный по стране" Михаил Жванецкий, бывший всенародным любимцем в СССР и России, сатирические произведения которого мгновенно расходились на цитаты. Миниатюры Жванецкого, кроме автора, исполняли многие известные актеры, в числе который Сергей Юрский, Виктор Ильченко, Роман Карцев, Любовь Полищук и многие другие. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 17:59Культура
Ушел Михаил Жванецкий. "Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут"
Весной не стало писателя и журналиста Александра Кабакова, ушедшего из жизни в 76 лет. Кабаков - автор повести-антиутопии "Невозвращенец", которая была опубликована в 1989 году и имела большой успех. Повесть была переведена и вышла в 90-е годы во Франции, Германии, Италии, Испании, во всех скандинавских странах, США, Японии и Китае. Также написал такие произведения, как "Сочинитель", "Поход Кристаповича" и "Последний герой". Работал в газетах "Гудок", "Московские новости" и "Коммерсант".
Летом из-за коронавируса не стало Анатолия Трушкина - советского и российского писателя-сатирика, юмориста и сценариста. Его юмористические произведения в своих выступлениях используют многие известные юмористы, такие как Клара Новикова, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и другие. Трушкин был автором сценариев к целому ряду фильмов-спектаклей и многих выпусков юмористического журнала "Фитиль".
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 13:10
Биография Анатолия Трушкина
На 97-м году скончался писатель-фронтовик Юрий Бондарев, создавший знаменитые произведения "Батальоны просят огня" и "Горячий снег". Перу Бондарева также принадлежат романы "Двое", "Берег", "Выбор", "Игра", "Искушение", "Непротивление", "Бермудский треугольник" и повесть "Родственники". Произведения Бондарева переведены на 70 языков. По повестям и романам писателя были сняты художественные фильмы.
Не стало писателя Валерия Шульжика, который создал серию книг о поросенке Фунтике, - по ее мотивам создан известный мультфильм. Ушел из жизни осенью в возрасте 74 лет писатель и переводчик Михаил Яснов. Он наиболее известен сборником стихов для детей "Лекарство от зевоты", одно из стихотворений "Чучело-мяучело" стало самым популярным произведением поэта.
Александр Курляндский - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 14:11Культура
Названа причина смерти сценариста "Ну, погоди!" Курляндского
В декабре ушел из жизни писатель и сценарист, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский. Он скончался на 83-м году жизни. По сценарию Курляндского был снят культовый мультсериал "Возвращение блудного попугая", который выходил на экраны в 1980-х и 2000-х годах. Всего по его сценариям было снято около 40 мультипликационных фильмов. Собственные сценарии легли в основу детских книг "Ну погоди!", "Ну, погодите! или Двое на одного", "Однажды в зоопарке", "Про попугая Кешу и другие истории", "Попугай Кеша ищет клад", "Похищение блудного попугая", "Вы не были на Таити", "А нас здесь неплохо кормят" и др.
В зарубежной литературе тоже утраты. В декабре в возрасте 89 лет скончался британский писатель, автор шпионских романов Джон ле Карре, сам успевший поработать на контрразведку МИ5 и затем на разведслужбу МИ-6. На русский язык переведены его произведения "Шпион, выйди вон", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель", "Шпион, пришедший с холода", "Ночной администратор" и ряд других.
Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 13:08Культура
В Кремле назвали смерть британского писателя ле Карре печальным событием
Весной от коронавируса в Испании скончался на 71-ом году известный чилийский писатель Луис Сепульведа. Писатель, сценарист и кинорежиссер, Сепульведа стал лауреатом многих национальных и международных премий. В числе известных публикаций на русском языке – роман "Старик, который читал любовные романы" и рассказы из книги "Невстречи".
Умер от рака известный испанский писатель Карлос Руис Сафон. Писатель известен прежде всего своей работой "Тень ветра", первым романом в саге "Кладбище книг", в которую входят такие романы, как "Игра ангела", "Узник неба" и "Лабиринт призраков". Его работы переведены на более чем 40 языков и продаются в более чем 50 странах.
Сотрудница музея заповедника имени М. Ю. Лермонтова ведет онлайн-трансляцию в рамках всероссийской акции Ночь музеев в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 09:26Новый год—2021
Выбор РИА Новости: главные достижения российской культуры в 2020 году

Политик и писатель

В марте ушел из жизни российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, ему было 77 лет. Лимонов был автором таких произведений, как "Это я – Эдичка", "История его слуги", "Палач", "У нас была великая эпоха" и многих других. Некоторые произведения Эдуарда Лимонова экранизированы, по некоторым поставлены спектакли.
Лимонов также был известен как политик. В июне 1992 года он вошел в состав "теневого кабинета" ЛДПР. В 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию* (в 2005 году решением суда партия была ликвидирована, в 2007 году суд признал партию экстремистской и запретил ее деятельность). С 1994 года Эдуард Лимонов был автором и редактором партийной газеты "Лимонка". В июле 2010 года Лимонов возглавил партию "Другая Россия". В январе 2011 года Минюст России отказал партии в регистрации.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Политик и философ: умер Эдуард Лимонов
© РИА Новости / Александр Поляков

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске.

Лидер Национал-большевистской партии, писатель Эдуард Лимонов
1 из 12

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Александр Поляков

Лимонов начинал как поэт, но его стихи отвергались советскими издательствами.

Писатель Эдуард Лимонов и председатель думы Всероссийского вече, генерал Альберт Макашов на конгрессе Фронта национального спасения
2 из 12

Лимонов начинал как поэт, но его стихи отвергались советскими издательствами.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Владимир Трефилов

В 1974 году он эмигрировал в США.

Писатель, поэт, публицист, председатель партии Другая Россия Эдуард Лимонов
3 из 12

В 1974 году он эмигрировал в США.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Александра Майданюк

Затем переехал во Францию, где в 1987 году получил гражданство этой страны.

Политик Ирина Хакамада и лидер движения Другая Россия Эдуард Лимонов
4 из 12

Затем переехал во Францию, где в 1987 году получил гражданство этой страны.

© РИА Новости / Александра Майданюк
© РИА Новости / Анна Волкова

В 1976 году вышел автобиографический роман Лимонова "Это я, Эдичка", который принес ему известность и скандальную репутацию.

Писатель и лидер незарегистрированной партии Другая Россия Эдуард Лимонов во время собрания Левого фронта
5 из 12

В 1976 году вышел автобиографический роман Лимонова "Это я, Эдичка", который принес ему известность и скандальную репутацию.

© РИА Новости / Анна Волкова
© РИА Новости / Антон Денисов

Лимонов вернулся в Россию в 1991-м и спустя год получил российское гражданство.

Лидер Национал-Большевистской партии (НБП) Эдуард Лимонов и лидер Объединенного гражданского фронта (ОГФ) Гарри Каспаров во время Марша несогласных на Пушкинской площади в Москве
6 из 12

Лимонов вернулся в Россию в 1991-м и спустя год получил российское гражданство.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Андрей Стенин

В 1990-2010-х годах в его произведениях заметно усилилась политическая составляющая.

Писатель Эдуард Лимонов во время проведения марша протеста Антикапитализм-2012 в Москве
7 из 12

В 1990-2010-х годах в его произведениях заметно усилилась политическая составляющая.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Сергей Кузнецов

В 1994 году вместе с Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию, которую ликвидировали в 2005 году.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают лидера незарегистрированной партии Другая Россия, писателя Эдуарда Лимонова во время акции Стратегия-31 на Триумфальной площади в Москве
8 из 12

В 1994 году вместе с Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию, которую ликвидировали в 2005 году.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
© РИА Новости / Андрей Стенин

В 2007 году партию признали экстремистской организацией, запрещенной в России.

Глава исполкома оппозиционной коалиции Другая Россия Эдуард Лимонов
9 из 12

В 2007 году партию признали экстремистской организацией, запрещенной в России.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин

В 2006 году была создана коалииция "Другая Россия", которую возглавили Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В 2011-м Минюст отказал в ее регистрации как партии.

Лидер Другой России Эдуард Лимонов во время акции Левый марш,
10 из 12

В 2006 году была создана коалииция "Другая Россия", которую возглавили Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В 2011-м Минюст отказал в ее регистрации как партии.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Илья Питалев

В 2012 году Лимонов планировал участвовать в выборах президента, но ЦИК отказал ему в регистрации.

Лидер запрещенной Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов во время презентации в Доме книги на Новом Арбате своей новой книги Дети гламурного рая
11 из 12

В 2012 году Лимонов планировал участвовать в выборах президента, но ЦИК отказал ему в регистрации.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Эдуард Лимонов был несколько раз женат, у него остались сын и дочь.

Лидер НБП Эдуард Лимонов с женой Екатериной Волковой и сыном Богданом
12 из 12

Эдуард Лимонов был несколько раз женат, у него остались сын и дочь.

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 12

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске.

© РИА Новости / Александр Поляков
2 из 12

Лимонов начинал как поэт, но его стихи отвергались советскими издательствами.

© РИА Новости / Александр Поляков
3 из 12

В 1974 году он эмигрировал в США.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
4 из 12

Затем переехал во Францию, где в 1987 году получил гражданство этой страны.

© РИА Новости / Александра Майданюк
5 из 12

В 1976 году вышел автобиографический роман Лимонова "Это я, Эдичка", который принес ему известность и скандальную репутацию.

© РИА Новости / Анна Волкова
6 из 12

Лимонов вернулся в Россию в 1991-м и спустя год получил российское гражданство.

© РИА Новости / Антон Денисов
7 из 12

В 1990-2010-х годах в его произведениях заметно усилилась политическая составляющая.

© РИА Новости / Андрей Стенин
8 из 12

В 1994 году вместе с Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию, которую ликвидировали в 2005 году.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
9 из 12

В 2007 году партию признали экстремистской организацией, запрещенной в России.

© РИА Новости / Андрей Стенин
10 из 12

В 2006 году была создана коалииция "Другая Россия", которую возглавили Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В 2011-м Минюст отказал в ее регистрации как партии.

© РИА Новости / Андрей Стенин
11 из 12

В 2012 году Лимонов планировал участвовать в выборах президента, но ЦИК отказал ему в регистрации.

© РИА Новости / Илья Питалев
12 из 12

Эдуард Лимонов был несколько раз женат, у него остались сын и дочь.

© РИА Новости / Илья Питалев

Потери в музыке

Невосполнимую утрату понесли мировая музыка и кинематограф - в июле на 92-м году жизни скончался известный итальянский композитор Эннио Морриконе. Морриконе, удостоенный двух премий "Оскар, написал музыку к более чем 500 фильмам, в числе которых "Однажды в Америке", "Миссия", "Малена", "Профессионал", "Неприкасаемые". На счету Морриконе 27 золотых и семь платиновых дисков, а его саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" (1966) был включен в Зал славы Грэмми. Многие его композиции, получившие мировую известность, праву считаются классикой.
Эннио Морриконе — последний мелодист и легенда киномузыки
© AP Photo / Boris Grdanoski

Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.

Итальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует в древнем театре в Охриде. 2009 год
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Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.

© AP Photo / Boris Grdanoski
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.

Композитор Эннио Морриконе
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Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.

Итальянский композитор Эннио Морриконе с режиссером Квентином Тарантино во время церемонии вручения Морриконе звезды на Голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе. 2016 год
3 из 15

Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
© AP Photo / Plinio Lepri

Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.

Итальянский композитор Эннио Морриконе показывает премию Rota Prize, которую он получил в Риме. 1995 год
4 из 15

Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.

© AP Photo / Plinio Lepri
© AFP 2020 / Tiziana Fabi

В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.

Итальянский композитор Эннио Морриконе позирует во время интервью в Риме. 2017 год
5 из 15

В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.

© AFP 2020 / Tiziana Fabi
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.

Концерт композитора и дирижера Эннио Морриконе
6 из 15

За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2020 / GETTY IMAGES/Jason Merritt

Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

Итальянский композитор Эннио Морриконе в премией Оскар. 2016 год
7 из 15

Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

© AFP 2020 / GETTY IMAGES/Jason Merritt
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.

На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.

Композитор Эннио Морриконе и режиссер Джузеппе Торнаторе на фотосессии фильма Лучшее предложение (The Best Offer) в рамках 63-го Берлинского Международного кинофестиваля Берлинале-2013
8 из 15

Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.

На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Andrew Medichini

"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.

Итальянский композитор Эннио Морриконе
9 из 15

"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.

© AP Photo / Andrew Medichini
© AFP 2020 / Raul Bravo

Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.

Президент Чили Мишель Бачелет с итальянскийм композитором Эннио Морриконе
10 из 15

Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.

© AFP 2020 / Raul Bravo
© AFP 2020 / Fredrik Sandberg / SCANPIX SWEDEN

"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.

Итальянский Композитор Эннио Морриконе
11 из 15

"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.

© AFP 2020 / Fredrik Sandberg / SCANPIX SWEDEN
© AP Photo / David Karp

Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я  как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..

Итальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует Римским симфоническим оркестром
12 из 15

Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я  как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..

© AP Photo / David Karp
© AP Photo / Michael Sohn

Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.

Композитор Эннио Морриконе
13 из 15

Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.

© AP Photo / Michael Sohn
© REUTERS / Alessandro Garofalo

"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.

Итальянский композитор Эннио Морриконе
14 из 15

"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.

Итальянский композитор Эннио Морриконе
15 из 15

Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.

© REUTERS / Fabrizio Bensch
1 из 15

Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.

© AP Photo / Boris Grdanoski
2 из 15

Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 15

Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
4 из 15

Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.

© AP Photo / Plinio Lepri
5 из 15

В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.

© AFP 2020 / Tiziana Fabi
6 из 15

За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 15

Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

© AFP 2020 / GETTY IMAGES/Jason Merritt
8 из 15

Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.

На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 15

"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.

© AP Photo / Andrew Medichini
10 из 15

Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.

© AFP 2020 / Raul Bravo
11 из 15

"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.

© AFP 2020 / Fredrik Sandberg / SCANPIX SWEDEN
12 из 15

Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я  как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..

© AP Photo / David Karp
13 из 15

Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.

© AP Photo / Michael Sohn
14 из 15

"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
15 из 15

Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.

© REUTERS / Fabrizio Bensch
Знаменитый британский музыкант и автор песен Кен Хенсли, наиболее известный своей работой с популярной в 70-х годах рок-группой Uriah Heep, умер в возрасте 75 лет. Музыкант получил мировую известность будучи участником рок-группы Uriah Heep. За время сотрудничества они записали 13 альбомов, в которые вошли такие хиты как "Lady in black" и "Easy Livin". Музыкант покинул группу в 1980 году, поскольку был недоволен выбранным музыкальным направлением.
В возрасте 65 лет скончался от рака знаменитый американский гитарист, основатель хард-рок-группы Van Halen Эдвард (Эдди) Ван Хален. Ван Хален был одним из самых узнаваемых гитаристов в мире, который обладал особой техникой игры - тэппингом. В 1972 году вместе со своим старшим братом Алексом он основал группу Van Halen. В 2012 году Ван Хален вошел в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.
Гитарист Эдди Ван Хален на концерте в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 01:55
Биография Эдди Ван Халена
Известный американский певец и композитор, автор песни Tutti Frutti, Литл Ричард скончался в мае в возрасте 87 лет. Ричард прославился благодаря своим песням Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly, Lucille. Он стал одним из первых исполнителей, которые вошли в Зал славы рок-н-ролла.
Американский исполнитель рэгги и поп-музыки Джонни Нэш скончался в США в возрасте 80 лет. Мировую известность он в основном получил благодаря своей песне I Can See Clearly Now, которая занимала первые строчки музыкальных чартов.
В российской музыке тоже потери - ушел из жизни сооснователь легендарной группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов. Рябинов, по прозвищу Кузя УО, и Егор Летов основали группу "Гражданская оборона" в 1984 году в Омске. В 1999-м Рябинов ушел из группы, чтобы заняться собственными проектами. Музыканту было 55 лет.
На 65-м году жизни умер Андрей Сапунов - российский музыкант и автор песен. В разные годы Сапунов был участником таких коллективов, как "Цветы", "Самоцветы", а также рок-группы "Воскресение", в которой играл до 2016 года.
Участник группы Воскресение Андрей Сапунов - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 16:21Культура
Стали известны обстоятельства смерти музыканта группы "Воскресение"
Не стало советского и российского музыканта и композитора Дмитрия Данина, он ушел из жизни в 69 лет. В 70-80-е годы Данин играл на клавишных инструментах в знаменитом советском ВИА "Фестиваль", с которым сотрудничал Максим Дунаевский. Ансамбль записал музыку к таким фильмам, как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Ах, водевиль, водевиль...", "Трест который лопнул". Песни на его музыку исполняли Николай Караченцов, Михаил Боярский, Павел Смеян, Ольга Кабо, Лариса Долина, Азиза и многие другие.

Утраты мировой политики

Большую утрату понесла Франция - в декабре от последствий коронавируса скончался Валери Жискар д`Эстен, занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год, ему было 94 года. Во Франции Жискар д`Эстена вспоминают как президента, модернизировавшего республику.
"Он дал право молодым людям голосовать с 18 лет, женщинам - законно прерывать нежелательную беременность, парам - разводиться по взаимному согласию, а людям с ограниченными возможностями - получать новые права. Он работал для более сильной Европы, более сплоченного франко-немецкого тандема, внес вклад в стабилизацию международной политической и экономической жизни, основав G7", - говорилось в коммюнике Елисейского дворца, посвященном печальному событию.
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 08:00
Смерть короля Жискара
Во время его президентства во Франции были запущены масштабные государственные проекты, в числе которых - сооружение скоростных железных дорог TGV и строительство АЭС. После окончания президентского срока Жискар д`Эстен, уступивший на выборах социалисту Франсуа Миттерану, не ушел из политики. Он вернулся в Нацсобрание, возглавлял центристскую партию UDF ("Союз за французскую демократию"), был депутатом Европарламента.
В сентябре скончался старейший арабский правитель 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах или Сабах IV. Сабах IV правил Кувейтом с января 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра, а ранее в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 18:00
Биография эмира Кувейта Сабаха IV

Зарубежный кинематограф

Немало звезд лишился в уходящем году мировой кинематограф - не стало целого ряда знаменитых актеров и режиссеров.
Ушел из жизни в 90 лет британский актер Шон Коннери, завоевавший мировую известность и любовь зрителей, в первую очередь за роль агента 007 Джеймса Бонда. Коннери снялся более чем в 70 фильмах, однако прежде всего он прославился съемками в "бондиане". Актер сыграл также в таких лентах, как "Имя розы", "Марни", "Убийство в восточном экспрессе", "Неприкасаемые", "Первый рыцарь" и многих других. Коннери - лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус". Помимо актерской деятельности, Шон Коннери занимался продюсированием.
"Прощайте, мистер Бонд": умер Шон Коннери
© AFP 2020

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

Шотландский актер Шон Коннери во время съемок фильма Никогда не говори никогда
1 из 10

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

© AFP 2020
© Eon Productions Ltd. (1964)

За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.

Кадр из фильма Голдфингер
2 из 10

За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.

© Eon Productions Ltd. (1964)
© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)

Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.

Кадр из фильма Из России с любовью
3 из 10

Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.

© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)
© AP Photo / MARCUS BRANDT

В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".

Шон Коннери
4 из 10

В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".

© AP Photo / MARCUS BRANDT
© REUTERS / Adam Hunger

В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.

Шон Коннери
5 из 10

В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.

© REUTERS / Adam Hunger
© AP Photo / Stephen Chernin

В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.

Шотландский актер Шон Коннери во время парада шотландцев на Шестой авеню в Нью-Йорке
6 из 10

В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.

© AP Photo / Stephen Chernin
© AP Photo / Laurent Rebours

Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.

Шотландский актер Шон Коннери актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год
7 из 10

Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.

© AP Photo / Laurent Rebours
© Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films/Hollywood Pictures (1996)

Кадр из фильма "Скала".

Кадр из фильма Скала
8 из 10

Кадр из фильма "Скала".

© Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films/Hollywood Pictures (1996)
© REUTERS / Las Vegas Sun/Ethan Miller

Шон Коннери ушел из кино в 2003 году.

Шон Коннери с женой Мишелин Роквебрун в Лас-Вегасе
9 из 10

Шон Коннери ушел из кино в 2003 году.

© REUTERS / Las Vegas Sun/Ethan Miller
© AFP 2020 / Ed Jones

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу Быть шотландцем. 2008 год
10 из 10

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.

© AFP 2020 / Ed Jones
1 из 10

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

© AFP 2020
2 из 10

За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.

© Eon Productions Ltd. (1964)
3 из 10

Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.

© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)
4 из 10

В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".

© AP Photo / MARCUS BRANDT
5 из 10

В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.

© REUTERS / Adam Hunger
6 из 10

В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.

© AP Photo / Stephen Chernin
7 из 10

Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.

© AP Photo / Laurent Rebours
8 из 10

Кадр из фильма "Скала".

© Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films/Hollywood Pictures (1996)
9 из 10

Шон Коннери ушел из кино в 2003 году.

© REUTERS / Las Vegas Sun/Ethan Miller
10 из 10

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.

© AFP 2020 / Ed Jones
Не стало в этом году еще одного знаменитого британца - актера Иэна Холма, ушедшего из жизни на 89-м году. Мировую славу ему принесла роль хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец" Питера Джексона. Не менее запоминающимися стали его роли андроида в фильме "Чужой" и Вито Корнелиуса в "Пятом элементе".
Актер Иэн Холм - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
19 июня, 17:36
Биография Иэна Холма
Британский актер Дэвид Проуз, исполнивший роль Дарта Вейдера в классической трилогии "Звездных войн", скончался в возрасте 85 лет в Великобритании. Проуз получил всемирную известность, исполнив роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны".
Актер Дэвид Проуз - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 13:14
Биография Дэвида Проуза
В возрасте 103 лет умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас, который считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа. Он сыграл в таких фильмах как "Из прошлого", "Козырь в кармане", "Детективная история", "20000 лье под водой", "Спартак" "На пути Зла" и многих других. Был лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой медведь", "Сезар", автор десятка книг.
Актер Кирк Дуглас в Беверли-Хиллз, Калифорния. 16 ноября 1982 - РИА Новости, 1920, 06.02.2020
6 февраля, 10:26Культура
Биография Кирка Дугласа
Онкология стала причиной смерти 42-летнего американского актера Чедвика Боузмана, наиболее известного по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel. Это первый супергерой вселенной африканского происхождения. Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови". Всего актер участвовал в съемках около 30 фильмов.
Кадр из фильма Черная пантера - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 07:00Культура
Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
После продолжительной борьбы с раком скончался режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер, ему было 80 лет. Среди наиболее известных работ режиссера фильмы "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Пропащие ребята", "Время убивать", "Призрак оперы", а также несколько серий сериала "Карточный домик".
Всемирно известный корейский режиссер Ким Ки Дук ушел из жизни в 59 лет, он скончался в Латвии от осложнений коронавируса. Снял фильмы "Адрес неизвестен", "Береговая охрана", "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", "Пустой дом", "Самаритянка", "Натянутая тетива", "Время", "Пьета" и многие другие. Творчество режиссера было отмечено различными кинематографическими наградами, он был удостоен призов Венецианского международного кинофестиваля, Международного кинофестиваля в Пусане, Международного кинофестиваля в Локарно (2003, четыре), Каннского международного кинофестиваля, Московского международного кинофестиваля и других.
Последняя его картина "Растворяться" (Сіңу) была снята в Казахстане на русском языке.
Корейский кинорежиссёр Ким Ки Дук после окончания торжественной церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 16:19Культура
Фантазия и реальность. Почему Ким Ки Дук стал культовым режиссером

Утраты российского театра и кино

В ноябре на 86-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, режиссёр театра, народный артист СССР Армен Джигарханян. На счету актера, хорошо знакомого всей стране и любимого зрителями, сотни ролей в картинах самых разных жанров, среди которых главарь банды Горбатый в фильме "Место встречи изменить нельзя", слуга Тристана в "Собаке на сене", судья Кригс в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!". Джигарханян был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер, а актер Валентин Гафт написал эпиграмму: "На свете меньше есть армян, чем фильмов, где играл Джигарханян".
Джигарханян также служил в разные годы в Московском театре имени Ленинского комсомола, был одним из ведущих артистов Московского драматического театра имени Маяковского. В 1996 году на основе своего курса основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна (первоначально Театр "Д"). С 1996 года – художественный руководитель (с 2005 года – также директор) Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
"Меня радует то, что не огорчает". Каким был Армен Джигарханян
© Одесская киностудия (1979)

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
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Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

© Одесская киностудия (1979)
© РИА Новости / Галина Кмит

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

Армен Джигарханян на съемках фильма Рецепт ее молодости
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После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов / Перейти в фотобанк

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

Актер Армен Джигарханян в роли штабс-капитана контрразведки Овечкина в фильме Новые приключения неуловимых
3 из 10

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

Армен Джигарханян в роли Макса и Наталья Белохвостикова в роли Мари на съемках фильма Тегеран-43
4 из 10

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

© РИА Новости
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© Ленфильм (1978)

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

Кадр из фильма Собака на сене
5 из 10

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

© Ленфильм (1978)
© "Мосфильм" (1995)

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

Кадр из фильма Ширли-мырли
6 из 10

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

© "Мосфильм" (1995)
© ТО "Экран" (1975)

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя!
7 из 10

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

© ТО "Экран" (1975)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком
8 из 10

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанк

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

Армен Борисович Джигарханян в роли Большого Па в спектакле Кошка на раскаленной крыше
9 из 10

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

© РИА Новости / Фред Гринберг
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета
10 из 10

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 10

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

© Одесская киностудия (1979)
2 из 10

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

© РИА Новости / Галина Кмит
3 из 10

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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4 из 10

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

© РИА Новости
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5 из 10

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

© Ленфильм (1978)
6 из 10

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

© "Мосфильм" (1995)
7 из 10

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

© ТО "Экран" (1975)
8 из 10

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

© РИА Новости / Фред Гринберг
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10 из 10

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В декабре ушел из жизни советский и российский актер театр и кино Валентин Гафт, ему было 85 лет. Он играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника".
Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься. Он хорошо знаком советским и российским зрителям образами, созданными им в разноплановых лентах. Среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Чародеи", "Старые клячи". Среди кинематографических работ Гафта 2000-х годов – главные роли в фильмах "12", "Операция "Че Гевара", "Притяжение". Творчество артиста отмечено многими наградами. Валентин Гафт прославился также как автор острых эпиграмм, которые ходили в рукописных списках, их цитировали.
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 15:11Культура
"Живых все меньше в телефонной книжке": ушел Валентин Гафт
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в октябре на 94 году жизни. Скобцева сыграла около 100 разноплановых ролей. Ее дебют в кинематографе состоялся в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича "Отелло". Картина завоевала премию Каннского кинофестиваля, а Скобцева была удостоена звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". Среди других известных киноработ артистки роли в фильмах "Сережа", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других. Один из самых запоминающихся образов Скобцевой - Элен Курагина из эпопеи "Война и мир".
Памяти Ирины Скобцевой
© РИА Новости

Дебютная роль Ирины Скобцевой – Дездемона. Кадр из фильма "Отелло". Режиссер Сергей Юткевич. 1955

Кадр из фильма Отелло (режиссер Сергей Юткевич). Дездемона - актриса Ирина Скобцева
1 из 12

Дебютная роль Ирины Скобцевой – Дездемона. Кадр из фильма "Отелло". Режиссер Сергей Юткевич. 1955

© РИА Новости
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Сергей Бондарчук в роли Ивана Франко и Ирина Скобцева в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко". 1956

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в кинофильме Иван Франко
2 из 12

Сергей Бондарчук в роли Ивана Франко и Ирина Скобцева в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко". 1956

© РИА Новости
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Ирина Скобцева в роли Шурочки и Юрий Пузырев в роли Ромашова в фильме "Поединок" по одноименной повести А.И. Куприна. Режиссер Владимир Петров. 1957

Кадр из кинофильма Поединок
3 из 12

Ирина Скобцева в роли Шурочки и Юрий Пузырев в роли Ромашова в фильме "Поединок" по одноименной повести А.И. Куприна. Режиссер Владимир Петров. 1957

© РИА Новости
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© РИА Новости / Михаил Озерский

Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка". Режиссер Борис Барнет. 1959

Актриса Ирина Скобцева в главной роли в фильме Аннушка (режиссер Борис Барнет).
4 из 12

Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка". Режиссер Борис Барнет. 1959

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Ю. Гончаров / Перейти в фотобанк

Актрисы Ирина Скобцева и Татьяна Конюхова в фильме "Заре навстречу" по одноименному роману В.М. Кожевникова. Режиссер Татьяна Лукашевич. 1959

Кадр из фильма Заре навстречу
5 из 12

Актрисы Ирина Скобцева и Татьяна Конюхова в фильме "Заре навстречу" по одноименному роману В.М. Кожевникова. Режиссер Татьяна Лукашевич. 1959

© РИА Новости / Ю. Гончаров
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© РИА Новости

Борис Бархатов в роли Сережи, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа". Режиссеры Георгий Данелия и Игорь Таланкин. 1960

Борис Бархатов (слева) в роли Сережи, Ирина Скобцева (справа) в роли Марьяны на съемках фильма Сережа
6 из 12

Борис Бархатов в роли Сережи, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа". Режиссеры Георгий Данелия и Игорь Таланкин. 1960

© РИА Новости
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ирина Скобцева в роли Сузи и Владимир Емельянов в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших". 1961

Ирина Скобцева Владимир Емельянов
7 из 12

Ирина Скобцева в роли Сузи и Владимир Емельянов в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших". 1961

© РИА Новости
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© РИА Новости / Мосфильм, 1965—1967  / Перейти в фотобанк

Ирина Скобцева в роли Элен, Василий Лановой в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. 1965

Ирина Скобцева, Василий Лановой и Людмила Савельева в фильме Война и мир
8 из 12

Ирина Скобцева в роли Элен, Василий Лановой в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. 1965

© РИА Новости / Мосфильм, 1965—1967
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Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи". Режиссер Эльдар Рязанов. 1968

Ирина Скобцева и Евгений Леонов в фильме Зигзаг удачи
9 из 12

Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи". Режиссер Эльдар Рязанов. 1968

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Молчание доктора Ивенса". Режиссер Будимир Метальников. 1973

Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (вторая слева) в художественном фильме Молчание доктора Ивенса
10 из 12

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Молчание доктора Ивенса". Режиссер Будимир Метальников. 1973

© РИА Новости
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© РИА Новости / Ю. Гончаров / Перейти в фотобанк

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на съемках фильма "Выбор цели". Режиссер Игорь Таланкин. 1974

Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (справа) на съемках фильма Выбор цели
11 из 12

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на съемках фильма "Выбор цели". Режиссер Игорь Таланкин. 1974

© РИА Новости / Ю. Гончаров
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Юрий Богатырев в роли Бориса и Ирина Скобцева в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа – идеалист". Режиссер Владимир Бортко. 1980

Юрий Богатырев (слева) в роли Бориса и Ирина Скобцева (справа) в роли матери Бориса на съемках художественного фильма Мой папа – идеалист
12 из 12

Юрий Богатырев в роли Бориса и Ирина Скобцева в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа – идеалист". Режиссер Владимир Бортко. 1980

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 12

Дебютная роль Ирины Скобцевой – Дездемона. Кадр из фильма "Отелло". Режиссер Сергей Юткевич. 1955

© РИА Новости
2 из 12

Сергей Бондарчук в роли Ивана Франко и Ирина Скобцева в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко". 1956

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 12

Ирина Скобцева в роли Шурочки и Юрий Пузырев в роли Ромашова в фильме "Поединок" по одноименной повести А.И. Куприна. Режиссер Владимир Петров. 1957

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 12

Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка". Режиссер Борис Барнет. 1959

© РИА Новости / Михаил Озерский
5 из 12

Актрисы Ирина Скобцева и Татьяна Конюхова в фильме "Заре навстречу" по одноименному роману В.М. Кожевникова. Режиссер Татьяна Лукашевич. 1959

© РИА Новости / Ю. Гончаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Борис Бархатов в роли Сережи, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа". Режиссеры Георгий Данелия и Игорь Таланкин. 1960

© РИА Новости
7 из 12

Ирина Скобцева в роли Сузи и Владимир Емельянов в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших". 1961

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 12

Ирина Скобцева в роли Элен, Василий Лановой в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. 1965

© РИА Новости / Мосфильм, 1965—1967
Перейти в фотобанк
9 из 12

Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи". Режиссер Эльдар Рязанов. 1968

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 12

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Молчание доктора Ивенса". Режиссер Будимир Метальников. 1973

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 12

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на съемках фильма "Выбор цели". Режиссер Игорь Таланкин. 1974

© РИА Новости / Ю. Гончаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Юрий Богатырев в роли Бориса и Ирина Скобцева в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа – идеалист". Режиссер Владимир Бортко. 1980

© РИА Новости
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В декабре не стало народного артиста России Бориса Плотникова, он скончался на 72-м году жизни от коронавируса. Плотников дебютировал в кино в 1976 году в фильме "Восхождение" культового режиссера Ларисы Шепитько, принесшем ему всесоюзную известность. Актер играл в фильмах "Собачье сердце", "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Кабала святош", сериалах "Годунов", "Крылья Империи" и других. Он также принимал участие в спектаклях Театра Олега Табакова, МХТ имени Чехова, Театра Сатиры, Театра Российской армии и других.
Актер Борис Плотников в фильме Собачье Сердце - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 13:34
Названа причина смерти актера Бориса Плотникова
Скончался на 85-м году жизни театральный советский, российский и украинский театральный режиссёр Роман Виктюк, перенесший коронавирус. Причиной смерти стала тромбоэмболия. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. В разные годы ставил спектакли в Театре Моссовета, во МХАТе, в "Совеременнике", был ведущим режиссером Русского драматического театра Литовской ССР, работал в калининском ТЮЗе (ныне Тверской театр юного зрителя). В 1991 году режиссер создал антрепризу "Театр Романа Виктюка" и стал ее художественным руководителем. Он осуществил ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля, Югославии.
Пресс-конференция народного артиста России режиссера Романа Виктюка, посвященная его 75-летнему юбилею - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 19:45Культура
Человек Серебряного века. Памяти Романа Виктюка
Ушел из жизни актер, кинорежиссер и сценарист Михаил Кокшенов, ему было 83 года. Кокшенов работал актером на сцене Академического театра имени Владимира Маяковского, в 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино. Артист сыграл в таких фильмах, как "Время, вперед", "В огне брода нет", "Женя, Женечка и "катюша", "Даурия", "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли" и многих других. Всего артист сыграл более 130 ролей.
Михаил Кокшенов — украшение любого фильма, сердцеед и балагур
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.

Актер Михаил Кокшенов
1 из 11

Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Вишневский

Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".

Кадр из художественного фильма Молодые
2 из 11

Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".

© РИА Новости / Вишневский
© РИА Новости / Вишневский / Перейти в фотобанк

Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

Кадр из фильма Молодые
3 из 11

Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

© РИА Новости / Вишневский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.

Кадр из фильма Александр маленький
4 из 11

Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.

© РИА Новости
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.

Михаил Михайлович Кокшенов (1936 г. р.) (слева) в художественном фильме Белые Росы
5 из 11

Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости

Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".

Михаил Кокшенов (слева), Всеволод Санаев (в центре) и Николай Караченцов (справа) в художественном фильме режиссера Игоря Добролюбова Белые росы
6 из 11

Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".

© РИА Новости
© РИА Новости / Ю. Венцковский

Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.

Кадр из фильма Без солнца
7 из 11

Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.

© РИА Новости / Ю. Венцковский
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

Михаил Кокшенов в сцене из фильма Женя, Женечка и Катюша
8 из 11

"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей.

Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей - гости творческого вечера В. Этуша Хрустальный бал Хрустальной Турандот
9 из 11

Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Вяткин  / Перейти в фотобанк

Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Спектакль «Безумства любви», посвященный 70-летию заслуженной артистки России Наталье Крачковской в Государственном театре «Киноактера»
10 из 11

Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанк

Дата и место прощания с актером станут известны позже.

Актер Михаил Кокшенов
11 из 11

Дата и место прощания с актером станут известны позже.

© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в фотобанк
1 из 11

Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
2 из 11

Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".

© РИА Новости / Вишневский
3 из 11

Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

© РИА Новости / Вишневский
Перейти в фотобанк
4 из 11

Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.

© РИА Новости
5 из 11

Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.

© РИА Новости / Галина Кмит
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6 из 11

Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".

© РИА Новости
7 из 11

Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.

© РИА Новости / Ю. Венцковский
8 из 11

"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

© РИА Новости
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9 из 11

Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 11

Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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11 из 11

Дата и место прощания с актером станут известны позже.

© РИА Новости / Олег Минеев
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Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова. Проскурин известен и по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники".
Актер Виктор Проскурин - РИА Новости, 1920, 01.07.2020
1 июля, 12:08Культура
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Народная артистка СССР Инна Макарова, известная по таким картинам, как "Высота", "Девчата", "Дорогой мой человек", скончалась на 94-м году жизни. Макарова сыграла в кино более 50 ролей, в том числе в фильмах "Дело Румянцева", "Женитьба Бальзаминова", "Молодая гвардия", "Мертвые души", "Звезда эпохи".
"Высота", "Девчата", "Дорогой мой человек": лучшие роли Инны Макаровой
© РИА Новости / РИА Новости

С начала марта Инна Макарова находилась в больнице. О смерти актрисы рассказала ее дочь. "Ушла она от нас. Простите, большего пока сказать не могу ничего, потом все, я сейчас в больнице еще, спасибо за понимание", — сообщила РИА Новости Наталья Бондарчук.

Актриса Инна Макарова в фильме Дорогой мой человек
1 из 16

С начала марта Инна Макарова находилась в больнице. О смерти актрисы рассказала ее дочь. "Ушла она от нас. Простите, большего пока сказать не могу ничего, потом все, я сейчас в больнице еще, спасибо за понимание", — сообщила РИА Новости Наталья Бондарчук.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости

Детство и юность Инны Макаровой прошли в Новосибирске. По окончании школы она поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии, училась в мастерской Сергея Герасимова.

Кадр из художественного фильма Возвращение Василия Бортникова
2 из 16

Детство и юность Инны Макаровой прошли в Новосибирске. По окончании школы она поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии, училась в мастерской Сергея Герасимова.

© РИА Новости
© РИА Новости / С.Яблоник

Первая же работа в кино стала сделала Макарову знаменитой. За роль Любы Шевцовой в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" актриса получила Госпремию СССР.

Кадр из фильма Молодая гвардия (по роману А. А. Фадеева)
3 из 16

Первая же работа в кино стала сделала Макарову знаменитой. За роль Любы Шевцовой в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" актриса получила Госпремию СССР.

© РИА Новости / С.Яблоник
© РИА Новости

Всенародную зрительскую любовь Макаровой принесла роль Кати в картине Александра Зархи "Высота".

Кадр из кинофильма режиссера Александра Григорьевича Зархи (1908-1997) Высота. Киностудия Мосфильм, 1957 год. Катя Петрашень - артистка Инна Макарова, Николай Пасечник - артист Николай Рыбников
4 из 16

Всенародную зрительскую любовь Макаровой принесла роль Кати в картине Александра Зархи "Высота".

© РИА Новости
© РИА Новости

Макарова сыграла более чем в 50 фильмах, в том числе в "Девчатах", "Деле Румянцева", "Мертвых душах".

Кадр из кинофильма Девчата (режиссер Юрий Чулюкин, 1962 год). В ролях (слева направо): Надя - Инна Макарова, Катя - Люсьена Овчинникова, Анфиса - Светлана Дружинина, Вера - Нина Меньшикова
5 из 16

Макарова сыграла более чем в 50 фильмах, в том числе в "Девчатах", "Деле Румянцева", "Мертвых душах".

© РИА Новости
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Одной из лучших ролей актрисы стала Варвара в киноленте Иосифа Хейфица "Дорогой мой человек", сценарий которого Юрий Герман написал специально для нее и Алексея Баталова.

Кадр из фильма Дорогой мой человек
6 из 16

Одной из лучших ролей актрисы стала Варвара в киноленте Иосифа Хейфица "Дорогой мой человек", сценарий которого Юрий Герман написал специально для нее и Алексея Баталова.

© РИА Новости
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© РИА Новости

Инна Макарова была разноплановой актрисой, которой подвластны и комедия, и драма.

Кадр из художественного фильма режиссера Зигфрида Кюна Они не пройдут. Актриса Инна Макарова в роли Софьи Якимовой
7 из 16

Инна Макарова была разноплановой актрисой, которой подвластны и комедия, и драма.

© РИА Новости
© Фото : Мосфильм (1964)

Одна из самых запоминающихся ее комедийных героинь — Анфиса в "Женитьбе Бальзаминова".

Кадр из фильма Женитьба Бальзаминова
8 из 16

Одна из самых запоминающихся ее комедийных героинь — Анфиса в "Женитьбе Бальзаминова".

© Фото : Мосфильм (1964)
© РИА Новости / Александр Гладштейн

Инна Макарова и Сергей Мартинсон в спектакле-водевиле "Дочь русского актера".

Актеры Сергей Мартинсон и Инна Макарова в сцене из спектакля-водевиля Дочь русского актера
9 из 16

Инна Макарова и Сергей Мартинсон в спектакле-водевиле "Дочь русского актера".

© РИА Новости / Александр Гладштейн
© РИА Новости / Александр Невежин

Инна Макарова была удостоена различных званий и наград.

Советская киноактриса Инна Владимировна Макарова (1928 г. р.) и Гамина Джамуна на приеме делегации индийских кинематографистов в посольстве Республики Индии
10 из 16

Инна Макарова была удостоена различных званий и наград.

© РИА Новости / Александр Невежин
© РИА Новости / Юрий Иванов

В 1985 году ей было присвоено звание Народной артистки СССР.

Народная артистка РСФСР Инна Макарова в домашней обстановке
11 из 16

В 1985 году ей было присвоено звание Народной артистки СССР.

© РИА Новости / Юрий Иванов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

В 2006 году президент Владимир Путин наградил Макарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом За заслуги перед Отечеством IV степени актрису Инну Макарову
12 из 16

В 2006 году президент Владимир Путин наградил Макарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

"Появление Инны Макаровой на экране было волшебно, она умела внести в советские фильмы пронзительно лирическую ноту", — отметил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Актриса Инна Макарова выступает на церемонии открытия V Международного кинофестиваля В кругу семьи, которое состоялось киноконцертном театре Космос в Екатеринбурге
13 из 16

"Появление Инны Макаровой на экране было волшебно, она умела внести в советские фильмы пронзительно лирическую ноту", — отметил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

"Инна Владимировна — великая русская актриса, про таких говорят "от Бога". Любовь народа просто так не приходит, он видит своих героев, а народ ее очень любил и любит", — сказал РИА Новости актер Анатолий Васильев.

Актеры Донатас Банионис и Инна Макарова на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля
14 из 16

"Инна Владимировна — великая русская актриса, про таких говорят "от Бога". Любовь народа просто так не приходит, он видит своих героев, а народ ее очень любил и любит", — сказал РИА Новости актер Анатолий Васильев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Инна Макарова прожила счастливую жизнь, считает режиссер Светлана Дружинина. Работы актрисы вошли в золотой фонд отечественного кино, и рядом с ней были близкие люди.

Инна Макарова перед началом первой встречи с народными артистами СССР, России, видными деятелями отечественного кино в Доме кино в рамках нового проекта Киноконцерт
15 из 16

Инна Макарова прожила счастливую жизнь, считает режиссер Светлана Дружинина. Работы актрисы вошли в золотой фонд отечественного кино, и рядом с ней были близкие люди.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Юрий Иванов

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов призвал увековечить память Инны Макаровой.

Народная артистка РСФСР Инна Макарова на объединенном пленуме правлений творческих союзов и организаций СССР и РСФСР
16 из 16

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов призвал увековечить память Инны Макаровой.

© РИА Новости / Юрий Иванов
1 из 16

С начала марта Инна Макарова находилась в больнице. О смерти актрисы рассказала ее дочь. "Ушла она от нас. Простите, большего пока сказать не могу ничего, потом все, я сейчас в больнице еще, спасибо за понимание", — сообщила РИА Новости Наталья Бондарчук.

© РИА Новости / РИА Новости
2 из 16

Детство и юность Инны Макаровой прошли в Новосибирске. По окончании школы она поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии, училась в мастерской Сергея Герасимова.

© РИА Новости
3 из 16

Первая же работа в кино стала сделала Макарову знаменитой. За роль Любы Шевцовой в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" актриса получила Госпремию СССР.

© РИА Новости / С.Яблоник
4 из 16

Всенародную зрительскую любовь Макаровой принесла роль Кати в картине Александра Зархи "Высота".

© РИА Новости
5 из 16

Макарова сыграла более чем в 50 фильмах, в том числе в "Девчатах", "Деле Румянцева", "Мертвых душах".

© РИА Новости
6 из 16

Одной из лучших ролей актрисы стала Варвара в киноленте Иосифа Хейфица "Дорогой мой человек", сценарий которого Юрий Герман написал специально для нее и Алексея Баталова.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 16

Инна Макарова была разноплановой актрисой, которой подвластны и комедия, и драма.

© РИА Новости
8 из 16

Одна из самых запоминающихся ее комедийных героинь — Анфиса в "Женитьбе Бальзаминова".

© Фото : Мосфильм (1964)
9 из 16

Инна Макарова и Сергей Мартинсон в спектакле-водевиле "Дочь русского актера".

© РИА Новости / Александр Гладштейн
10 из 16

Инна Макарова была удостоена различных званий и наград.

© РИА Новости / Александр Невежин
11 из 16

В 1985 году ей было присвоено звание Народной артистки СССР.

© РИА Новости / Юрий Иванов
12 из 16

В 2006 году президент Владимир Путин наградил Макарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
13 из 16

"Появление Инны Макаровой на экране было волшебно, она умела внести в советские фильмы пронзительно лирическую ноту", — отметил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
14 из 16

"Инна Владимировна — великая русская актриса, про таких говорят "от Бога". Любовь народа просто так не приходит, он видит своих героев, а народ ее очень любил и любит", — сказал РИА Новости актер Анатолий Васильев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
15 из 16

Инна Макарова прожила счастливую жизнь, считает режиссер Светлана Дружинина. Работы актрисы вошли в золотой фонд отечественного кино, и рядом с ней были близкие люди.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
16 из 16

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов призвал увековечить память Инны Макаровой.

© РИА Новости / Юрий Иванов
Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался в сентябре в Москве после болезни на 77-м году жизни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", создал яркий образ в сериале "Воронины".
"Мастер с большой буквы": умер Борис Клюев
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.

Актер Борис Клюев на церемонии вручения национальной телевизионной премии Дай Пять! в Москве
1 из 12

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

Народный артист России Борис Клюев в роли Крутицкого в сцене из спектакля по пьесе А.Н.Островского На всякого мудреца довольно простоты
2 из 12

В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, сыграв роль немецкого офицера в фильме "Конец "Сатурна".

Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве
3 из 12

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, сыграв роль немецкого офицера в фильме "Конец "Сатурна".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© Ленфильм (1987)

Фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. Наиболее заметные из его работ - роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

Актер Борис Клюев в роли Майкрофта Холмса
4 из 12

Фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. Наиболее заметные из его работ - роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

© Ленфильм (1987)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В 1970 году Клюев получил первую заметную театральную роль в спектакле "Так и будет".

Актриса Ирина Леонова в роли Инкены Петерс и актер Борис Клюев во время репетиции спектакля Перед заходом солнца в постановке Владимира Бейлиса в Государственном академическом Малом театре
5 из 12

В 1970 году Клюев получил первую заметную театральную роль в спектакле "Так и будет".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За 50-летнюю карьеру он стал одним из ведущих актеров Малого театра, где сыграл более 70 ролей.

Актеры Виталий Петр в роли Альфреда Меню и Борис Клюев в роли Фромантеля в сцене из спектакля Как обмануть государство по пьесе Луи Вернея и Жоржа Берра Школа налогоплательщиков в Малом театре
6 из 12

За 50-летнюю карьеру он стал одним из ведущих актеров Малого театра, где сыграл более 70 ролей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

С 1969 года Борис Клюев с перерывом преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, где был заведующим кафедрой мастерства актера.

Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
7 из 12

С 1969 года Борис Клюев с перерывом преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, где был заведующим кафедрой мастерства актера.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

У Клюева было более 200 учеников, среди которых артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова и другие.

Актер Борис Клюев с призом за лучшую мужскую роль в телевизионном фильме на церемонии вручения премии ТЭФИ-2011 - Лица
8 из 12

У Клюева было более 200 учеников, среди которых артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова и другие.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Клюев получил множество наград, включая ордена Дружбы (1999), Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

Министр культуры РФ Владимир Мединский и артист драмы Государственного академического Малого театра России Борис Клюев, удостоенный медали ордена За заслуги перед Отечеством IV степени
9 из 12

Клюев получил множество наград, включая ордена Дружбы (1999), Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актер много снимался в телесериалах. Молодежь знает его по ролям в сериалах "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре
10 из 12

Актер много снимался в телесериалах. Молодежь знает его по ролям в сериалах "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Клюев был трижды женат. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности.

Актер Борис Клюев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москв
11 из 12

Клюев был трижды женат. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В 2018 году у Клюева выявили онкологическое заболевание. Артист продолжал работать, несмотря на недуг.

Актер Борис Клюев
12 из 12

В 2018 году у Клюева выявили онкологическое заболевание. Артист продолжал работать, несмотря на недуг.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 12

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, сыграв роль немецкого офицера в фильме "Конец "Сатурна".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 12

Фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. Наиболее заметные из его работ - роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

© Ленфильм (1987)
5 из 12

В 1970 году Клюев получил первую заметную театральную роль в спектакле "Так и будет".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 12

За 50-летнюю карьеру он стал одним из ведущих актеров Малого театра, где сыграл более 70 ролей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

С 1969 года Борис Клюев с перерывом преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, где был заведующим кафедрой мастерства актера.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
8 из 12

У Клюева было более 200 учеников, среди которых артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова и другие.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Клюев получил множество наград, включая ордена Дружбы (1999), Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Актер много снимался в телесериалах. Молодежь знает его по ролям в сериалах "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Клюев был трижды женат. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

В 2018 году у Клюева выявили онкологическое заболевание. Артист продолжал работать, несмотря на недуг.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Российский режиссер, актер театра и кино, общественный деятель, депутат Мосгордумы Николай Губенко скончался в возрасте 78 лет от остановки сердца. Губенко с 1989 по 1991 год был министром культуры СССР. В 1992-м основал театр "Содружество актеров Таганки", которым руководил до последних дней. Актер снимался в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и других.
"Поклонник справедливости": умер Николай Губенко
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.

Сцена из спектакля Добрый человек из Сезуана
1 из 11

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / РИА Новости

Он окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК.

Кадр из кинофильма режиссера Алексея Салтыкова Директор
2 из 11

Он окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / В. Кречет

В 1961 году дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позднее снимался во многих кинолентах, включая "Пришел солдат с фронта" (1971).

Сцена из кинофильма Пришел солдат с фронта. Режиссер Николай Губенко
3 из 11

В 1961 году дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позднее снимался во многих кинолентах, включая "Пришел солдат с фронта" (1971).

© РИА Новости / В. Кречет
© РИА Новости / В. Кречет

В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.

Кинорежиссер Николай Губенко на съемках фильма Подранки.
4 из 11

В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.

© РИА Новости / В. Кречет
© РИА Новости / РИА Новости

В 1987 году Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.

Николай Губенко в роли Уварова (слева) и Инна Чурикова в роли Уваровой (справа) в фильме Глеба Панфилова Прошу слова
5 из 11

В 1987 году Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Борис Бабанов

В 1989 году он возглавил Минкульт, став последним министром культуры Советского Союза.

Кинорежиссер Николай Губенко (слева), американский киноактер Грегори Пек (в центре) и кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Ролан Быков - участники Международного форума За безъядерный мир, за выживание человечества
6 из 11

В 1989 году он возглавил Минкульт, став последним министром культуры Советского Союза.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Губенко был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у них не было.

Жанна Андреевна Болотова, актриса театра и кино, с супругом Николаем Николаевичем Губенко, министром культуры СССР
7 из 11

Губенко был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у них не было.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Федоренко

В 1990-х годах Губенко избирался в Госдуму второго и третьего созывов от КПРФ. В парламенте он занимался вопросами культуры и возглавлял комитет по культуре и туризму.

Поездка кандидата на пост президента РФ, лидера КПРФ Геннадия Зюганова по городам России. Слева - актер и режиссер Николай Губенко
8 из 11

В 1990-х годах Губенко избирался в Госдуму второго и третьего созывов от КПРФ. В парламенте он занимался вопросами культуры и возглавлял комитет по культуре и туризму.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

С 1993 года Губенко был художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", где поставил множество спектаклей.

Режиссеры Сергей Соловьев и Николай Губенк
9 из 11

С 1993 года Губенко был художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", где поставил множество спектаклей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В 2000-2010-х годах Губенко четырежды избирался депутатом Московской городской думы. В 2017-2020 годах он также являлся членом Общественной палаты Союзного государства.

Геннадий Зюганов, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин и художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко
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В 2000-2010-х годах Губенко четырежды избирался депутатом Московской городской думы. В 2017-2020 годах он также являлся членом Общественной палаты Союзного государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Николай Губенко стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973). В 1985 году он получил звание народного артиста РСФСР.

Художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко во время сбора труппы театра
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Николай Губенко стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973). В 1985 году он получил звание народного артиста РСФСР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Он окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК.

© РИА Новости / РИА Новости
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В 1961 году дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позднее снимался во многих кинолентах, включая "Пришел солдат с фронта" (1971).

© РИА Новости / В. Кречет
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В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.

© РИА Новости / В. Кречет
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В 1987 году Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.

© РИА Новости / РИА Новости
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В 1989 году он возглавил Минкульт, став последним министром культуры Советского Союза.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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Губенко был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у них не было.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В 1990-х годах Губенко избирался в Госдуму второго и третьего созывов от КПРФ. В парламенте он занимался вопросами культуры и возглавлял комитет по культуре и туризму.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С 1993 года Губенко был художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", где поставил множество спектаклей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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10 из 11

В 2000-2010-х годах Губенко четырежды избирался депутатом Московской городской думы. В 2017-2020 годах он также являлся членом Общественной палаты Союзного государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 11

Николай Губенко стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973). В 1985 году он получил звание народного артиста РСФСР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Легенда футбола

Невосполнимую утрату понес мировой спорт - в ноябре на 61-м году жизни скончался легендарный футболист, чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона. Марадона был ярким, харизматичным спортсменом с многочисленными титулами, навсегда вошедшим в историю мирового футбола и вдохновлявшим спортсменов всего мира.
В 1982 году Диего Марадона впервые участвовал в чемпионате мира, который проходил в Испании. Уже тогда его называли "наследником Пеле". После окончания чемпионата он заключил первый зарубежный контракт с "Барселоной". Марадона выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью" и итальянский "Наполи". В составе сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.
Диего Марадона - РИА Новости, 1920, 25.11.2020