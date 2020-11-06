Умер разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко
11:31 06.11.2020 (обновлено: 17:26 06.11.2020)
© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииГерой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, добывавший информацию, исключительно важную для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и России, скончался в пятницу на 82-м году жизни, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Сегодня, в ноль часов 40 минут, остановилось сердце Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко", — говорится в сообщении.
Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента России Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.
Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам — порядка 300 томам архивного дела — с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".
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Портрет Шевченко увековечен на монументе российским разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре в штаб-квартире Службы внешней разведки.
"Два месяца назад, 2 сентября Юрий Анатольевич присутствовал на открытии скульптурной композиции в штаб-квартире СВР России в Ясенево. Радовался встречам с друзьями-коллегами, много шутил, охотно давал интервью. <...> Теперь придется дописать: "Скончался 6 ноября 2020 года, не дожив всего полтора месяца до столетия Службы внешней разведки Российской Федерации". А он так ждал этого праздника", — сказал РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.