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Биография Юрия Шевченко
Биография Юрия Шевченко
Разведчик-нелегал, Герой России Юрий Анатольевич Шевченко родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:39
2020-11-06T12:43
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
юрий шевченко
справки
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Разведчик-нелегал, Герой России Юрий Анатольевич Шевченко родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих. В 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности "архитектор", в 1965 году – основной двухгодичный факультет Школы № 101 Комитета государственной безопасности (КГБ).С 1963 года служил в органах государственной безопасности, с 1965 года находился на подготовке для работы в особых условиях.С 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности cosmic. В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации. В 2001 году было принято решение о прекращении его активной разведывательной деятельности за рубежом и переводе на работу в Центр. В 2010 году был уволен с воинской службы в звании полковник в отставку. Активно передавал свой богатый оперативный опыт молодым разведчикам-нелегалам.Указом президента РФ в мае 2017 года Юрию Шевченко присвоили звание Героя России.Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками. Лауреат почетного звания "Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации". В январе 2020 года Служба внешней разведки рассекретила имя Юрия Шевченко. Сам разведчик рассказывал, что ему была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО – нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО. В итоге Юрий Шевченко получил секретные документы – порядка 300 томов архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом cosmic. Из добытых им документов НАТО следовало, что альянс планировал расчленить Россию на части, а развал СССР был только первым этапом этого плана. По словам ветерана СВР, предполагалось создать северо-волжскую и средне-волжскую республики, а всю Россию свести до уровня и размеров московского княжества. У разведчика была семья – жена и две дочери.6 ноября 2020 года Юрий Шевченко скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), юрий шевченко, справки

Биография Юрия Шевченко

12:39 06.11.2020 (обновлено: 12:43 06.11.2020)
 
© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииГерой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
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Разведчик-нелегал, Герой России Юрий Анатольевич Шевченко родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих.
В 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности "архитектор", в 1965 году – основной двухгодичный факультет Школы № 101 Комитета государственной безопасности (КГБ).
С 1963 года служил в органах государственной безопасности, с 1965 года находился на подготовке для работы в особых условиях.
С 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности cosmic. В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации.
В 2001 году было принято решение о прекращении его активной разведывательной деятельности за рубежом и переводе на работу в Центр.
В 2010 году был уволен с воинской службы в звании полковник в отставку. Активно передавал свой богатый оперативный опыт молодым разведчикам-нелегалам.
Указом президента РФ в мае 2017 года Юрию Шевченко присвоили звание Героя России.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками. Лауреат почетного звания "Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации".
В январе 2020 года Служба внешней разведки рассекретила имя Юрия Шевченко. Сам разведчик рассказывал, что ему была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО – нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО. В итоге Юрий Шевченко получил секретные документы – порядка 300 томов архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом cosmic. Из добытых им документов НАТО следовало, что альянс планировал расчленить Россию на части, а развал СССР был только первым этапом этого плана. По словам ветерана СВР, предполагалось создать северо-волжскую и средне-волжскую республики, а всю Россию свести до уровня и размеров московского княжества.
У разведчика была семья – жена и две дочери.
6 ноября 2020 года Юрий Шевченко скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Юрий ШевченкоСправки
 
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