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https://ria.ru/20200905/razvedchik-1576818084.html
Разведчик-нелегал рассказал, за что получил звание Героя России
Выдающийся разведчик-нелегал, ветеран Службы внешней разведки России Юрий Шевченко полагает, что получил звание Героя России за добычу ценной информации о... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:37
2020-09-05T13:37
юрий шевченко (герой россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
владимир путин
ссср
сша
в мире
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости.</strong> Выдающийся разведчик-нелегал, ветеран Службы внешней разведки России <a href="https://ria.ru/person_yuriy-shevchenko-geroy-rossii" target="_blank" data-auto="true">Юрий Шевченко</a> полагает, что получил звание Героя России за добычу ценной информации о планах и действиях НАТО и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, объем которой достигал трети от всех сведений по этим направлениям, которыми в свое время располагала советская разведка."Был такой период, когда высшее руководство нашей Службы говорило: "Слушай, ты даешь тридцать процентов всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза". Наверное, за это", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Россия 1".Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил секретные документы – порядка 300 томов архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".Шевченко рассказывал, что из документов НАТО следовало, что альянс планировал расчленить Россию на части, а развал <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> был только первым этапом этого плана. По словам ветерана СВР, предполагалось создать северо-волжскую и средне-волжскую республики, а всю Россию свести до уровня и размеров московского княжества.Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).
https://ria.ru/20200905/naryshkin-1576815672.html
https://ria.ru/20200905/naryshkin-1576816627.html
Ганс Христиан перевернулся.
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юрий шевченко (герой россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, владимир путин, ссср, сша, в мире

Разведчик-нелегал рассказал, за что получил звание Героя России

13:37 05.09.2020
4336
© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииГерой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Выдающийся разведчик-нелегал, ветеран Службы внешней разведки России Юрий Шевченко полагает, что получил звание Героя России за добычу ценной информации о планах и действиях НАТО и США, объем которой достигал трети от всех сведений по этим направлениям, которыми в свое время располагала советская разведка.
"Был такой период, когда высшее руководство нашей Службы говорило: "Слушай, ты даешь тридцать процентов всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза". Наверное, за это", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Россия 1".
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 12:20
Нарышкин рассказал о работе СВР за рубежом
Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.
Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил секретные документы – порядка 300 томов архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".
Шевченко рассказывал, что из документов НАТО следовало, что альянс планировал расчленить Россию на части, а развал СССР был только первым этапом этого плана. По словам ветерана СВР, предполагалось создать северо-волжскую и средне-волжскую республики, а всю Россию свести до уровня и размеров московского княжества.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 12:51
Глава СВР Нарышкин подтвердил, что в советские времена работал в Брюсселе
16943104
Обсудить 13
Юрий Шевченко (герой России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВладимир ПутинСССРСШАВ мире
Популярные комментарии
Ганс Христиан перевернулся.
5 сентября, 13:39
ИСИлина Садикова
120009
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