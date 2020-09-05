https://ria.ru/20200905/razvedchik-1576818084.html

Разведчик-нелегал рассказал, за что получил звание Героя России

Выдающийся разведчик-нелегал, ветеран Службы внешней разведки России Юрий Шевченко полагает, что получил звание Героя России за добычу ценной информации о... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:37

2020-09-05T13:37

2020-09-05T13:37

юрий шевченко (герой россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

владимир путин

ссср

сша

в мире

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости.</strong> Выдающийся разведчик-нелегал, ветеран Службы внешней разведки России <a href="https://ria.ru/person_yuriy-shevchenko-geroy-rossii" target="_blank" data-auto="true">Юрий Шевченко</a> полагает, что получил звание Героя России за добычу ценной информации о планах и действиях НАТО и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, объем которой достигал трети от всех сведений по этим направлениям, которыми в свое время располагала советская разведка."Был такой период, когда высшее руководство нашей Службы говорило: "Слушай, ты даешь тридцать процентов всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза". Наверное, за это", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Россия 1".Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". Закрытым указом президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил секретные документы – порядка 300 томов архивного дела – с грифом "совершенно секретно" и с грифом "cosmic".Шевченко рассказывал, что из документов НАТО следовало, что альянс планировал расчленить Россию на части, а развал <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> был только первым этапом этого плана. По словам ветерана СВР, предполагалось создать северо-волжскую и средне-волжскую республики, а всю Россию свести до уровня и размеров московского княжества.Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).

https://ria.ru/20200905/naryshkin-1576815672.html

https://ria.ru/20200905/naryshkin-1576816627.html

Илина Садикова Ганс Христиан перевернулся. 12

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ссср

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий шевченко (герой россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, владимир путин, ссср, сша, в мире