"Прощайте, мистер Бонд": умер Шон Коннери
Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.
Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.
За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.
За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.
Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.
Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.
В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".
В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".
В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.
В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.
В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.
В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.
Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.
Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.
Кадр из фильма "Скала".
Кадр из фильма "Скала".
Шон Коннери ушел из кино в 2003 году.
Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.
Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.