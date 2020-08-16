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"Поклонник справедливости": умер Николай Губенко
На 79-м году жизни умер Николай Губенко, талантливый актер театра и кино, режиссер, сценарист, а также последний министр культуры СССР. Самые яркие моменты его... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T19:09
умер николай губенко
культура
николай губенко
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575858295_0:350:3017:2047_1400x0_80_0_0_3173a8a837a1d4d742090c88c07733dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
умер николай губенко, культура, николай губенко, фото

"Поклонник справедливости": умер Николай Губенко

18:07 16.08.2020 (обновлено: 19:09 16.08.2020)
4250
На 79-м году жизни умер Николай Губенко, талантливый актер театра и кино, режиссер, сценарист, а также последний министр культуры СССР. Самые яркие моменты его биографии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.

Сцена из спектакля Добрый человек из Сезуана
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Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / РИА Новости

Он окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК.

Кадр из кинофильма режиссера Алексея Салтыкова Директор
2 из 11

Он окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / В. Кречет

В 1961 году дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позднее снимался во многих кинолентах, включая "Пришел солдат с фронта" (1971).

Сцена из кинофильма Пришел солдат с фронта. Режиссер Николай Губенко
3 из 11

В 1961 году дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позднее снимался во многих кинолентах, включая "Пришел солдат с фронта" (1971).

© РИА Новости / В. Кречет
© РИА Новости / В. Кречет

В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.

Кинорежиссер Николай Губенко на съемках фильма Подранки.
4 из 11

В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.

© РИА Новости / В. Кречет
© РИА Новости / РИА Новости

В 1987 году Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.

Николай Губенко в роли Уварова (слева) и Инна Чурикова в роли Уваровой (справа) в фильме Глеба Панфилова Прошу слова
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В 1987 году Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Борис Бабанов

В 1989 году он возглавил Минкульт, став последним министром культуры Советского Союза.

Кинорежиссер Николай Губенко (слева), американский киноактер Грегори Пек (в центре) и кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Ролан Быков - участники Международного форума За безъядерный мир, за выживание человечества
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В 1989 году он возглавил Минкульт, став последним министром культуры Советского Союза.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Губенко был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у них не было.

Жанна Андреевна Болотова, актриса театра и кино, с супругом Николаем Николаевичем Губенко, министром культуры СССР
7 из 11

Губенко был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у них не было.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Федоренко

В 1990-х годах Губенко избирался в Госдуму второго и третьего созывов от КПРФ. В парламенте он занимался вопросами культуры и возглавлял комитет по культуре и туризму.

Поездка кандидата на пост президента РФ, лидера КПРФ Геннадия Зюганова по городам России. Слева - актер и режиссер Николай Губенко
8 из 11

В 1990-х годах Губенко избирался в Госдуму второго и третьего созывов от КПРФ. В парламенте он занимался вопросами культуры и возглавлял комитет по культуре и туризму.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

С 1993 года Губенко был художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", где поставил множество спектаклей.

Режиссеры Сергей Соловьев и Николай Губенк
9 из 11

С 1993 года Губенко был художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", где поставил множество спектаклей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В 2000-2010-х годах Губенко четырежды избирался депутатом Московской городской думы. В 2017-2020 годах он также являлся членом Общественной палаты Союзного государства.

Геннадий Зюганов, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин и художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко
10 из 11

В 2000-2010-х годах Губенко четырежды избирался депутатом Московской городской думы. В 2017-2020 годах он также являлся членом Общественной палаты Союзного государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Николай Губенко стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973). В 1985 году он получил звание народного артиста РСФСР.

Художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко во время сбора труппы театра
11 из 11

Николай Губенко стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973). В 1985 году он получил звание народного артиста РСФСР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Умер Николай ГубенкоКультураНиколай Губенко
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