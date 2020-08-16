"Поклонник справедливости": умер Николай Губенко

В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.