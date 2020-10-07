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Американский певец Джонни Нэш умер в возрасте 80 лет
Американский исполнитель рэгги и поп-музыки Джонни Нэш скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T04:37
2020-10-07T04:37
2020-10-07T09:22
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Американский исполнитель рэгги и поп-музыки Джонни Нэш скончался в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в возрасте 80 лет, сообщает портал TMZ.О смерти музыканта порталу сообщил его сын. Сообщается, что Нэш умер во вторник у себя дома, причина смерти неизвестна.Нэш родился в <a href="http://ria.ru/location_Houston/" target="_blank" data-auto="true">Хьюстоне</a> в 1940 году, он начал музыкальную карьеру в 1957 году. Мировую известность он в основном получил благодаря своей песне I Can See Clearly Now, которая занимала первые строчки музыкальных чартов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хьюстон, сша, в мире