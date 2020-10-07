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Американский певец Джонни Нэш умер в возрасте 80 лет
Американский исполнитель рэгги и поп-музыки Джонни Нэш скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 07.10.2020
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Американский исполнитель рэгги и поп-музыки Джонни Нэш скончался в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в возрасте 80 лет, сообщает портал TMZ.О смерти музыканта порталу сообщил его сын. Сообщается, что Нэш умер во вторник у себя дома, причина смерти неизвестна.Нэш родился в <a href="http://ria.ru/location_Houston/" target="_blank" data-auto="true">Хьюстоне</a> в 1940 году, он начал музыкальную карьеру в 1957 году. Мировую известность он в основном получил благодаря своей песне I Can See Clearly Now, которая занимала первые строчки музыкальных чартов.
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хьюстон, сша, в мире

Американский певец Джонни Нэш умер в возрасте 80 лет

04:37 07.10.2020 (обновлено: 09:22 07.10.2020)
 
CC0 / Public Domain/Joda Records / Исполнитель Джонни Нэш
Исполнитель Джонни Нэш - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
CC0 / Public Domain/Joda Records /
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский исполнитель рэгги и поп-музыки Джонни Нэш скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает портал TMZ.
О смерти музыканта порталу сообщил его сын. Сообщается, что Нэш умер во вторник у себя дома, причина смерти неизвестна.
Нэш родился в Хьюстоне в 1940 году, он начал музыкальную карьеру в 1957 году. Мировую известность он в основном получил благодаря своей песне I Can See Clearly Now, которая занимала первые строчки музыкальных чартов.
 
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