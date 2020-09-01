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"Мастер с большой буквы": умер Борис Клюев
На 77-м году жизни умер Борис Клюев, актер театра и кино, педагог и народный артист России. Самые яркие моменты его биографии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T23:59
2020-09-01T23:59
умер борис клюев
культура
борис клюев
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На 77-м году жизни умер Борис Клюев, актер театра и кино, педагог и народный артист России. Самые яркие моменты его биографии — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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умер борис клюев, культура, борис клюев, фото

"Мастер с большой буквы": умер Борис Клюев

23:59 01.09.2020
1906
На 77-м году жизни умер Борис Клюев, актер театра и кино, педагог и народный артист России. Самые яркие моменты его биографии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.

Актер Борис Клюев на церемонии вручения национальной телевизионной премии Дай Пять! в Москве
1 из 12

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

Народный артист России Борис Клюев в роли Крутицкого в сцене из спектакля по пьесе А.Н.Островского На всякого мудреца довольно простоты
2 из 12

В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, сыграв роль немецкого офицера в фильме "Конец "Сатурна".

Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве
3 из 12

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, сыграв роль немецкого офицера в фильме "Конец "Сатурна".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© Ленфильм (1987)

Фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. Наиболее заметные из его работ - роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

Актер Борис Клюев в роли Майкрофта Холмса
4 из 12

Фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. Наиболее заметные из его работ - роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

© Ленфильм (1987)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В 1970 году Клюев получил первую заметную театральную роль в спектакле "Так и будет".

Актриса Ирина Леонова в роли Инкены Петерс и актер Борис Клюев во время репетиции спектакля Перед заходом солнца в постановке Владимира Бейлиса в Государственном академическом Малом театре
5 из 12

В 1970 году Клюев получил первую заметную театральную роль в спектакле "Так и будет".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За 50-летнюю карьеру он стал одним из ведущих актеров Малого театра, где сыграл более 70 ролей.

Актеры Виталий Петр в роли Альфреда Меню и Борис Клюев в роли Фромантеля в сцене из спектакля Как обмануть государство по пьесе Луи Вернея и Жоржа Берра Школа налогоплательщиков в Малом театре
6 из 12

За 50-летнюю карьеру он стал одним из ведущих актеров Малого театра, где сыграл более 70 ролей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

С 1969 года Борис Клюев с перерывом преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, где был заведующим кафедрой мастерства актера.

Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
7 из 12

С 1969 года Борис Клюев с перерывом преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, где был заведующим кафедрой мастерства актера.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

У Клюева было более 200 учеников, среди которых артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова и другие.

Актер Борис Клюев с призом за лучшую мужскую роль в телевизионном фильме на церемонии вручения премии ТЭФИ-2011 - Лица
8 из 12

У Клюева было более 200 учеников, среди которых артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова и другие.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Клюев получил множество наград, включая ордена Дружбы (1999), Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

Министр культуры РФ Владимир Мединский и артист драмы Государственного академического Малого театра России Борис Клюев, удостоенный медали ордена За заслуги перед Отечеством IV степени
9 из 12

Клюев получил множество наград, включая ордена Дружбы (1999), Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актер много снимался в телесериалах. Молодежь знает его по ролям в сериалах "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре
10 из 12

Актер много снимался в телесериалах. Молодежь знает его по ролям в сериалах "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Клюев был трижды женат. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности.

Актер Борис Клюев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москв
11 из 12

Клюев был трижды женат. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В 2018 году у Клюева выявили онкологическое заболевание. Артист продолжал работать, несмотря на недуг.

Актер Борис Клюев
12 из 12

В 2018 году у Клюева выявили онкологическое заболевание. Артист продолжал работать, несмотря на недуг.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Умер Борис КлюевКультураБорис Клюев
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