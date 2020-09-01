https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604916.html

"Мастер с большой буквы": умер Борис Клюев

На 77-м году жизни умер Борис Клюев, актер театра и кино, педагог и народный артист России. Самые яркие моменты его биографии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T23:59

2020-09-01T23:59

2020-09-01T23:59

умер борис клюев

культура

борис клюев

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На 77-м году жизни умер Борис Клюев, актер театра и кино, педагог и народный артист России. Самые яркие моменты его биографии — в фотоленте Ria.ru.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, культура, борис клюев, фото