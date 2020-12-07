Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201207/ermitazh-1588021480.html
Деньги, завещанные эрмитажным котам, пойдут на ремонт подвалов
Деньги, завещанные эрмитажным котам, пойдут на ремонт подвалов
Средства, которые меценат из Франции завещал эрмитажным котам, предполагается израсходовать на ремонт музейных подвалов, где они обитают, сообщил генеральный... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:21
2020-12-07T14:21
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
владимир фортов
михаил пиотровский
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151881/37/1518813702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0787a571c1269078c5d2a84745b8fabe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Средства, которые меценат из Франции завещал эрмитажным котам, предполагается израсходовать на ремонт музейных подвалов, где они обитают, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Ранее в декабре он рассказывал о французском меценате, который упомянул эрмитажных котов в своем завещании, оставив в их пользу "небольшую сумму".Он назвал поступок мецената "блестящим пиаром и для котов, и для благотворительности", не уточнив, сколько денег получат эрмитажные коты по завещанию.При этом, как добавил Пиотровский, эрмитажные коты не обделены вниманием и российских благотворителей. Так, по его словам, бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов, который скончался 29 ноября, был "постоянным другом" эрмитажных котов. "Иногда даже он заезжал, будучи в Петербурге, чтобы оставить (для них) деньги", - рассказал глава Эрмитажа.Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.
https://ria.ru/20201130/ermitazh-1586622686.html
https://ria.ru/20160608/1444653200.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151881/37/1518813702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8773c15bf33f2d08cd61cdcc00137ed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, государственный эрмитаж, владимир фортов, михаил пиотровский, санкт-петербург

Деньги, завещанные эрмитажным котам, пойдут на ремонт подвалов

14:21 07.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк"День эрмитажного кота"
День эрмитажного кота - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Средства, которые меценат из Франции завещал эрмитажным котам, предполагается израсходовать на ремонт музейных подвалов, где они обитают, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Ранее в декабре он рассказывал о французском меценате, который упомянул эрмитажных котов в своем завещании, оставив в их пользу "небольшую сумму".
"Как мы будем расходовать эти деньги – решат коты вместе с теми, кто за ними ухаживает. Я думаю, есть возможность как-то обновить ту обстановку в подвале, в которой они живут…, сделать евроремонт", - рассказал Пиотровский на пресс-конференции в онлайн-режиме.
Он назвал поступок мецената "блестящим пиаром и для котов, и для благотворительности", не уточнив, сколько денег получат эрмитажные коты по завещанию.
При этом, как добавил Пиотровский, эрмитажные коты не обделены вниманием и российских благотворителей. Так, по его словам, бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов, который скончался 29 ноября, был "постоянным другом" эрмитажных котов. "Иногда даже он заезжал, будучи в Петербурге, чтобы оставить (для них) деньги", - рассказал глава Эрмитажа.
Видео-перформанс Любовь - высшая сила Яна Фабра на Дворцовой площади - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 06:50Культура
Эрмитаж покажет 3D-шоу на Дворцовой площади, но пустят не всех
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.
Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.
Кот возле нового дома в подвале Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 08.06.2016
8 июня 2016, 19:24
Хранители искусства: как живут коты в Эрмитаже8 июня отмечают День петербургских котов и кошек. Как проходит рабочий день котов Эрмитажа - в материале РИА Новости.
 
КультураНовости культурыГосударственный ЭрмитажВладимир ФортовМихаил ПиотровскийСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
07:35В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
07:07Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
07:00Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы
Лента новостейМолния