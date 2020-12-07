https://ria.ru/20201207/ermitazh-1588021480.html

Деньги, завещанные эрмитажным котам, пойдут на ремонт подвалов

Деньги, завещанные эрмитажным котам, пойдут на ремонт подвалов

Средства, которые меценат из Франции завещал эрмитажным котам, предполагается израсходовать на ремонт музейных подвалов, где они обитают, сообщил генеральный... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:21

2020-12-07T14:21

2020-12-07T14:21

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владимир фортов

михаил пиотровский

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Средства, которые меценат из Франции завещал эрмитажным котам, предполагается израсходовать на ремонт музейных подвалов, где они обитают, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Ранее в декабре он рассказывал о французском меценате, который упомянул эрмитажных котов в своем завещании, оставив в их пользу "небольшую сумму".Он назвал поступок мецената "блестящим пиаром и для котов, и для благотворительности", не уточнив, сколько денег получат эрмитажные коты по завещанию.При этом, как добавил Пиотровский, эрмитажные коты не обделены вниманием и российских благотворителей. Так, по его словам, бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов, который скончался 29 ноября, был "постоянным другом" эрмитажных котов. "Иногда даже он заезжал, будучи в Петербурге, чтобы оставить (для них) деньги", - рассказал глава Эрмитажа.Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.

https://ria.ru/20201130/ermitazh-1586622686.html

https://ria.ru/20160608/1444653200.html

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новости культуры, государственный эрмитаж, владимир фортов, михаил пиотровский, санкт-петербург