https://ria.ru/20201201/fortov-1587186188.html

Экс-главу РАН Владимира Фортова похоронят на Новодевичьем кладбище

Экс-главу РАН Владимира Фортова похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны бывшего президента Российской академии наук Владимира Фортова пройдут в среду на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщается на портале "Научная... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:23

2020-12-01T16:23

2020-12-01T16:23

умер владимир фортов

владимир фортов

российская академия наук

москва

ссср

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Похороны бывшего президента Российской академии наук Владимира Фортова пройдут в среду на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщается на портале "Научная Россия".Академик Фортов скончался в минувшее воскресенье на 75-году жизни.Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.

https://ria.ru/20201130/fortov-1586949248.html

москва

ссср

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умер владимир фортов, владимир фортов, российская академия наук, москва, ссср, общество