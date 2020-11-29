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Глава РАН выразил соболезнования в связи со смертью академика Фортова
Глава РАН выразил соболезнования в связи со смертью академика Фортова
Экс-президент Российской академии наук академик Владимир Фортов был не только блестящим ученым, но и человеком большого личного мужества, заявил нынешний глава... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T11:14
2020-11-29T11:14
2020-11-29T11:14
умер владимир фортов
александр сергеев (ран)
космос - риа наука
владимир фортов
российская академия наук
ссср
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экс-президент Российской академии наук академик Владимир Фортов был не только блестящим ученым, но и человеком большого личного мужества, заявил нынешний глава РАН Александр Сергеев.Фортов скончался в воскресенье на 75-м году жизни, он болел коронавирусной инфекцией.Академик Фортов был ученым мирового уровня, подчеркнул Сергеев. "Его научные исследования имеют фундаментальное значение для развития физики экстремальных состояний вещества, физики плазмы, энергетики, космической физики, ракетной техники", - добавил глава РАН."Возглавив Академию наук в тяжелое для нее время реформирования, Владимир Евгеньевич самоотверженно отстаивал ее интересы на самых высоких уровнях. То, что наша Академия сегодня жива – это во многом его заслуга, и мы всегда будем помнить об этом. Нам еще предстоит осознать всю глубину нашей потери", - добавил Сергеев. Он выразил глубочайшие соболезнования семье и близким Владимира Фортова.Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.
https://ria.ru/20201129/fortov-1586818304.html
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умер владимир фортов, александр сергеев (ран), космос - риа наука, владимир фортов, российская академия наук, ссср
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Экс-президент Российской академии наук
академик Владимир Фортов
был не только блестящим ученым, но и человеком большого личного мужества, заявил нынешний глава РАН Александр Сергеев
.
Фортов скончался в воскресенье на 75-м году жизни, он болел коронавирусной инфекцией.
"Блестящий ученый, незаурядный руководитель, талантливый педагог, человек высочайших моральных принципов и большого личного мужества, он всегда был для нас примером беззаветного служения науке. Таким он и останется в нашей памяти", - отметил Сергеев, слова которого приводит пресс-служба РАН.
Академик Фортов был ученым мирового уровня, подчеркнул Сергеев. "Его научные исследования имеют фундаментальное значение для развития физики экстремальных состояний вещества, физики плазмы, энергетики, космической физики, ракетной техники", - добавил глава РАН.
"Возглавив Академию наук в тяжелое для нее время реформирования, Владимир Евгеньевич самоотверженно отстаивал ее интересы на самых высоких уровнях. То, что наша Академия сегодня жива – это во многом его заслуга, и мы всегда будем помнить об этом. Нам еще предстоит осознать всю глубину нашей потери", - добавил Сергеев. Он выразил глубочайшие соболезнования семье и близким Владимира Фортова.
Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР
. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.
Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.
Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.