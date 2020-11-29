https://ria.ru/20201129/fortov-1586848705.html
Онищенко назвал Фортова столпом отечественной науки
Онищенко назвал Фортова столпом отечественной науки
Экс-президент РАН Владимир Фортов был пассионарным защитником академической науки, он из той плеяды ученых, которые в трудное для страны время делали все... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T16:23
2020-11-29T16:23
2020-11-29T16:23
умер владимир фортов
владимир фортов
российская академия наук
геннадий онищенко
ссср
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экс-президент РАН Владимир Фортов был пассионарным защитником академической науки, он из той плеяды ученых, которые в трудное для страны время делали все возможное и невозможное, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий ОнищенкоФортов умер утром в воскресенье, ему было 74 года.Он отметил, что был период, когда Фортов занимал пост министра, заместителя председателя правительства РФ, курировал науку, в непростое время для нашей страны он был президентом РАН."Он был пассионарным защитником академической науки. Это та плеяда ученых, которые в трудное для страны время делали все возможное и даже невозможное... Это был многосторонний, очень отзывчивый и добрый человек... Царство небесное, память о нем будет сохраняться в наших сердцах, а его труды научные, его ученики будут продолжать его дело", - сказал Онищенко.Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели большое значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-1997 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-1998 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.
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умер владимир фортов, владимир фортов, российская академия наук, геннадий онищенко, ссср, общество
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Экс-президент РАН Владимир Фортов
был пассионарным защитником академической науки, он из той плеяды ученых, которые в трудное для страны время делали все возможное и невозможное, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко
Фортов умер утром в воскресенье, ему было 74 года.
"Прежде всего, хотелось бы сказать о том, что он один из выдающихся столпов нашей отечественной науки, который работал в той отрасли, которая сегодня обеспечивает стратегическую безопасность нашей страны, это атомная промышленность... Из-за таких людей наука Советского Союза была на передовых позициях в мире. После себя он оставил школу, ученых, практиков. Благодаря своей школе он еще долго будет определять ход научных исследований в этой актуальной отрасли знаний", - сказал Онищенко РИА Новости.
Он отметил, что был период, когда Фортов занимал пост министра, заместителя председателя правительства РФ, курировал науку, в непростое время для нашей страны он был президентом РАН.
"Он был пассионарным защитником академической науки. Это та плеяда ученых, которые в трудное для страны время делали все возможное и даже невозможное... Это был многосторонний, очень отзывчивый и добрый человек... Царство небесное, память о нем будет сохраняться в наших сердцах, а его труды научные, его ученики будут продолжать его дело", - сказал Онищенко.
Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР
. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели большое значение для обеспечения обороноспособности России.
Фортов в 1996-1997 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-1998 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук
. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.
Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.