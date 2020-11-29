https://ria.ru/20201129/fortov-1586829799.html

Матвиенко отметила большой вклад в развитие науки, который внес Фортов

Матвиенко отметила большой вклад в развитие науки, который внес Фортов

Академик Владимир Фортов внёс большой вклад в развитие отечественной науки, он был мудрым наставником, настоящим патриотом, говорится в телеграмме с... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T13:20

2020-11-29T13:20

2020-11-29T13:48

умер владимир фортов

владимир иванов

космос - риа наука

валентина матвиенко

владимир фортов

российская академия наук

ссср

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Академик Владимир Фортов внёс большой вклад в развитие отечественной науки, он был мудрым наставником, настоящим патриотом, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель президента РАН Владимир Иванов.По её словам, государственная, профессиональная и общественная деятельность Фортова отмечена высокими званиями и наградами не только в России, но и за рубежом.Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.

https://ria.ru/20201129/fortov-1586818304.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир фортов, владимир иванов, космос - риа наука, валентина матвиенко, владимир фортов, российская академия наук, ссср