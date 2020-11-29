Матвиенко отметила большой вклад в развитие науки, который внес Фортов
13:20 29.11.2020 (обновлено: 13:48 29.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Академик Владимир Фортов внёс большой вклад в развитие отечественной науки, он был мудрым наставником, настоящим патриотом, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель президента РАН Владимир Иванов.
"Уход из жизни выдающегося ученого является невосполнимой утратой для отечественной и мировой науки. Владимир Евгеньевич внёс огромный вклад в развитие космической физики, являлся создателем и руководителем нового направления - динамической физики неидеальный плазмы, автором сотен научных работ", - отметила спикер.
По её словам, государственная, профессиональная и общественная деятельность Фортова отмечена высокими званиями и наградами не только в России, но и за рубежом.
Вчера, 11:13Биография Владимира Фортова
"Владимир Евгеньевич был ярким, талантливым, разносторонне одаренным и верным своим принципам человеком, настоящим патриотом, душой болеющим за интересы дела. Опытный и мудрый наставник, он щедро передавал свои знания", - подчеркнула Матвиенко.
Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.
Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук. Возглавлял РАН в 2013-2017 годах.
Награжден многочисленными орденами и медалями, лауреат многих престижных международных научных премий.