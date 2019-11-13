В Москве открывается выборное собрание Российской академии наук

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Общее собрание Общее собрание Российской академии наук , на котором предстоит избрать новых членов РАН, открывается в среду в Москве

Особенностью этих выборов стала высокая конкуренция и ряд технологических новшеств, обеспечивающих прозрачность волеизъявления ученых, а также то, что голосование впервые проходит при новом руководстве РАН.

Процедура выборов в состав РАН занимает три этапа. Сначала в понедельник проходило тайное голосование на секциях тематических отделений академии. Избранных там ученых утверждали во вторник тайным голосованием на общем собрании каждого отделения. После этого имена выбранных вынесли на предстоящее в четверг окончательное тайное голосование общего собрания РАН, которое и принято считать собственно выборами в состав Академии наук.

Утверждение протоколов счетной комиссии и официальное объявление имен новых членов РАН состоится в пятницу.

Высокий конкурс для достойных кандидатов

Вопросы предстоящих выборов в РАН обсуждались во вторник в Кремле встрече президента России Владимира Путина и главы Академии наук Александра Сергеева. По словам Путина, в этот раз подготовка к выборам прошла достаточно прозрачно, а все кандидаты – очень достойные люди, действительно имеющие право рассчитывать на избрание в состав академии.

Сергеев рассказал главе государства, что нынешние выборы отличает высокий конкурс - на одно место академика претендуют около четырёх человек, а на одно место членкора – около девяти. Кроме того, расширен перечень специальностей, по которым были открыты вакансии, и это позволяет претендовать на них большему количеству ученых.

По его словам, РАН также провела "внутреннюю оценку профессиональных и этических качеств соискателей" благодаря работе своих экспертных комиссий и двух "этических" комиссий, которые в результате рекомендовали допустить к выборам из всего числа претендентов "около 58% академиков и около 33% членов-корреспондентов".

Ранее президиум РАН в порядке исключения разрешил участвовать в выборах иностранных членов Академии наук кандидатам, имеющим двойное гражданство. А после выборов будет образована рабочая группа, которая займется уточнением и регламентацией решения вопроса о двойном гражданстве как кандидатов в члены РАН, так и уже ранее избранных иностранных членов Академии наук.

"Осовременивание" выборов

Сергеев рассказал и о других новшествах.

Чтобы сделать выборы максимально прозрачными, были опубликованы подробные данные обо всех соискателях. А для "осовременивания" процедуры тайного голосования РАН в этот раз впервые опробовала аналог государственной автоматизированной системы "Выборы" в одном из своих отделений. Наконец, чтобы отвести от себя упреки в каких-либо манипуляциях, связанных с бюллетенями, Академия наук впервые ввела систему защищенных бюллетеней.

По результатам выборов РАН ждет омоложения своего состава, сказал Сергеев. Сейчас средний возраст академиков - 75 лет, а членов-корреспондентов – 68 лет. Среди соискателей средний возраст – 67 лет у академиков, а у членкоров – почти 59, сказал глава РАН. Это означает, что омоложение будет, хотя и не таким, каким хотелось бы руководству академии, добавил Сергеев.

Он пообещал Путину, что чиновники в члены РАН не попадут. По словам Сергеева, в академии помнят, что произошло на предыдущих выборах в 2016 году, и "очень аккуратно к этому отнеслись в этом году".

Путин в конце 2015 года просил представителей власти, в том числе высших должностных лиц, воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук, поскольку сложно совмещать научную и управленческую деятельность. Тем не менее, ряд чиновников были не только зарегистрированы на выборах в РАН, проходивших осенью 2016 года, но и избраны в состав академии. После выборов эти чиновники были уволены. А в марте 2017 года пост главы РАН покинул академик Владимир Фортов. Новым главой Академии наук осенью того же года избрали Сергеева.

Научные сессии

За выборными делами не будет забыта и собственно наука.

По традиции, осеннее собрание РАН посвящено обсуждению каких-либо отдельных крупных направлений. На нынешнем собрании запланированы две научные сессии.

Темой первой сессии, которая пройдет в среду, стали фундаментальные проблемы развития современного российского общества. На ней впервые будет представлен научный взгляд на современную Россию с точки зрения гуманитарных наук.

Темой второй сессии, намеченной на четверг, стала периодическая таблица химических элементов как универсальный язык естествознания. Нынешний год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом таблицы Менделеева в честь 150-летия одного из самых важных достижений в истории мировой науки - открытия Дмитрием Менделеевым периодического закона химических элементов. По всему миру прошла череда крупных мероприятий, посвященных юбилею.