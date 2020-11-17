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Биография Романа Виктюка

Биография Романа Виктюка

Российский и украинский театральный режиссер, народный артист России Роман Григорьевич Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове (Украина) в семье учителей. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:00

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2020-11-17T18:00

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Российский и украинский театральный режиссер, народный артист России Роман Григорьевич Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове (Украина) в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа (мастерская Василия и Марии Орловых). Среди его учителей были известные советские режиссеры Юрий Завадский и Анатолий Эфрос. После окончания института поступил в труппу львовского ТЮЗа. Позже работал в киевском ТЮЗе, Русском драматическом театре Литовской ССР.Также Роман Виктюк преподавал в студии при Киевском театре имени Ивана Франко и в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.Одной из первых работ режиссера стал спектакль "Все это не так просто" по пьесе Георгия Шмелева, премьера которого прошла на сцене львовского ТЮЗа в 1965 году. Там же Виктюк поставил "Город без любви" по пьесе Льва Устинова, "Дон Жуан" Жана-Батиста Мольера. С 1968 года по 1969 год Виктюк работал в калининском ТЮЗе (ныне Тверской театр юного зрителя), где поставил спектакль "Мне хочется видеть сегодня тебя" по собственной пьесе, "Мы, джаз и привидения" Эдмунда Низюрского, "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера и другие.В 1970-1974 годах Виктюк был ведущим режиссером Русского драматического театра Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы). В театре он осуществил постановку драм "Утиная охота" и "Прошлым летом в Чулимске" Александра Вампилова, романтической драмы Юлиуша Словацкого "Мария Стюарт" в переводе Бориса Пастернака, пьесы "Валентин и Валентина" Михаила Рощина и др. С 1975 года Виктюк ставил спектакли в московских театрах. В Театре Моссовета он поставил "Вечерний свет" (1975) Алексея Арбузова и "Царскую охоту" по пьесе Леонида Зорина (1977), во МХАТе – "Муж и жена снимут комнату" (1977) Михаила Рощина и "Татуированную розу" (1982) Теннесси Уильямса.В 1978 году в студенческом театре МГУ вышли его "Уроки музыки" по пьесе Людмилы Петрушевской.Виктюк поставил несколько телеспектаклей на Центральном телевидении – "Игроки" (1978) по Николаю Гоголю, "История кавалера де Грие и Манон Леско" (1980) аббата Прево, "Девочка, где ты живешь?" (1982) Михаила Рощина.В 1980-х годах работал в театре-студии "Москворечье" и студии ДК "Знамя революции", осуществил студийные постановки произведений Петрушевской "Уроки музыки", "Чинзано" и "Здравствуйте, девочки, к вам пришел ваш мальчик".В Московском театре "Современник" режиссер поставил спектакли "Квартира Коломбины" (1986) по пьесам Петрушевской, "Стена" (1987) по пьесе Александра Галина, "Мелкий бес" (1989) по роману Федора Сологуба, "Адский сад" (1993) по пьесе Ренато Майнарди. В Театре имени Евгения Вахтангова им были осуществлены постановки "Анна Каренина" (1983) по роману Льва Толстого, "Уроки мастера" (1990) Дэвида Паунелла, "Дама без камелий" (1990) Теренса Реттигена, "Соборяне" (1991) по роману Николая Лескова.Роман Виктюк также ставил спектакли в Санкт-Петербурге, Калинине (Тверь), Киеве (Украина), Нижнем Новгороде, Риге (Латвия), Таллине (Эстония) и других городах. Осуществил ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля, Югославии.Известность Виктюку принесла постановка спектакля "Служанки" по пьесе Жана Жене в 1988 году на сцене театра "Сатирикон". Режиссер часто ориентировался на актеров-звезд. Так, он поставил "Федру" для Аллы Демидовой в Театре на Таганке (1988), "Старая актриса на роль жены Достоевского" Эдварда Радзинского для Татьяны Дорониной в МХАТе имени М. Горького (1988), "Наш Декамерон" для Татьяны Догилевой в Театре имени М.Н. Ермоловой (1989) и другие.Несколько раз Виктюк приглашал на ведущие драматические роли звезд смежных жанров – певца Эрика Курмангалиева в "М. Баттерфляй" Дэвида Генри Хуана, балерину Наталью Макарову в пьесу Уильяма Гибсона "Двое на качелях" ("Фора-театр").Для оперной певицы Елены Образцовой Виктюком была поставлена трагикомедия "Антонио фон Эльба" Ренато Майнарди.В 1991 году режиссер создал антрепризу "Театр Романа Виктюка" и стал ее художественным руководителем. В 1996 году театр получил статус государственного. Среди его постановок в театре – "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Саломея" Оскара Уйльда, "Последняя любовь Дон Жуана" Эрика-Эммануэля Шмитта, "Сергей и Айседора" по стихам и биографии Сергея Есенина и книге Айседоры Дункан "Моя жизнь", "Федра" Марины Цветаевой, "Крылья из пепла" Джона Форда, "Мандельштам" Дона Нигро. В 2019 году он представил спектакль "Мелкий бес" по одноименному роману Федора Сологуба, в 2020 году – "Отравленная туника" по пьесе Николая Гумилева. Всего в режиссерском активе мастера более 200 спектаклей.Роман Виктюк также имел опыт актерской работы в кино и на телевидении. Он исполнил роль Нотариуса в телесериале Кирилла Серебренникова "Ростов-папа" (2000) и роль психотерапевта Хенрика Станковского в фильме Константина Лопушанского "Конец века" (2001).Виктюк занимался преподавательской деятельностью. Являлся профессором, художественным руководителем мастерской на факультете музыкального театра Российского института театрального искусства (ГИТИС).Народный артист РФ (2009).Заслуженный деятель искусств РФ (2003).Народный артист Украины (2006).В 1991 году режиссер был награжден театральной премией "Maratea" Центра европейской драматургии, в 1997 году – международной премией Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии.Также в 1991 году получил премию "Киевская пектораль", стал лауреатом премии Союза театральных деятелей Украины "Триумф".В 2011 году награжден медалью Алтайского края "За заслуги перед обществом" за вклад в развитие культуры и искусства региона.В 2017 году получил "Премию председателя" Союза театральных деятелей России (СТД). В 2020 году ему была присуждена премия "Звезда театра" в номинации "Легенда сцены".В конце октября 2020 года Виктюк был госпитализирован с COVID-19.17 ноября 2020 года стало известно, что Роман Виктюк скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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