https://ria.ru/20201229/viktyuk-1591424145.html

Музей "Гений места: ожившие легенды" открылся в Театре Романа Виктюка

Музей "Гений места: ожившие легенды" открылся в Театре Романа Виктюка

Виртуальный интерактивный музея "Гений места: ожившие легенды" открылся во вторник в Театре Романа Виктюка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:57

2020-12-29T18:57

2020-12-29T18:57

культура

театр

новости культуры

театр романа виктюка

роман виктюк

константин мельников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151827/66/1518276684_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_72598416e80f6ba0024e5cbf89c97be3.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Виртуальный интерактивный музея "Гений места: ожившие легенды" открылся во вторник в Театре Романа Виктюка, передает корреспондент РИА Новости.Музей посвящен двум творческим личностям – архитектору Константину Мельникову и режиссеру Роману Виктюку."Мы к этому дню шли два года. Здесь идет речь о двух гениях – архитектора здания Константина Мельникова и режиссера Романа Виктюка. Они сошлись в одной точке, в этом здании и, наверное, неслучайно. Они дополняли друг друга", - рассказал на открытии директор театра Валерий Райков.Он отметил, что над проектом работал весь театр.Автор проекта Ольга Ильина выразила уверенность, что все, кто приходят в театр, чувствуют энергетику Мельникова и Виктюка. "Уникальный и самобытный творческий язык каждого из них и есть предмет исследования в нашем музее", - сказала она."Это все очень волнительно. Я искренне рад, что сегодня утром была сдача потрясающего спектакля ("Орфей"), очень сильного, на мой взгляд. И сегодня – открытие этого музея. Я вижу на сцене актеров, сейчас – актеров и зрителей, и вижу их вживую, а не через мониторчик. И это вселяет в меня уверенность в наших сильных перспективах", - сказал новый художественный руководитель театра Денис Азаров.В музее уделено внимание таким значимым в истории российского театра, живописи, архитектуры личностям, как Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров, Елена Образцова, Рудольф Нуреев и другим.Народный артист РФ Виктюк основал свой театр в 1991 году. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, в том числе культовых "Служанок". Режиссер ушел из жизни 17 ноября. Ему было 84 года.

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585070018.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, театр романа виктюка, роман виктюк, константин мельников