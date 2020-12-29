https://ria.ru/20201229/viktyuk-1591424145.html
Музей "Гений места: ожившие легенды" открылся в Театре Романа Виктюка
Музей "Гений места: ожившие легенды" открылся в Театре Романа Виктюка
Виртуальный интерактивный музея "Гений места: ожившие легенды" открылся во вторник в Театре Романа Виктюка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:57
2020-12-29T18:57
2020-12-29T18:57
культура
театр
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театр романа виктюка
роман виктюк
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Виртуальный интерактивный музея "Гений места: ожившие легенды" открылся во вторник в Театре Романа Виктюка, передает корреспондент РИА Новости.Музей посвящен двум творческим личностям – архитектору Константину Мельникову и режиссеру Роману Виктюку."Мы к этому дню шли два года. Здесь идет речь о двух гениях – архитектора здания Константина Мельникова и режиссера Романа Виктюка. Они сошлись в одной точке, в этом здании и, наверное, неслучайно. Они дополняли друг друга", - рассказал на открытии директор театра Валерий Райков.Он отметил, что над проектом работал весь театр.Автор проекта Ольга Ильина выразила уверенность, что все, кто приходят в театр, чувствуют энергетику Мельникова и Виктюка. "Уникальный и самобытный творческий язык каждого из них и есть предмет исследования в нашем музее", - сказала она."Это все очень волнительно. Я искренне рад, что сегодня утром была сдача потрясающего спектакля ("Орфей"), очень сильного, на мой взгляд. И сегодня – открытие этого музея. Я вижу на сцене актеров, сейчас – актеров и зрителей, и вижу их вживую, а не через мониторчик. И это вселяет в меня уверенность в наших сильных перспективах", - сказал новый художественный руководитель театра Денис Азаров.В музее уделено внимание таким значимым в истории российского театра, живописи, архитектуры личностям, как Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров, Елена Образцова, Рудольф Нуреев и другим.Народный артист РФ Виктюк основал свой театр в 1991 году. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, в том числе культовых "Служанок". Режиссер ушел из жизни 17 ноября. Ему было 84 года.
https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585070018.html
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театр, новости культуры, театр романа виктюка, роман виктюк, константин мельников
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Виртуальный интерактивный музея "Гений места: ожившие легенды" открылся во вторник в Театре Романа Виктюка, передает корреспондент РИА Новости.
Музей посвящен двум творческим личностям – архитектору Константину Мельникову и режиссеру Роману Виктюку.
"Мы к этому дню шли два года. Здесь идет речь о двух гениях – архитектора здания Константина Мельникова и режиссера Романа Виктюка. Они сошлись в одной точке, в этом здании и, наверное, неслучайно. Они дополняли друг друга", - рассказал на открытии директор театра Валерий Райков.
Он отметил, что над проектом работал весь театр.
Автор проекта Ольга Ильина выразила уверенность, что все, кто приходят в театр, чувствуют энергетику Мельникова и Виктюка. "Уникальный и самобытный творческий язык каждого из них и есть предмет исследования в нашем музее", - сказала она.
"Это все очень волнительно. Я искренне рад, что сегодня утром была сдача потрясающего спектакля ("Орфей"), очень сильного, на мой взгляд. И сегодня – открытие этого музея. Я вижу на сцене актеров, сейчас – актеров и зрителей, и вижу их вживую, а не через мониторчик. И это вселяет в меня уверенность в наших сильных перспективах", - сказал новый художественный руководитель театра Денис Азаров.
В музее уделено внимание таким значимым в истории российского театра, живописи, архитектуры личностям, как Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров, Елена Образцова, Рудольф Нуреев и другим.
Народный артист РФ Виктюк основал свой театр в 1991 году. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, в том числе культовых "Служанок". Режиссер ушел из жизни 17 ноября. Ему было 84 года.