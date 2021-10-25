17:11 25.10.2021 (обновлено: 18:02 25.10.2021)
В Театре Романа Виктюка стартовала программа к 85-летию режиссера
Юбилейная программа в Театре Романа Виктюка продлится до 28 октября
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Театре Романа Виктюка стартовали первые события программы, приуроченной к 85-летию мастера, - выставка "Квартира №17" и спектакль "P.S." Скок в постель", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Основатель театра, режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября 2020 года из-за тромбоэмболии.
Выставка "Квартира №17" - это художественная инсталляция в пространстве, повторяющем квартиру режиссера. Художник Алексей Трегубов воссоздал не реальные интерьеры квартиры, а "ее контуры, ощущения и атмосферу, царившую в этом доме".
В понедельник вечером состоится спектакль "P.S. Скок в постель" по пьесе Марселя Митуа. Эта премьера – посвящение мастеру, спектакль, который в прошлом году начал создавать Роман Виктюк, но не успел завершить. "P.S." станет рассказом о репетициях, об их ярости, о смехе, сопровождавшем работу. Постановку осуществил актер и режиссер, ученик Виктюка Игорь Неведров.
Юбилейная программа продлится до 28 октября. 26 октября состоится премьера драмы в пяти письмах на музыку Шумана, Брамса и Франка по роману Анри Барбюса. Этот спектакль был поставлен Виктюком для актрисы Сати Спиваковой и пианистки Басинии Шульман. 27 октября пройдет "Спектакль будет объявлен особо… Рома, или Нам всегда 19". Выпускники оперного курса мастерской Виктюка в ГИТИСе (2008) представят спектакль о своем любимом учителе.
Завершит юбилейную программу в день рождения мастера 28 октября его самый знаменитый спектакль "Служанки" по пьесе Жана Жене.
17 ноября 2020, 19:45КультураЧеловек Серебряного века. Памяти Романа Виктюка