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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211025/kultura-1756173458.html
В Театре Романа Виктюка стартовала программа к 85-летию режиссера
В Театре Романа Виктюка стартовала программа к 85-летию режиссера - РИА Новости, 25.10.2021
В Театре Романа Виктюка стартовала программа к 85-летию режиссера
В Театре Романа Виктюка стартовали первые события программы, приуроченной к 85-летию мастера, - выставка "Квартира №17" и спектакль "P.S." Скок в постель",... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:11
2021-10-25T18:02
гитис
роман виктюк
театр романа виктюка
культура
театры
новости культуры
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Театре Романа Виктюка стартовали первые события программы, приуроченной к 85-летию мастера, - выставка "Квартира №17" и спектакль "P.S." Скок в постель", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Основатель театра, режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября 2020 года из-за тромбоэмболии.Выставка "Квартира №17" - это художественная инсталляция в пространстве, повторяющем квартиру режиссера. Художник Алексей Трегубов воссоздал не реальные интерьеры квартиры, а "ее контуры, ощущения и атмосферу, царившую в этом доме".В понедельник вечером состоится спектакль "P.S. Скок в постель" по пьесе Марселя Митуа. Эта премьера – посвящение мастеру, спектакль, который в прошлом году начал создавать Роман Виктюк, но не успел завершить. "P.S." станет рассказом о репетициях, об их ярости, о смехе, сопровождавшем работу. Постановку осуществил актер и режиссер, ученик Виктюка Игорь Неведров.Юбилейная программа продлится до 28 октября. 26 октября состоится премьера драмы в пяти письмах на музыку Шумана, Брамса и Франка по роману Анри Барбюса. Этот спектакль был поставлен Виктюком для актрисы Сати Спиваковой и пианистки Басинии Шульман. 27 октября пройдет "Спектакль будет объявлен особо… Рома, или Нам всегда 19". Выпускники оперного курса мастерской Виктюка в ГИТИСе (2008) представят спектакль о своем любимом учителе.Завершит юбилейную программу в день рождения мастера 28 октября его самый знаменитый спектакль "Служанки" по пьесе Жана Жене.
https://ria.ru/20211020/teatr-1755429097.html
https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585070018.html
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гитис, роман виктюк, театр романа виктюка, театры, новости культуры
17:11 25.10.2021 (обновлено: 18:02 25.10.2021)
 
В Театре Романа Виктюка стартовала программа к 85-летию режиссера

Юбилейная программа в Театре Романа Виктюка продлится до 28 октября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоман Виктюк
Роман Виктюк - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Театре Романа Виктюка стартовали первые события программы, приуроченной к 85-летию мастера, - выставка "Квартира №17" и спектакль "P.S." Скок в постель", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Основатель театра, режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября 2020 года из-за тромбоэмболии.
Выставка "Квартира №17" - это художественная инсталляция в пространстве, повторяющем квартиру режиссера. Художник Алексей Трегубов воссоздал не реальные интерьеры квартиры, а "ее контуры, ощущения и атмосферу, царившую в этом доме".
Роман Григорьевич Виктюк - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:06
В Театре Романа Виктюка пройдут мероприятия, посвященные основателю театра
В понедельник вечером состоится спектакль "P.S. Скок в постель" по пьесе Марселя Митуа. Эта премьера – посвящение мастеру, спектакль, который в прошлом году начал создавать Роман Виктюк, но не успел завершить. "P.S." станет рассказом о репетициях, об их ярости, о смехе, сопровождавшем работу. Постановку осуществил актер и режиссер, ученик Виктюка Игорь Неведров.
Юбилейная программа продлится до 28 октября. 26 октября состоится премьера драмы в пяти письмах на музыку Шумана, Брамса и Франка по роману Анри Барбюса. Этот спектакль был поставлен Виктюком для актрисы Сати Спиваковой и пианистки Басинии Шульман. 27 октября пройдет "Спектакль будет объявлен особо… Рома, или Нам всегда 19". Выпускники оперного курса мастерской Виктюка в ГИТИСе (2008) представят спектакль о своем любимом учителе.
Завершит юбилейную программу в день рождения мастера 28 октября его самый знаменитый спектакль "Служанки" по пьесе Жана Жене.
Пресс-конференция народного артиста России режиссера Романа Виктюка, посвященная его 75-летнему юбилею - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 19:45Культура
Человек Серебряного века. Памяти Романа Виктюка
 
КультураГИТИСРоман ВиктюкТеатр Романа ВиктюкаТеатрыНовости культуры
 
 
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