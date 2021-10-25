https://ria.ru/20211025/kultura-1756173458.html

В Театре Романа Виктюка стартовала программа к 85-летию режиссера

В Театре Романа Виктюка стартовала программа к 85-летию режиссера - РИА Новости, 25.10.2021

В Театре Романа Виктюка стартовала программа к 85-летию режиссера

В Театре Романа Виктюка стартовали первые события программы, приуроченной к 85-летию мастера, - выставка "Квартира №17" и спектакль "P.S." Скок в постель",... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:11

2021-10-25T17:11

2021-10-25T18:02

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Театре Романа Виктюка стартовали первые события программы, приуроченной к 85-летию мастера, - выставка "Квартира №17" и спектакль "P.S." Скок в постель", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Основатель театра, режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября 2020 года из-за тромбоэмболии.Выставка "Квартира №17" - это художественная инсталляция в пространстве, повторяющем квартиру режиссера. Художник Алексей Трегубов воссоздал не реальные интерьеры квартиры, а "ее контуры, ощущения и атмосферу, царившую в этом доме".В понедельник вечером состоится спектакль "P.S. Скок в постель" по пьесе Марселя Митуа. Эта премьера – посвящение мастеру, спектакль, который в прошлом году начал создавать Роман Виктюк, но не успел завершить. "P.S." станет рассказом о репетициях, об их ярости, о смехе, сопровождавшем работу. Постановку осуществил актер и режиссер, ученик Виктюка Игорь Неведров.Юбилейная программа продлится до 28 октября. 26 октября состоится премьера драмы в пяти письмах на музыку Шумана, Брамса и Франка по роману Анри Барбюса. Этот спектакль был поставлен Виктюком для актрисы Сати Спиваковой и пианистки Басинии Шульман. 27 октября пройдет "Спектакль будет объявлен особо… Рома, или Нам всегда 19". Выпускники оперного курса мастерской Виктюка в ГИТИСе (2008) представят спектакль о своем любимом учителе.Завершит юбилейную программу в день рождения мастера 28 октября его самый знаменитый спектакль "Служанки" по пьесе Жана Жене.

https://ria.ru/20211020/teatr-1755429097.html

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585070018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитис, роман виктюк, театр романа виктюка, театры, новости культуры