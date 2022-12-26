https://ria.ru/20221226/nikulina-1841305736.html

Умерла актриса театра и кино Аля Никулина

Умерла актриса театра и кино Аля Никулина - РИА Новости, 26.12.2022

Умерла актриса театра и кино Аля Никулина

Аля Никулина скончалась в возрасте 85 лет, говорится на странице во "ВКонтакте" Московского театра "Эрмитаж". РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:33

2022-12-26T11:33

2022-12-26T11:35

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Аля Никулина скончалась в возрасте 85 лет, говорится на странице во "ВКонтакте" Московского театра "Эрмитаж". Зрители знают ее по спектаклям "Безразмерное Ким-танго", "Полет Ди Грассо", "Скверный анекдот", "Мотивчик", "Зойкина квартира", "Азеф", "Мольер Тартюф в Школе клоунов", "Цари".Еще до работы в "Эрмитаже" актриса сотрудничала со многими известными режиссерами. Среди них Роман Виктюк, Рубен Вартапетов, Эдуард Ливнев, Александр Григорян.В числе проектов в кино и на ТВ, в которых она участвовала, "Еще люблю, еще надеюсь" (1984), "Метро" (2012), "Противостояние" (1985), "Эпидемия" (2018), "Школа" (2010), "Краткий курс счастливой жизни" (2012) и другие.О дате и времени прощания сообщат позже.

https://ria.ru/20221222/mcbain-1840500253.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, знаменитости, роман виктюк, александр григорян