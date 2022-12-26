https://ria.ru/20221226/nikulina-1841305736.html
Умерла актриса театра и кино Аля Никулина
Умерла актриса театра и кино Аля Никулина - РИА Новости, 26.12.2022
Умерла актриса театра и кино Аля Никулина
Аля Никулина скончалась в возрасте 85 лет, говорится на странице во "ВКонтакте" Московского театра "Эрмитаж". РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:33
2022-12-26T11:33
2022-12-26T11:35
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Аля Никулина скончалась в возрасте 85 лет, говорится на странице во "ВКонтакте" Московского театра "Эрмитаж". Зрители знают ее по спектаклям "Безразмерное Ким-танго", "Полет Ди Грассо", "Скверный анекдот", "Мотивчик", "Зойкина квартира", "Азеф", "Мольер Тартюф в Школе клоунов", "Цари".Еще до работы в "Эрмитаже" актриса сотрудничала со многими известными режиссерами. Среди них Роман Виктюк, Рубен Вартапетов, Эдуард Ливнев, Александр Григорян.В числе проектов в кино и на ТВ, в которых она участвовала, "Еще люблю, еще надеюсь" (1984), "Метро" (2012), "Противостояние" (1985), "Эпидемия" (2018), "Школа" (2010), "Краткий курс счастливой жизни" (2012) и другие.О дате и времени прощания сообщат позже.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, театр, знаменитости, роман виктюк, александр григорян
Культура, Новости культуры, Театр, Знаменитости, Роман Виктюк, Александр Григорян
11:33 26.12.2022 (обновлено: 11:35 26.12.2022)
Умерла актриса театра и кино Аля Никулина
Актриса московского театра "Эрмитаж" Аля Никулина умерла в возрасте 85 лет
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Аля Никулина скончалась в возрасте 85 лет, говорится
на странице во "ВКонтакте" Московского театра "Эрмитаж".
"С прискорбием сообщаем, что вчера, 25 декабря, не стало Али Федоровны Никулиной, актрисы нашего театра, проработавшей в "Эрмитаже" тридцать лет", — рассказали в соцсети.
Зрители знают ее по спектаклям "Безразмерное Ким-танго", "Полет Ди Грассо", "Скверный анекдот", "Мотивчик", "Зойкина квартира", "Азеф", "Мольер Тартюф в Школе клоунов", "Цари".
Еще до работы в "Эрмитаже" актриса сотрудничала со многими известными режиссерами. Среди них Роман Виктюк, Рубен Вартапетов, Эдуард Ливнев, Александр Григорян.
"В последние годы Аля Федоровна реже выходила на сцену, больше времени и внимания уделяя кинематографу", — уточняется в публикации.
В числе проектов в кино и на ТВ, в которых она участвовала, "Еще люблю, еще надеюсь" (1984), "Метро" (2012), "Противостояние" (1985), "Эпидемия" (2018), "Школа" (2010), "Краткий курс счастливой жизни" (2012) и другие.
О дате и времени прощания сообщат позже.