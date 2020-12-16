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https://ria.ru/20201216/teatr-1589502716.html
В Театре Романа Виктюка прокомментировали назначение нового худрука
В Театре Романа Виктюка прокомментировали назначение нового худрука
Новый художественный руководитель Денис Азаров сможет обеспечить Театру Романа Виктюка перспективу, сохранит все его сильные стороны и привнесет дополнительную... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:39
2020-12-16T14:39
культура
денис азаров
умер роман виктюк
театр
валерий райков
театр романа виктюка
роман виктюк
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новый художественный руководитель Денис Азаров сможет обеспечить Театру Романа Виктюка перспективу, сохранит все его сильные стороны и привнесет дополнительную энергию, уверен директор театра Валерий Райков.Ранее пресс-атташе театра сообщила РИА Новости, что глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в среду представил Азарова коллективу."Художественным руководителем Театра Романа Виктюка назначен Денис Николаевич Азаров, молодой, энергичный, перспективный режиссер с хорошим послужным списком, с интересными идеями и мыслями о том, как продуктивно и последовательно развивать наш театр... Денис Азаров – это тот человек, который сможет обеспечить театру перспективу, который будет работать на его благо, сохранит все его сильные стороны и при этом привнесет сюда дополнительную энергию, потенциал, новые идеи", — сказал Райков, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.Он добавил, что первые решения нового художественного руководителя показывают, что он понимает уникальность театра, самобытность творческого направления и гармоничность коллектива.Денис Азаров – российский театральный режиссер, начинал свою театральную деятельность в 2005 году в театре "Новая опера", был режиссером-стажером в Баденском государственном театре, затем поступил в ГИТИС на режиссерский факультет в мастерскую Райхельгауза. С 2007 по 2010 год работал в театре Мастерская Петра Фоменко.В 2007 году основал оперную студию "Московский молодежный оперный дом", где поставил такие спектакли, как "Иоланта", "Путешествие в Реймс", "Свадьба Фигаро", "Дон Паскуале". Работал режиссером в Камерном музыкальном театре имени Покровского. Также был педагогом по актерскому мастерству молодежной программы Большого театра России.Ставил спектакли в "Гоголь-центре", в театре Ермоловой, в Ярославском театре имени Волкова. В 2016 году осуществил мировую премьеру оперы Сергунина "Доктор Гааз" в "Геликон-опере", которая получила шесть номинаций театральной премии "Золотая маска". Одна из последних работ Азарова - "Снегурочка" в Театре на Таганке.
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денис азаров, умер роман виктюк, театр, валерий райков, театр романа виктюка, роман виктюк, москва

В Театре Романа Виктюка прокомментировали назначение нового худрука

14:39 16.12.2020
 
© Фото : департамент культуры МоскыДиректор ГБУ "Московский театр "Современник" Валерий Райков
Директор ГБУ Московский театр Современник Валерий Райков - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : департамент культуры Москы
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новый художественный руководитель Денис Азаров сможет обеспечить Театру Романа Виктюка перспективу, сохранит все его сильные стороны и привнесет дополнительную энергию, уверен директор театра Валерий Райков.
Ранее пресс-атташе театра сообщила РИА Новости, что глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в среду представил Азарова коллективу.
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14:19Культура
Денис Азаров прокомментировал назначение худруком Театра Романа Виктюка
"Художественным руководителем Театра Романа Виктюка назначен Денис Николаевич Азаров, молодой, энергичный, перспективный режиссер с хорошим послужным списком, с интересными идеями и мыслями о том, как продуктивно и последовательно развивать наш театр... Денис Азаров – это тот человек, который сможет обеспечить театру перспективу, который будет работать на его благо, сохранит все его сильные стороны и при этом привнесет сюда дополнительную энергию, потенциал, новые идеи", — сказал Райков, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.
Он добавил, что первые решения нового художественного руководителя показывают, что он понимает уникальность театра, самобытность творческого направления и гармоничность коллектива.
"Вместе мы сможем сделать так, чтобы наш театр оставался живым, актуальным, активно развивающимся и любимым публикой", - отметил директор.
Денис Азаров – российский театральный режиссер, начинал свою театральную деятельность в 2005 году в театре "Новая опера", был режиссером-стажером в Баденском государственном театре, затем поступил в ГИТИС на режиссерский факультет в мастерскую Райхельгауза. С 2007 по 2010 год работал в театре Мастерская Петра Фоменко.
В 2007 году основал оперную студию "Московский молодежный оперный дом", где поставил такие спектакли, как "Иоланта", "Путешествие в Реймс", "Свадьба Фигаро", "Дон Паскуале". Работал режиссером в Камерном музыкальном театре имени Покровского. Также был педагогом по актерскому мастерству молодежной программы Большого театра России.
Ставил спектакли в "Гоголь-центре", в театре Ермоловой, в Ярославском театре имени Волкова. В 2016 году осуществил мировую премьеру оперы Сергунина "Доктор Гааз" в "Геликон-опере", которая получила шесть номинаций театральной премии "Золотая маска". Одна из последних работ Азарова - "Снегурочка" в Театре на Таганке.
 
КультураДенис АзаровУмер Роман ВиктюкТеатрВалерий РайковТеатр Романа ВиктюкаРоман ВиктюкМосква
 
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