https://ria.ru/20201218/satirikon-1589910285.html

Вышла книга "Константин Райкин и Театр "Сатирикон"

Вышла книга "Константин Райкин и Театр "Сатирикон"

Книга доктора искусствоведения Дмитрия Трубочкина "Константин Райкин и Театр "Сатирикон", приуроченная к 70-летию Константина Райкина и 110-летию со дня... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:57

2020-12-18T15:57

2020-12-18T15:57

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юрий бутусов

театр "сатирикон" имени аркадия райкина

роман виктюк

аркадий райкин

константин райкин

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Книга доктора искусствоведения Дмитрия Трубочкина "Константин Райкин и Театр "Сатирикон", приуроченная к 70-летию Константина Райкина и 110-летию со дня рождения Аркадия Райкина, поступила в продажу, сообщил автор во время презентации книги в МИА "Россия сегодня"."Я ее (книгу - ред.) веду для себя с 2011 года, со 100-летия Аркадия Райкина, когда Театр "Сатирикон" предложил мне написать небольшую книгу... Мне хотелось, чтобы это было исследование о современном театре. И вот получилась такая книга, действительно я бы за это не взялся, если бы внутренне не был совершенно убежден, что "Сатирикон" - это чрезвычайно важный театр для современной театральной культуры", - сказал Трубочкин, отметив, что книга доступна в продаже.Книга рассказывает историю "Сатирикона" в период работы под руководством Константина Райкина, она охватывает промежуток в 20 лет: от "Служанок" Романа Виктюка (1988) до "Короля Лира" Юрия Бутусова (2006).

https://ria.ru/20201130/teatr-1586306778.html

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театр, новости культуры, юрий бутусов, театр "сатирикон" имени аркадия райкина, роман виктюк, аркадий райкин, константин райкин