https://ria.ru/20240711/nasledie-1958784153.html

Ирония судьбы — наследие Романа Виктюка сохранят вопреки стону плакальщиков

Ирония судьбы — наследие Романа Виктюка сохранят вопреки стону плакальщиков - РИА Новости, 11.07.2024

Ирония судьбы — наследие Романа Виктюка сохранят вопреки стону плакальщиков

Выездной обком устроил коллективный плач по Роману Виктюку. Артист Голубев (не работающий в театре, давно покинувший страну и пишущий "оттуда"), сообщил, что... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:00

2024-07-11T08:00

2024-07-11T08:00

аналитика

россия

роман виктюк

театр

театр романа виктюка

культура

культура

константин богомолов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958784709_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f86fbafef67abe0af5046f2ded5e929a.jpg

Выездной обком устроил коллективный плач по Роману Виктюку. Артист Голубев (не работающий в театре, давно покинувший страну и пишущий "оттуда"), сообщил, что "театр Виктюка — все". Мгновенно этот трагический возглас подхватили "новостники" и вечные комментаторы на любую тему — от фигуранта театральных анекдотов режиссера Житинкина до совсем экзотических персонажей. Плюс устоявшаяся стабильная сетевая компания проклинающих всех тех, кто живет и работает в России.Тут же обнаружилось, что каждый из этих самозваных учеников и последователей, внезапных ценителей и вновь обретенных покойным мастером "друзей" лично и много общался с Виктюком и каждому Роман Григорьевич втайне подмигнул и что-то такое особое сказал. Даром что никто из печальников не бывал в здании на Стромынке.Читаем Достоевского, "Бесы". Сборная Степан Трофимычей.Теперь о деле.Сезон закрыт, но на Бронной еще идут репетиции, а я продолжаю работу по формированию программы премьер Сцены "Мельников" сезона-2024/2025.В сентябре в театре закипит репетиционная работа. Я приступаю к репетициям сразу над несколькими спектаклями. Вся труппа получит возможность интенсивной, интересной, разной работы с разными режиссерами, разными стилями, в разных жанрах. Это вообще правильно и необходимо для современной труппы — быть готовыми отзываться на разные режиссерские задачи, не оставаясь заложниками одной эстетики. В театре очевидно есть прекрасные актеры, и одна из важных задач — дать им новый импульс развития, новые возможности проявления себя. Кстати, мы перезаключаем контракты практически со всеми актерами. Кадровые перестановки в театре, безусловно, будут происходить, они уже происходят, но они не носят масштабного характера. Это точечные изменения и никакой чрезвычайщины ни в кадровом составе, ни в работе с труппой не планируется.Мы готовим ремонт внутренних помещений, связанный с улучшением условий труда, приведением в порядок гримерок, созданием дополнительных репетиционных площадей. Это потребует времени. Но эта работа уже началась. У нового руководства есть воля, энергия и желание достичь всех целей. В том числе вывести посещаемость театра на должный уровень.В связи с этим я прокомментирую несколько репертуарных решений.Сначала цифры продаж. Март-апрель-май 2024 года — 45-50 процентов каждый месяц. Мало. Но достижение и этого показателя связано буквально с "нагоном" зрителей в театр, скидками и просто "сбросом" билетов перед спектаклями. Эти факты — результат анализа состояния дел и работы билетного стола.Сегодня в репертуаре театра, пожалуй, лишь 35-летние "Служанки" стабильно собирают зал. Однако то, что для человека возраст расцвета, для спектакля — время деменции. Современное качество этого зрелища вне зависимости от идеологии наносит репутационный ущерб в первую очередь автору спектакля. Не нужно иллюзий. "Тот" спектакль нес заряд эстетической энергии, а этот порой просто пародиен по отношению к изначальному зрелищу. Спектакль потерял заряд оригинальности, художественности. Недаром основная аудитория спектакля (как и театра) — в одиночестве приходящие сюда женщины.Спектакль "Федра". Важный спектакль в творчестве Виктюка, серьезная работа, не потерявшая энергии и цельности. Я могу иметь свое негативное мнение относительно навязчивости решений, связанных с тем, что и Ромео с Джульеттой и многие другие пары влюбленных в спектаклях театра — мальчики. Но отметим: театр завершил жизнь многих подобных спектаклей до меня — того же Шекспира, и "Саломеи", и некоторых других постановок. И никто не заламывал руки. Возвращаясь к "Федре": мои главные претензии к этому спектаклю связаны даже не с решением, а с тем, что если артисты массовки в полуголом виде изображают древних греков, исполняя довольно изощренный пластический рисунок, то надо следить за своей физической формой. На данный момент массовка спектакля опять же выглядит пародийно. И если отрешиться от "фанатского" извиняющего любые огрехи взгляда, то поклонницам спектакля надо признать: на вазах и барельефах античной Греции не встретить такой дурной физической формы, а фигуры бойцов на них не дрожат от напряжения, поддерживая партнера. И не потому, что это рисунок на вазе, а потому, что тела "тех" греков сильны и скульптурны и легко выдерживают нагрузки — в отличие от "массовочных греков" со Стромынки.Простите мне иронию, но именно полное отсутствие самоиронии приводит к ослеплению относительно состояния дел в собственном хозяйстве. Ирония — то, чем сполна обладал Виктюк. Уверен, он согласился бы на сто процентов с моими словами, но развел бы руками — мол, "иных писателей у меня для вас нет". "Нет, но найдем!" — отвечаю я. Приостановка эксплуатации "Федры" связана именно с моим намерением ввести в спектакль профессионалов балета и пластики, чтобы спектакль в части массовых сцен обрел достойный вид.Касательно отдельных других спектаклей, то некоторые из них завершили свое существование в силу того, что, на мой взгляд, не являются значимыми художественными событиями, а длительность их проката превысила все адекватные сроки. Другие представляются мне эксплуатацией хороших артистов в малоинтересном литературном материале, и никакие постановочные изыски не делают произносимый текст хоть сколько-нибудь лучше или оригинальнее. Я говорю о пьесе "Маскарад Маркиза де Сада", да извинит меня автор этого опуса.Наконец, иные спектакли — это просто низкого качества и литература, и постановка — например, спектакль "Лакейские игры". Мне не очень понятно, как вообще такого уровня зрелище может существовать в столичном театре.В то же время в театре есть немало отличных произведений. Есть замечательные спектакли "Мастер и Маргарита", "Отравленная туника", "Царь-девица" и многие другие. Они будут жить, играться. Репертуар театра будет меняться далее постепенно, по мере выхода новых спектаклей.По поводу переименования театра. Я никогда не говорил о том, что театр не будет переименован. Информационные агентства часто на свой лад трактуют слова и спешат выдать "кликабельные" заголовки. Я четко формулировал с самого начала свою позицию: никто не станет вытравливать память о работавшем в этом театре режиссере. В остальном я взял себе время на размышление о правильном пути развития этого театра. Повторю. Мы сохраним раздел о спектаклях Виктюка на сайте, мы выходим с инициативой к городу о памятной доске на здании, мы будем проводить юбилейные вечера и мероприятия памяти Виктюка. Но театр не музей. Театр — это организм, чьи клетки постоянно обновляются. Иначе он тяжело заболевает. А наша задача — сделать наш Театр — Сцену "Мельников" сильным, здоровым и успешным театральным организмом.Отдельно должен упомянуть, что некоторые позиции, относимые мнимыми поклонниками к зоне наследия театра, вызывают вопросы с точки зрения адекватности. Я не очень понимаю, как театр допускал в фойе иные фотографии, учитывая, например, что в театр приходят на детские спектакли публика до 18 лет. Может, возмущенные ныне якобы поклонники театра с посещаемостью ниже 50 процентов объяснят мне, почему они до сих пор не возмутились этим?В любом случае всем "страдальцам" и "плакальщикам" хочу сказать: утрите слезы. Театр начинает новую интересную жизнь и станет заметной точкой на карте. Не заламывайте руки и не завидуйте нам, а просто займитесь своим делом. Любимая фраза Олега Павловича из Чехова — "Надо, господа, дело делать! Надо дело делать!"

https://ria.ru/20240614/bogomolov-1952558471.html

https://ria.ru/20240607/viktyuk-1951337692.html

https://ria.ru/20240710/hudruk-1958818313.html

https://ria.ru/20240614/bogomolov-1952568295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Константин Богомолов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873740830_177:0:897:720_100x100_80_0_0_625dc02e14e064516eba2828da4ee842.jpg

Константин Богомолов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873740830_177:0:897:720_100x100_80_0_0_625dc02e14e064516eba2828da4ee842.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Константин Богомолов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873740830_177:0:897:720_100x100_80_0_0_625dc02e14e064516eba2828da4ee842.jpg

аналитика, россия, роман виктюк, театр, театр романа виктюка, культура, константин богомолов