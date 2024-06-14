https://ria.ru/20240614/bogomolov-1952558471.html
Богомолов рассказал, как в Театре Виктюка приняли его назначение худруком
Богомолов рассказал, как в Театре Виктюка приняли его назначение худруком - РИА Новости, 14.06.2024
Богомолов рассказал, как в Театре Виктюка приняли его назначение худруком
Константин Богомолов, назначенный худруком Театра Романа Виктюка, на встрече с труппой заметил в глазах артистов "заинтересованность и надежду". Об этом... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:30
2024-06-14T07:30
2024-06-14T08:09
культура
константин богомолов
новости культуры
театр
роман виктюк
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Константин Богомолов, назначенный худруком Театра Романа Виктюка, на встрече с труппой заметил в глазах артистов "заинтересованность и надежду". Об этом режиссер рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости.По его словам, разговор прошел конструктивно: "Постарался донести до коллектива свою позицию. Свой оптимизм. И свою бескомпромиссность в деле строительства театра. В глазах актеров увидел заинтересованность и надежду". Богомолов отметил, что пришедших с ним менеджеров в Театре Романа Виктюка приняли радушно, без сопротивления и непонимания. "Будет единая и согласованная работа на благо зрителей и сотрудников. На сборе я сказал очень важный для меня принцип работы: театр, как и любое творческое дело – это пространство, где надо каждое утро снова и снова доказывать себя, где не работают заслуги прежних лет. Здесь надо постоянно крутить педали, иначе этот велосипед упадет", — сказал худрук. Говоря о сохранении памяти создателя театра Романа Виктюка, Богомолов подчеркнул, что "память должна сохраняться в сердце, а жить надо настоящим и будущим". "Не перебирать как четки былые успехи, успокаивая свое эго, но, помня об учителях, о традиции, о лучшем, — идти вперед. И еще. Учитель, мастер – не знамя. Не значок на лацкане. А ответственность. В первую очередь перед самим собой", — пояснил режиссер. Он привел в пример отношение к работе Станиславского: "Я всегда говорю своим актерам: Станиславский велик не созданием "системы", а тем, что каждые несколько лет приходил к обновлению своих идей, тем, что до конца жизни искал правду сценического существования, требовал непокоя от своих актеров. Перечитайте его труды — даже будучи стариком он мучительно сомневался, страстно спорил с самим собой прежним. Знаменитое "Найти и не сдаваться!" — вот, что должно быть на фасаде любого театра".Полное интервью читайте на сайте >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин богомолов, новости культуры, театр, роман виктюк
Культура, Константин Богомолов, Новости культуры, Театр, Роман Виктюк
Богомолов рассказал, как в Театре Виктюка приняли его назначение худруком
Богомолов о Театре Виктюка: труппа с надеждой восприняла мое назначение худруком
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Константин Богомолов, назначенный худруком Театра Романа Виктюка, на встрече с труппой заметил в глазах артистов "заинтересованность и надежду". Об этом режиссер рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости.
По его словам, разговор прошел конструктивно: "Постарался донести до коллектива свою позицию. Свой оптимизм. И свою бескомпромиссность в деле строительства театра. В глазах актеров увидел заинтересованность и надежду".
Богомолов отметил, что пришедших с ним менеджеров в Театре Романа Виктюка приняли радушно, без сопротивления и непонимания.
"Будет единая и согласованная работа на благо зрителей и сотрудников. На сборе я сказал очень важный для меня принцип работы: театр, как и любое творческое дело – это пространство, где надо каждое утро снова и снова доказывать себя, где не работают заслуги прежних лет. Здесь надо постоянно крутить педали, иначе этот велосипед упадет", — сказал худрук.
Говоря о сохранении памяти создателя театра Романа Виктюка, Богомолов подчеркнул, что "память должна сохраняться в сердце, а жить надо настоящим и будущим". "Не перебирать как четки былые успехи, успокаивая свое эго, но, помня об учителях, о традиции, о лучшем, — идти вперед. И еще. Учитель, мастер – не знамя. Не значок на лацкане. А ответственность. В первую очередь перед самим собой", — пояснил режиссер.
Он привел в пример отношение к работе Станиславского: "Я всегда говорю своим актерам: Станиславский велик не созданием "системы", а тем, что каждые несколько лет приходил к обновлению своих идей, тем, что до конца жизни искал правду сценического существования, требовал непокоя от своих актеров. Перечитайте его труды — даже будучи стариком он мучительно сомневался, страстно спорил с самим собой прежним. Знаменитое "Найти и не сдаваться!" — вот, что должно быть на фасаде любого театра".