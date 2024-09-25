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Константин Богомолов рассказал о новых спектаклях - РИА Новости, 25.09.2024
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Культура
 
15:08 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/bogomolov-1974618192.html
Константин Богомолов рассказал о новых спектаклях
Константин Богомолов рассказал о новых спектаклях - РИА Новости, 25.09.2024
Константин Богомолов рассказал о новых спектаклях
Художественный руководитель Театра-сцены "Мельников" Константин Богомолов сообщил, что планирует представить в новом сезоне премьеры спектаклей "Заговор чувств" РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:08
2024-09-25T15:08
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра-сцены "Мельников" Константин Богомолов сообщил, что планирует представить в новом сезоне премьеры спектаклей "Заговор чувств" по произведению Юрия Олеши и "Сирано" по Эдмону Ростану."Сейчас я репетирую с артистами театра Дмитрием Бозиным, Екатериной Карпушиной, Олегом Исаевым "Заговор чувств" Юрия Олеши. Прекрасная пьеса. До конца этого календарного года она увидит свет", — сказал Богомолов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Также он отметил, что хочет сделать в Театре-сцене "Мельников" "Сирано" Эдмона Ростана. "Эти артисты благодаря Роману Виктюку потрясающе работают со стихотворной драматургией. Грех не использовать эти возможности. Сегодня в России не много команд, которые могут так хорошо работать со стихотворной драматургией", — пояснил он.Театр-сцена "Мельников" в предстоящем сезоне также готовит премьеры музыкального спектакля "Летучая мышь", постановки "Иван Васильевич меняет профессию" по пьесе Михаила Булгакова режиссера Александра Пронькина, а также к юбилею Победы коллектив покажет "А зори здесь тихие". Кроме того, в новом сезоне зрителей ждут мюзикл "Свинарка и пастух" режиссера Кирилла Вытоптова, а также спектакли "Отелло" по трагедии Уильяма Шекспира, музыкальный проект "Хозяйка медной горы" по сказкам Павла Бажова для подростков и детская музыкальная сказка "Чиполлино" для совсем маленьких зрителей. По словам Богомолова, изменится фирменный стиль и брендинг театра. Он будет повторять архитектуру выдающегося здания, построенного по проекту Константина Мельникова, которое "в разных интерпретациях называется домом света". "Я не верю в программы и в заранее придуманные концепции, по которым строится художественный продукт. Он — живой организм, который растет как человек, как ребенок. Нет никаких правил. Ты приходишь к коллективу, начинаешь общаться с ним, узнавать его, понимать, чувствовать и находить оптимальные для него решения. Точно так же будет выстраиваться новый репертуар, вырабатываться эстетика театра и создаваться его аудитория. Это будет и комедийный, и поэтический, и психологический театр", — заключил худрук. В июне текущего года на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал Константин Богомолов, сохранивший также должность худрука в Театре на Бронной. В июле на официальном сайте учреждения появилось сообщение о его переименовании. Театр Романа Виктюка получил название Театр-сцена "Мельников" в честь его создателя, русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.
https://ria.ru/20240906/teatr-1971012244.html
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новости культуры, москва, константин богомолов, театр на бронной, роман виктюк, театр, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Москва, Константин Богомолов, Театр на Бронной, Роман Виктюк, Театр, куда сходить , что посмотреть
Константин Богомолов рассказал о новых спектаклях

Богомолов в Театре-сцене "Мельников" представит "Заговор чувств" и "Сирано"

© РИА Новости / Анастасия ПетроваПресс-конференция Константина Богомолова в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Пресс-конференция Константина Богомолова в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра-сцены "Мельников" Константин Богомолов сообщил, что планирует представить в новом сезоне премьеры спектаклей "Заговор чувств" по произведению Юрия Олеши и "Сирано" по Эдмону Ростану.
"Сейчас я репетирую с артистами театра Дмитрием Бозиным, Екатериной Карпушиной, Олегом Исаевым "Заговор чувств" Юрия Олеши. Прекрасная пьеса. До конца этого календарного года она увидит свет", — сказал Богомолов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
© РИА Новости / Анастасия ПетроваПресс-конференция Константина Богомолова в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Пресс-конференция Константина Богомолова в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Пресс-конференция Константина Богомолова в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Также он отметил, что хочет сделать в Театре-сцене "Мельников" "Сирано" Эдмона Ростана. "Эти артисты благодаря Роману Виктюку потрясающе работают со стихотворной драматургией. Грех не использовать эти возможности. Сегодня в России не много команд, которые могут так хорошо работать со стихотворной драматургией", — пояснил он.
Театр-сцена "Мельников" в предстоящем сезоне также готовит премьеры музыкального спектакля "Летучая мышь", постановки "Иван Васильевич меняет профессию" по пьесе Михаила Булгакова режиссера Александра Пронькина, а также к юбилею Победы коллектив покажет "А зори здесь тихие".
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Кроме того, в новом сезоне зрителей ждут мюзикл "Свинарка и пастух" режиссера Кирилла Вытоптова, а также спектакли "Отелло" по трагедии Уильяма Шекспира, музыкальный проект "Хозяйка медной горы" по сказкам Павла Бажова для подростков и детская музыкальная сказка "Чиполлино" для совсем маленьких зрителей.
По словам Богомолова, изменится фирменный стиль и брендинг театра. Он будет повторять архитектуру выдающегося здания, построенного по проекту Константина Мельникова, которое "в разных интерпретациях называется домом света".
"Я не верю в программы и в заранее придуманные концепции, по которым строится художественный продукт. Он — живой организм, который растет как человек, как ребенок. Нет никаких правил. Ты приходишь к коллективу, начинаешь общаться с ним, узнавать его, понимать, чувствовать и находить оптимальные для него решения. Точно так же будет выстраиваться новый репертуар, вырабатываться эстетика театра и создаваться его аудитория. Это будет и комедийный, и поэтический, и психологический театр", — заключил худрук.
© РИА Новости / Мария Селиванова Режиссер Константин Богомолов в РИА Новости
Режиссер Константин Богомолов в РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Режиссер Константин Богомолов в РИА Новости
В июне текущего года на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал Константин Богомолов, сохранивший также должность худрука в Театре на Бронной. В июле на официальном сайте учреждения появилось сообщение о его переименовании. Театр Романа Виктюка получил название Театр-сцена "Мельников" в честь его создателя, русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.
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