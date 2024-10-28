Рейтинг@Mail.ru
Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:36 28.10.2024 (обновлено: 17:48 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/akter-1980533099.html
Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве
Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве - РИА Новости, 28.10.2024
Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве
Актера Театра-сцены "Мельников" Юрия Пономаренко нашли мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:36
2024-10-28T17:48
москва
происшествия
юрий пономаренко
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980531703_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_eee5a6275a487acf7352e749e4c4a40a.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Актера Театра-сцены "Мельников" Юрия Пономаренко нашли мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.&quot;Труп Юрия Пономаренко 1975 года рождения с травмой затылка был обнаружен в квартире дома на Высоковольтном проезде в Москве&quot;, — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, следов криминала не обнаружено. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. С 1997 года работал в Театре Романа Виктюка. Согласно интернет-ресурсу "Кинопоиск", Пономаренко снимался во многих российских сериалах, в том числе в "Склифосовском", "Глухаре" и "Карпове".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980531703_0:0:491:368_1920x0_80_0_0_5865ecb0d35b09e5852e7ef5c90fa438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, юрий пономаренко
Москва, Происшествия, Юрий Пономаренко, Культура
Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве

Актер из сериала "Глухарь" Пономаренко умер в возрасте 49 лет

© Телекомпания "Дикси-ТВ", 2010Кадр из сериала "Глухарь. Возвращение"
Кадр из сериала Глухарь. Возвращение - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Телекомпания "Дикси-ТВ", 2010
Кадр из сериала "Глухарь. Возвращение"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Актера Театра-сцены "Мельников" Юрия Пономаренко нашли мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Труп Юрия Пономаренко 1975 года рождения с травмой затылка был обнаружен в квартире дома на Высоковольтном проезде в Москве", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, следов криминала не обнаружено. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. С 1997 года работал в Театре Романа Виктюка. Согласно интернет-ресурсу "Кинопоиск", Пономаренко снимался во многих российских сериалах, в том числе в "Склифосовском", "Глухаре" и "Карпове".
 
КультураМоскваПроисшествияЮрий Пономаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала