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Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве
Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве - РИА Новости, 28.10.2024
Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве
Актера Театра-сцены "Мельников" Юрия Пономаренко нашли мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:36
2024-10-28T16:36
2024-10-28T17:48
москва
происшествия
юрий пономаренко
культура
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Актера Театра-сцены "Мельников" Юрия Пономаренко нашли мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Труп Юрия Пономаренко 1975 года рождения с травмой затылка был обнаружен в квартире дома на Высоковольтном проезде в Москве", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, следов криминала не обнаружено. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. С 1997 года работал в Театре Романа Виктюка. Согласно интернет-ресурсу "Кинопоиск", Пономаренко снимался во многих российских сериалах, в том числе в "Склифосовском", "Глухаре" и "Карпове".
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москва, происшествия, юрий пономаренко
Москва, Происшествия, Юрий Пономаренко, Культура
Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве
Актер из сериала "Глухарь" Пономаренко умер в возрасте 49 лет
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Актера Театра-сцены "Мельников" Юрия Пономаренко нашли мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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"Труп Юрия Пономаренко 1975 года рождения с травмой затылка был обнаружен в квартире дома на Высоковольтном проезде в Москве", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, следов криминала не обнаружено. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. С 1997 года работал в Театре Романа Виктюка. Согласно интернет-ресурсу "Кинопоиск", Пономаренко снимался во многих российских сериалах, в том числе в "Склифосовском", "Глухаре" и "Карпове".