https://ria.ru/20241028/akter-1980533099.html

Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве

Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве - РИА Новости, 28.10.2024

Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в Москве

Актера Театра-сцены "Мельников" Юрия Пономаренко нашли мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:36

2024-10-28T16:36

2024-10-28T17:48

москва

происшествия

юрий пономаренко

культура

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Актера Театра-сцены "Мельников" Юрия Пономаренко нашли мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Труп Юрия Пономаренко 1975 года рождения с травмой затылка был обнаружен в квартире дома на Высоковольтном проезде в Москве", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, следов криминала не обнаружено. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. С 1997 года работал в Театре Романа Виктюка. Согласно интернет-ресурсу "Кинопоиск", Пономаренко снимался во многих российских сериалах, в том числе в "Склифосовском", "Глухаре" и "Карпове".

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, юрий пономаренко