https://ria.ru/20240710/hudruk-1958818313.html

Худрук бывшего Театра Виктюка прокомментировал смену названия

Худрук бывшего Театра Виктюка прокомментировал смену названия - РИА Новости, 10.07.2024

Худрук бывшего Театра Виктюка прокомментировал смену названия

Худрук театра-сцены "Мельников" (ранее Театр Романа Виктюка) Константин Богомолов заявил, что смена названия театра – это часть новой PR-кампании. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:29

2024-07-10T18:29

2024-07-10T18:29

москва

роман виктюк

константин богомолов

театр на бронной

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Худрук театра-сцены "Мельников" (ранее Театр Романа Виктюка) Константин Богомолов заявил, что смена названия театра – это часть новой PR-кампании. "Это часть, связанная с рекламой и PR. Одновременно происходит административная реформа, пришла моя команда менеджерская, руководящая. Если мы видим неэффективность или непонятность каких-то действий, тогда, конечно, приходится расставаться. Но эти расставания минимальны. Никакой зачистки не происходит. Вопрос только в налаживании эффективности работы театра во всех сферах", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Богомолов отметил, что сейчас ведется работа над новым логотипом и сайтом театра. Репертуар обновленного театра будет диаметрально противоположным по стилю, однако в нем останутся памятные и знаковые спектакли периода Романа Виктюка. Также благодаря обновлению появится второй репетиционный зал, что повысит эффективность работы театра. Среди основных проблем учреждения худрук отметил слабую продажу билетов и маленькие сборы, которые не позволяли платить достойные деньги работникам театра. В июне текущего года на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал Константин Богомолов, сохранивший также должность худрука в Театре на Бронной.

https://ria.ru/20240710/mariinka-1958702129.html

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