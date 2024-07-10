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Худрук бывшего Театра Виктюка прокомментировал смену названия - РИА Новости, 10.07.2024
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18:29 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/hudruk-1958818313.html
Худрук бывшего Театра Виктюка прокомментировал смену названия
Худрук бывшего Театра Виктюка прокомментировал смену названия - РИА Новости, 10.07.2024
Худрук бывшего Театра Виктюка прокомментировал смену названия
Худрук театра-сцены "Мельников" (ранее Театр Романа Виктюка) Константин Богомолов заявил, что смена названия театра – это часть новой PR-кампании. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:29
2024-07-10T18:29
москва
роман виктюк
константин богомолов
театр на бронной
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Худрук театра-сцены "Мельников" (ранее Театр Романа Виктюка) Константин Богомолов заявил, что смена названия театра – это часть новой PR-кампании. &quot;Это часть, связанная с рекламой и PR. Одновременно происходит административная реформа, пришла моя команда менеджерская, руководящая. Если мы видим неэффективность или непонятность каких-то действий, тогда, конечно, приходится расставаться. Но эти расставания минимальны. Никакой зачистки не происходит. Вопрос только в налаживании эффективности работы театра во всех сферах&quot;, - сказал он в интервью телеканалу &quot;Россия 24&quot;.Богомолов отметил, что сейчас ведется работа над новым логотипом и сайтом театра. Репертуар обновленного театра будет диаметрально противоположным по стилю, однако в нем останутся памятные и знаковые спектакли периода Романа Виктюка. Также благодаря обновлению появится второй репетиционный зал, что повысит эффективность работы театра. Среди основных проблем учреждения худрук отметил слабую продажу билетов и маленькие сборы, которые не позволяли платить достойные деньги работникам театра. В июне текущего года на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал Константин Богомолов, сохранивший также должность худрука в Театре на Бронной.
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москва, роман виктюк, константин богомолов, театр на бронной
Москва, Роман Виктюк, Константин Богомолов, Театр на Бронной
Худрук бывшего Театра Виктюка прокомментировал смену названия

Худрук бывшего Театра Виктюка назвал смену названия частью новой PR-кампании

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкВывеска театра Романа Виктюка
Вывеска театра Романа Виктюка - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Вывеска театра Романа Виктюка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Худрук театра-сцены "Мельников" (ранее Театр Романа Виктюка) Константин Богомолов заявил, что смена названия театра – это часть новой PR-кампании.
«

"Это часть, связанная с рекламой и PR. Одновременно происходит административная реформа, пришла моя команда менеджерская, руководящая. Если мы видим неэффективность или непонятность каких-то действий, тогда, конечно, приходится расставаться. Но эти расставания минимальны. Никакой зачистки не происходит. Вопрос только в налаживании эффективности работы театра во всех сферах", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Богомолов отметил, что сейчас ведется работа над новым логотипом и сайтом театра. Репертуар обновленного театра будет диаметрально противоположным по стилю, однако в нем останутся памятные и знаковые спектакли периода Романа Виктюка.
Также благодаря обновлению появится второй репетиционный зал, что повысит эффективность работы театра. Среди основных проблем учреждения худрук отметил слабую продажу билетов и маленькие сборы, которые не позволяли платить достойные деньги работникам театра.
В июне текущего года на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал Константин Богомолов, сохранивший также должность худрука в Театре на Бронной.
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МоскваРоман ВиктюкКонстантин БогомоловТеатр на Бронной
 
 
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