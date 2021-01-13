https://ria.ru/20210113/apeksimova-1592741828.html

Ирина Апексимова: "Мягкость часто принимают за слабость"

Ирина Апексимова: "Мягкость часто принимают за слабость"

Сегодня актриса и режиссер театра и кино Ирина Апексимова отмечает юбилей — 55 лет. В декабре, помимо Театра на Таганке, который она возглавляет с 2015 года, ей РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

2021-01-13T12:33

содружество актеров таганки

культура

театр

знаменитости

роман виктюк

ирина апексимова

юрий любимов

театр на таганке

москва

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня актриса и режиссер театра и кино Ирина Апексимова отмечает юбилей — 55 лет. В декабре, помимо Театра на Таганке, который она возглавляет с 2015 года, ей доверили соседнее "Содружество актеров Таганки". О том, ждать ли слияния двух когда-то враждовавших трупп, зачем работать с приглашенными режиссерами и почему она никогда не разочаруется в Джонни Деппе, Апексимова рассказала в интервью РИА Новости. — Впервые почти за 30 лет с момента раскола (в 1993 году из-за конфликта с Юрием Любимовым Николай Губенко с частью труппы переехал в новое здание по соседству. — Прим. ред.) два театра получили одного директора. Есть шанс, что эта "берлинская стена" наконец рухнет и труппы объединятся? — Говорить о конкретных планах пока рано: я ведь до этого даже никогда не была на спектаклях "Содружества". И мне нужно время, чтобы понять, чем дышит этот театр. — Принципиально не ходили в "Содружество"?— Я во многих театрах Москвы еще ни разу не была, потому что очень занята у себя на Таганке. Если я и иду на какую-то премьеру, то только по рекомендации, с уверенностью, что не потрачу время зря. — А Театру на Таганке это объединение нужно? — Конечно, хотелось бы вновь сделать единое большое пространство, в котором всем будет комфортно работать. — Какие достижения за пять с половиной лет, что вы возглавляете Театр на Таганке, вы считаете главными? — Мы выпустили 24 премьеры. Конечно, не все одинаково успешны, однако есть постановки, получившие "Золотую маску", есть спектакли, которые и без наград пользуются огромной любовью у зрителей. А главное, морально развалившийся из-за постоянных скандалов театр удалось "пересобрать". Теперь у нас сплоченный коллектив, а еще у Таганки появилось свое лицо.— Но при этом вы все время работаете с приглашенными режиссерами.— Верно, однако сложился костяк: те, кого звали уже несколько раз. Мне такая практика кажется оптимальной, ведь в основном в московских театрах привыкают работать в одной манере. А у нас на Таганке — площадка для экспериментов, где каждый раз все немного по-другому. Значит, нет риска закоснеть. — А чего директору Театра на Таганке пока не удалось добиться?— Так и не смогла найти для театра постоянного спонсора. Первые года три в нас просто не верили, с 2018-го появлялись спонсоры на отдельные спектакли. Все налаживалось, но наступил 2020-й.— В директорском кресле вы сами стали жестче? — У меня со многими в театре дружеские отношения, так, что, наверное, наоборот — стала мягче. Хотя иногда об этом жалею, ведь мягкость очень часто принимают за слабость. — Сегодня вы играете в "Чайке". Это традиция — встречать день рождения на сцене? — Скорее, мой себе подарок. Если есть возможность, я ее не упускаю. Но так, наверное, поступают почти все мои коллеги: артист — не профессия, а диагноз. Да и спектакль прекрасный: "Чайка 73458" (пятизначное число в названии — количество постановок по пьесе на начало 2017 года, момент премьеры. — Прим. ред.) — вещь классическая, без модных режиссерских уловок. Там не ходят в джинсах, не ругаются матом. Многие театральные критики считают, что это пока лучшая "Чайка" в Москве. — Какие необычные подарки на день рождения вы получали?— Автозаправки мне еще не дарили, звезды тоже. Но в подарке главное — чтобы он был приятным, а не необычным. — В декабре в Театре на Таганке состоялась премьера "Отелло", где вы играете Дездемону. Яго — женщина, Отелло — не мавр. Вам сразу оказалась близка интерпретация Андрея Гончарова? — Когда он предложил мне роль Дездемоны, я удивилась: эта героиня не входила в мое амплуа даже в юности. Однако мне понравилась смелость режиссера. Дальше я уже охотно соглашалась со всеми его решениями. Что касается расового конфликта, то, убрав такой акцент, мы высветили главное в пьесе: поиск счастья. Все, независимо от возраста, состояния, национальности или места рождения, хотят невероятной, чистой и прекрасной любви, которая длилась бы до последнего дня жизни. Вот о чем наш спектакль. — И хрестоматийной финальной сцены в "Отелло" тоже, по сути, нет. — Когда Отелло допускает мысль, что женщина, которую он обожал, могла ему изменить, он уже своей ревностью убивает Дездемону, морально. Так что какая теперь разница — задушит, зарежет, застрелит… Ведь любви, ради которой они жили, больше нет. — Последние премьеры Таганки вообще очень авангардные. Как их воспринимает постоянная публика? — До пандемии у нас среди зрителей были те, кто ходит в театр с 1964 года. Люди помоложе реагируют по-разному: от восторгов до возмущений, но это нормально. За последний сезон заметила, что зрители разделились на два лагеря: поклонников "Снегурочки" и фанатов "Lё Тартюф. Комедия". Как говорится, кому арбуз, а кому — свиной хрящик.— А вы ориентируетесь на отзывы публики?— Слежу за ними, но идти на поводу у зрителей не очень правильно. Все-таки театр должен не потакать аудитории, а воспитывать ее, развивать, заставлять задуматься. — Нужно ли сохранять наследие, должны ли идти спектакли по 30 лет?— Нет, потому что любой спектакль — это живой организм. Постановка должна быть сегодняшней, современной. Правда, у нас есть исключение: "Добрый человек из Сезуана". Это первый спектакль Театра на Таганке, на сцене больше полувека, но это уже, скорее, наша мемориальная коллекция. — Что насчет новых театральных трендов? Ведь за последний год индустрия сильно и вынужденно изменилась... — Две тысячи двадцатый оказался очень непростым: сегодня зритель приходит в театр отвлечься, отдохнуть. В лучшем случае — посмеяться, потому что у аудитории накопилась моральная усталость. Надеюсь, этот непростой период скоро закончится. — Онлайн останется с нами?— Такой формат — мера вынужденная, к настоящему театру он не имеет никакого отношения. Онлайн может получить продолжение после пандемии только в том случае, если разовьется в полноценную новую форму. Например, возрождение подзабытого, но очень популярного в советские времена гибридного жанра — телетеатра, когда играли специально на камеру. — А если маятник качнется в другую сторону: захочется компенсировать недополученные эмоции и после пандемии начнется бум на иммерсивный театр? — Не уверена, что это произойдет в ближайшее время, аудитория очень сильно напугана. Сначала нужно добиться того, чтобы хотя бы просто были аншлаги, как раньше. — Сейчас зрители еще и в масках. Сложнее ли стало играть? — Энергия зала все равно ощущается! Просто она иначе работает. Ответ есть, хотя ты не сразу его чувствуешь: приходится определять только по глазам. Такая микрохирургия. — Вы как-то сказали, что вам с дочерью (Дарьей Авратинской, актрисой Театра на Таганке. — Прим. ред.) нравятся разные мужчины, но вы обе сошлись на Джонни Деппе. Не разочаровались в нем из-за череды скандалов?— Ну что вы, нет! По-прежнему прекрасно к нему отношусь. Более того, я недавно ему даже предложила место в нашей труппе — выложила пост с обращением у себя в инстаграме. Он, увы, не ответил. Жаль, ведь Депп — замечательный артист, а что он делает в личной жизни, меня не волнует. Я принципиально не слежу за его перипетиями с женами и любовницами. Не надо приближаться к своему кумиру: он должен быть недосягаем — смотрите на него только на экране, на сцене. — Совпадает ли ваш возраст по паспорту с тем, на сколько лет вы себя ощущаете?— Как когда-то сказал Роман Григорьевич Виктюк (Апексимова три года была директором его театра. — Прим. ред.), возраст — это бесцеремонность природы. Так что цифра в паспорте совершенно не соответствует моему восприятию себя. Помню, в тот день, когда мне исполнилось сорок, я подумала: "Ну все, жизнь закончена". Ошиблась: оказалось, что с каждым годом только интереснее и веселее.

https://ria.ru/20201130/teatr-1586306778.html

https://ria.ru/20210111/kino-1591231011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

содружество актеров таганки, театр, знаменитости, роман виктюк, ирина апексимова, юрий любимов, театр на таганке, москва, интервью