Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210113/apeksimova-1592741828.html
Ирина Апексимова: "Мягкость часто принимают за слабость"
Ирина Апексимова: "Мягкость часто принимают за слабость"
Сегодня актриса и режиссер театра и кино Ирина Апексимова отмечает юбилей — 55 лет. В декабре, помимо Театра на Таганке, который она возглавляет с 2015 года, ей РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:00
2021-01-13T12:33
содружество актеров таганки
культура
театр
знаменитости
роман виктюк
ирина апексимова
юрий любимов
театр на таганке
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592716499_0:598:2048:1750_1920x0_80_0_0_4bfeaee59bcfeedcee68e89a4ad3150a.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня актриса и режиссер театра и кино Ирина Апексимова отмечает юбилей — 55 лет. В декабре, помимо Театра на Таганке, который она возглавляет с 2015 года, ей доверили соседнее "Содружество актеров Таганки". О том, ждать ли слияния двух когда-то враждовавших трупп, зачем работать с приглашенными режиссерами и почему она никогда не разочаруется в Джонни Деппе, Апексимова рассказала в интервью РИА Новости. — Впервые почти за 30 лет с момента раскола (в 1993 году из-за конфликта с Юрием Любимовым Николай Губенко с частью труппы переехал в новое здание по соседству. — Прим. ред.) два театра получили одного директора. Есть шанс, что эта "берлинская стена" наконец рухнет и труппы объединятся? — Говорить о конкретных планах пока рано: я ведь до этого даже никогда не была на спектаклях "Содружества". И мне нужно время, чтобы понять, чем дышит этот театр. — Принципиально не ходили в "Содружество"?— Я во многих театрах Москвы еще ни разу не была, потому что очень занята у себя на Таганке. Если я и иду на какую-то премьеру, то только по рекомендации, с уверенностью, что не потрачу время зря. — А Театру на Таганке это объединение нужно? — Конечно, хотелось бы вновь сделать единое большое пространство, в котором всем будет комфортно работать. — Какие достижения за пять с половиной лет, что вы возглавляете Театр на Таганке, вы считаете главными? — Мы выпустили 24 премьеры. Конечно, не все одинаково успешны, однако есть постановки, получившие "Золотую маску", есть спектакли, которые и без наград пользуются огромной любовью у зрителей. А главное, морально развалившийся из-за постоянных скандалов театр удалось "пересобрать". Теперь у нас сплоченный коллектив, а еще у Таганки появилось свое лицо.— Но при этом вы все время работаете с приглашенными режиссерами.— Верно, однако сложился костяк: те, кого звали уже несколько раз. Мне такая практика кажется оптимальной, ведь в основном в московских театрах привыкают работать в одной манере. А у нас на Таганке — площадка для экспериментов, где каждый раз все немного по-другому. Значит, нет риска закоснеть. — А чего директору Театра на Таганке пока не удалось добиться?— Так и не смогла найти для театра постоянного спонсора. Первые года три в нас просто не верили, с 2018-го появлялись спонсоры на отдельные спектакли. Все налаживалось, но наступил 2020-й.— В директорском кресле вы сами стали жестче? — У меня со многими в театре дружеские отношения, так, что, наверное, наоборот — стала мягче. Хотя иногда об этом жалею, ведь мягкость очень часто принимают за слабость. — Сегодня вы играете в "Чайке". Это традиция — встречать день рождения на сцене? — Скорее, мой себе подарок. Если есть возможность, я ее не упускаю. Но так, наверное, поступают почти все мои коллеги: артист — не профессия, а диагноз. Да и спектакль прекрасный: "Чайка 73458" (пятизначное число в названии — количество постановок по пьесе на начало 2017 года, момент премьеры. — Прим. ред.) — вещь классическая, без модных режиссерских уловок. Там не ходят в джинсах, не ругаются матом. Многие театральные критики считают, что это пока лучшая "Чайка" в Москве. — Какие необычные подарки на день рождения вы получали?— Автозаправки мне еще не дарили, звезды тоже. Но в подарке главное — чтобы он был приятным, а не необычным. — В декабре в Театре на Таганке состоялась премьера "Отелло", где вы играете Дездемону. Яго — женщина, Отелло — не мавр. Вам сразу оказалась близка интерпретация Андрея Гончарова? — Когда он предложил мне роль Дездемоны, я удивилась: эта героиня не входила в мое амплуа даже в юности. Однако мне понравилась смелость режиссера. Дальше я уже охотно соглашалась со всеми его решениями. Что касается расового конфликта, то, убрав такой акцент, мы высветили главное в пьесе: поиск счастья. Все, независимо от возраста, состояния, национальности или места рождения, хотят невероятной, чистой и прекрасной любви, которая длилась бы до последнего дня жизни. Вот о чем наш спектакль. — И хрестоматийной финальной сцены в "Отелло" тоже, по сути, нет. — Когда Отелло допускает мысль, что женщина, которую он обожал, могла ему изменить, он уже своей ревностью убивает Дездемону, морально. Так что какая теперь разница — задушит, зарежет, застрелит… Ведь любви, ради которой они жили, больше нет. — Последние премьеры Таганки вообще очень авангардные. Как их воспринимает постоянная публика? — До пандемии у нас среди зрителей были те, кто ходит в театр с 1964 года. Люди помоложе реагируют по-разному: от восторгов до возмущений, но это нормально. За последний сезон заметила, что зрители разделились на два лагеря: поклонников "Снегурочки" и фанатов "Lё Тартюф. Комедия". Как говорится, кому арбуз, а кому — свиной хрящик.— А вы ориентируетесь на отзывы публики?— Слежу за ними, но идти на поводу у зрителей не очень правильно. Все-таки театр должен не потакать аудитории, а воспитывать ее, развивать, заставлять задуматься. — Нужно ли сохранять наследие, должны ли идти спектакли по 30 лет?— Нет, потому что любой спектакль — это живой организм. Постановка должна быть сегодняшней, современной. Правда, у нас есть исключение: "Добрый человек из Сезуана". Это первый спектакль Театра на Таганке, на сцене больше полувека, но это уже, скорее, наша мемориальная коллекция. — Что насчет новых театральных трендов? Ведь за последний год индустрия сильно и вынужденно изменилась... — Две тысячи двадцатый оказался очень непростым: сегодня зритель приходит в театр отвлечься, отдохнуть. В лучшем случае — посмеяться, потому что у аудитории накопилась моральная усталость. Надеюсь, этот непростой период скоро закончится. — Онлайн останется с нами?— Такой формат — мера вынужденная, к настоящему театру он не имеет никакого отношения. Онлайн может получить продолжение после пандемии только в том случае, если разовьется в полноценную новую форму. Например, возрождение подзабытого, но очень популярного в советские времена гибридного жанра — телетеатра, когда играли специально на камеру. — А если маятник качнется в другую сторону: захочется компенсировать недополученные эмоции и после пандемии начнется бум на иммерсивный театр? — Не уверена, что это произойдет в ближайшее время, аудитория очень сильно напугана. Сначала нужно добиться того, чтобы хотя бы просто были аншлаги, как раньше. — Сейчас зрители еще и в масках. Сложнее ли стало играть? — Энергия зала все равно ощущается! Просто она иначе работает. Ответ есть, хотя ты не сразу его чувствуешь: приходится определять только по глазам. Такая микрохирургия. — Вы как-то сказали, что вам с дочерью (Дарьей Авратинской, актрисой Театра на Таганке. — Прим. ред.) нравятся разные мужчины, но вы обе сошлись на Джонни Деппе. Не разочаровались в нем из-за череды скандалов?— Ну что вы, нет! По-прежнему прекрасно к нему отношусь. Более того, я недавно ему даже предложила место в нашей труппе — выложила пост с обращением у себя в инстаграме. Он, увы, не ответил. Жаль, ведь Депп — замечательный артист, а что он делает в личной жизни, меня не волнует. Я принципиально не слежу за его перипетиями с женами и любовницами. Не надо приближаться к своему кумиру: он должен быть недосягаем — смотрите на него только на экране, на сцене. — Совпадает ли ваш возраст по паспорту с тем, на сколько лет вы себя ощущаете?— Как когда-то сказал Роман Григорьевич Виктюк (Апексимова три года была директором его театра. — Прим. ред.), возраст — это бесцеремонность природы. Так что цифра в паспорте совершенно не соответствует моему восприятию себя. Помню, в тот день, когда мне исполнилось сорок, я подумала: "Ну все, жизнь закончена". Ошиблась: оказалось, что с каждым годом только интереснее и веселее.
https://ria.ru/20201130/teatr-1586306778.html
https://ria.ru/20210111/kino-1591231011.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592716499_0:406:2048:1942_1920x0_80_0_0_1d382b83550695ef1d91eb2a9dd76e49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
содружество актеров таганки, театр, знаменитости, роман виктюк, ирина апексимова, юрий любимов, театр на таганке, москва, интервью

Ирина Апексимова: "Мягкость часто принимают за слабость"

08:00 13.01.2021 (обновлено: 12:33 13.01.2021)
 
© предоставлено пресс-службой Театра на ТаганкеИрина Апексимова
Ирина Апексимова - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© предоставлено пресс-службой Театра на Таганке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня актриса и режиссер театра и кино Ирина Апексимова отмечает юбилей — 55 лет. В декабре, помимо Театра на Таганке, который она возглавляет с 2015 года, ей доверили соседнее "Содружество актеров Таганки". О том, ждать ли слияния двух когда-то враждовавших трупп, зачем работать с приглашенными режиссерами и почему она никогда не разочаруется в Джонни Деппе, Апексимова рассказала в интервью РИА Новости.
— Впервые почти за 30 лет с момента раскола (в 1993 году из-за конфликта с Юрием Любимовым Николай Губенко с частью труппы переехал в новое здание по соседству. — Прим. ред.) два театра получили одного директора. Есть шанс, что эта "берлинская стена" наконец рухнет и труппы объединятся?
— Говорить о конкретных планах пока рано: я ведь до этого даже никогда не была на спектаклях "Содружества". И мне нужно время, чтобы понять, чем дышит этот театр.
— Принципиально не ходили в "Содружество"?
— Я во многих театрах Москвы еще ни разу не была, потому что очень занята у себя на Таганке. Если я и иду на какую-то премьеру, то только по рекомендации, с уверенностью, что не потрачу время зря.
— А Театру на Таганке это объединение нужно?
— Конечно, хотелось бы вновь сделать единое большое пространство, в котором всем будет комфортно работать.
© предоставлено пресс-службой Театра на ТаганкеИрина Апексимова
Ирина Апексимова - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© предоставлено пресс-службой Театра на Таганке
Ирина Апексимова
— Какие достижения за пять с половиной лет, что вы возглавляете Театр на Таганке, вы считаете главными?
— Мы выпустили 24 премьеры. Конечно, не все одинаково успешны, однако есть постановки, получившие "Золотую маску", есть спектакли, которые и без наград пользуются огромной любовью у зрителей. А главное, морально развалившийся из-за постоянных скандалов театр удалось "пересобрать". Теперь у нас сплоченный коллектив, а еще у Таганки появилось свое лицо.
— Но при этом вы все время работаете с приглашенными режиссерами.
— Верно, однако сложился костяк: те, кого звали уже несколько раз. Мне такая практика кажется оптимальной, ведь в основном в московских театрах привыкают работать в одной манере. А у нас на Таганке — площадка для экспериментов, где каждый раз все немного по-другому. Значит, нет риска закоснеть.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДиректор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова во время виртуального сбора труппы в Театре на Таганке в Москве
Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова во время виртуального сбора труппы в Театре на Таганке в Москве
1 из 3
Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова во время виртуального сбора труппы в Театре на Таганке в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© предоставлено театром на Таганке

Владимир Сорокин, Ирина Апексимова и Константин Богомолов перед премьерой спектакля "Теллурия"

Владимир Сорокин, Ирина Апексимова и Константин Богомолов Богомолов перед премьерой спектакля Теллурия
2 из 3

Владимир Сорокин, Ирина Апексимова и Константин Богомолов перед премьерой спектакля "Теллурия"

© предоставлено театром на Таганке
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Директор Московского театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 27 марта Международному дню театра

Директор Московского театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова
3 из 3

Директор Московского театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 27 марта Международному дню театра

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
1 из 3
Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова во время виртуального сбора труппы в Театре на Таганке в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 3

Владимир Сорокин, Ирина Апексимова и Константин Богомолов перед премьерой спектакля "Теллурия"

© предоставлено театром на Таганке
3 из 3

Директор Московского театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 27 марта Международному дню театра

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
— А чего директору Театра на Таганке пока не удалось добиться?
— Так и не смогла найти для театра постоянного спонсора. Первые года три в нас просто не верили, с 2018-го появлялись спонсоры на отдельные спектакли. Все налаживалось, но наступил 2020-й.
— В директорском кресле вы сами стали жестче?
— У меня со многими в театре дружеские отношения, так, что, наверное, наоборот — стала мягче. Хотя иногда об этом жалею, ведь мягкость очень часто принимают за слабость.
— Сегодня вы играете в "Чайке". Это традиция — встречать день рождения на сцене?
— Скорее, мой себе подарок. Если есть возможность, я ее не упускаю. Но так, наверное, поступают почти все мои коллеги: артист — не профессия, а диагноз. Да и спектакль прекрасный: "Чайка 73458" (пятизначное число в названии — количество постановок по пьесе на начало 2017 года, момент премьеры. — Прим. ред.) — вещь классическая, без модных режиссерских уловок. Там не ходят в джинсах, не ругаются матом. Многие театральные критики считают, что это пока лучшая "Чайка" в Москве.
© Наталья Мущинкина, предоставлено пресс-службой

Ирина Апексимова в спектакле "Чайка" в Театре на Таганке

Ирина Апексимова, сцена из спектакля Чайка в Театре на Таганке
1 из 2

Ирина Апексимова в спектакле "Чайка" в Театре на Таганке

© Наталья Мущинкина, предоставлено пресс-службой
© www.cvetkova.theatre.ru, Екатерина Цветкова

Ирина Апексимова в спектакле "Чайка" в Театре на Таганке

Ирина Апексимова, сцена из спектакля Чайка в Театре на Таганке
2 из 2

Ирина Апексимова в спектакле "Чайка" в Театре на Таганке

© www.cvetkova.theatre.ru, Екатерина Цветкова
1 из 2

Ирина Апексимова в спектакле "Чайка" в Театре на Таганке

© Наталья Мущинкина, предоставлено пресс-службой
2 из 2

Ирина Апексимова в спектакле "Чайка" в Театре на Таганке

© www.cvetkova.theatre.ru, Екатерина Цветкова
— Какие необычные подарки на день рождения вы получали?
— Автозаправки мне еще не дарили, звезды тоже. Но в подарке главное — чтобы он был приятным, а не необычным.
— В декабре в Театре на Таганке состоялась премьера "Отелло", где вы играете Дездемону. Яго — женщина, Отелло — не мавр. Вам сразу оказалась близка интерпретация Андрея Гончарова?
— Когда он предложил мне роль Дездемоны, я удивилась: эта героиня не входила в мое амплуа даже в юности. Однако мне понравилась смелость режиссера. Дальше я уже охотно соглашалась со всеми его решениями. Что касается расового конфликта, то, убрав такой акцент, мы высветили главное в пьесе: поиск счастья. Все, независимо от возраста, состояния, национальности или места рождения, хотят невероятной, чистой и прекрасной любви, которая длилась бы до последнего дня жизни. Вот о чем наш спектакль.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпектакль "Отелло" в Театре на Таганке
Спектакль Отелло в Театре на Таганке - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Спектакль "Отелло" в Театре на Таганке
— И хрестоматийной финальной сцены в "Отелло" тоже, по сути, нет.
— Когда Отелло допускает мысль, что женщина, которую он обожал, могла ему изменить, он уже своей ревностью убивает Дездемону, морально. Так что какая теперь разница — задушит, зарежет, застрелит… Ведь любви, ради которой они жили, больше нет.
— Последние премьеры Таганки вообще очень авангардные. Как их воспринимает постоянная публика?
— До пандемии у нас среди зрителей были те, кто ходит в театр с 1964 года. Люди помоложе реагируют по-разному: от восторгов до возмущений, но это нормально. За последний сезон заметила, что зрители разделились на два лагеря: поклонников "Снегурочки" и фанатов "Lё Тартюф. Комедия". Как говорится, кому арбуз, а кому — свиной хрящик.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпектакль "Lё Тартюф. Комедия" в Театре на Таганке
Спектакль Lё Тартюф. Комедия в Театре на Таганке - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Спектакль "Lё Тартюф. Комедия" в Театре на Таганке
— А вы ориентируетесь на отзывы публики?
— Слежу за ними, но идти на поводу у зрителей не очень правильно. Все-таки театр должен не потакать аудитории, а воспитывать ее, развивать, заставлять задуматься.
— Нужно ли сохранять наследие, должны ли идти спектакли по 30 лет?
— Нет, потому что любой спектакль — это живой организм. Постановка должна быть сегодняшней, современной. Правда, у нас есть исключение: "Добрый человек из Сезуана". Это первый спектакль Театра на Таганке, на сцене больше полувека, но это уже, скорее, наша мемориальная коллекция.
— Что насчет новых театральных трендов? Ведь за последний год индустрия сильно и вынужденно изменилась...
— Две тысячи двадцатый оказался очень непростым: сегодня зритель приходит в театр отвлечься, отдохнуть. В лучшем случае — посмеяться, потому что у аудитории накопилась моральная усталость. Надеюсь, этот непростой период скоро закончится.
Зрители на концерте мужских церковных хоров в концертном зале Зарядье в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 08:00Культура
"Теперь актеры аплодируют зрителям": как театры переживают ограничения
— Онлайн останется с нами?
— Такой формат — мера вынужденная, к настоящему театру он не имеет никакого отношения. Онлайн может получить продолжение после пандемии только в том случае, если разовьется в полноценную новую форму. Например, возрождение подзабытого, но очень популярного в советские времена гибридного жанра — телетеатра, когда играли специально на камеру.
— А если маятник качнется в другую сторону: захочется компенсировать недополученные эмоции и после пандемии начнется бум на иммерсивный театр?
— Не уверена, что это произойдет в ближайшее время, аудитория очень сильно напугана. Сначала нужно добиться того, чтобы хотя бы просто были аншлаги, как раньше.
— Сейчас зрители еще и в масках. Сложнее ли стало играть?
— Энергия зала все равно ощущается! Просто она иначе работает. Ответ есть, хотя ты не сразу его чувствуешь: приходится определять только по глазам. Такая микрохирургия.
— Вы как-то сказали, что вам с дочерью (Дарьей Авратинской, актрисой Театра на Таганке. — Прим. ред.) нравятся разные мужчины, но вы обе сошлись на Джонни Деппе. Не разочаровались в нем из-за череды скандалов?
— Ну что вы, нет! По-прежнему прекрасно к нему отношусь. Более того, я недавно ему даже предложила место в нашей труппе — выложила пост с обращением у себя в инстаграме. Он, увы, не ответил. Жаль, ведь Депп — замечательный артист, а что он делает в личной жизни, меня не волнует. Я принципиально не слежу за его перипетиями с женами и любовницами. Не надо приближаться к своему кумиру: он должен быть недосягаем — смотрите на него только на экране, на сцене.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкС дочерью Дарьей на балу дебютанток журнала Tatler
Бал дебютанток журнала Tatler - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
С дочерью Дарьей на балу дебютанток журнала Tatler
— Совпадает ли ваш возраст по паспорту с тем, на сколько лет вы себя ощущаете?
— Как когда-то сказал Роман Григорьевич Виктюк (Апексимова три года была директором его театра. — Прим. ред.), возраст — это бесцеремонность природы. Так что цифра в паспорте совершенно не соответствует моему восприятию себя. Помню, в тот день, когда мне исполнилось сорок, я подумала: "Ну все, жизнь закончена". Ошиблась: оказалось, что с каждым годом только интереснее и веселее.
Общественный деятель Александр Невский - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 08:00Культура
Александр Невский: горжусь, что Шварценеггер называет меня другом
 
КультураСодружество актеров ТаганкиТеатрЗнаменитостиРоман ВиктюкИрина АпексимоваЮрий ЛюбимовТеатр на ТаганкеМоскваИнтервью
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
15:05Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
15:05В Италии оборудовали бункер для крупного судебного процесса над мафией
15:05Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
15:05Минздрав Австрии ожидает сложнейшую фазу пандемии в ближайшие недели
15:05Голикова оценила ситуацию с поставками вакцины от коронавируса в регионы
Лента новостейМолния