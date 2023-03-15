https://ria.ru/20230315/spektakli-1857743274.html

Театральная бродилка и новый Чехов: весенние спектакли на сценах Москвы

Театральная бродилка и новый Чехов: весенние спектакли на сценах Москвы - РИА Новости, 15.03.2023

Театральная бродилка и новый Чехов: весенние спектакли на сценах Москвы

Новая чеховская "Чайка", современная французская пьеса в оформлении Васи Ложкина, история про Даниила Хармса и иммерсивный спектакль в уникальном особняке в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:37

2023-03-15T12:37

2023-03-15T12:37

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Новая чеховская "Чайка", современная французская пьеса в оформлении Васи Ложкина, история про Даниила Хармса и иммерсивный спектакль в уникальном особняке в центре Москвы – московские театры показывают премьеры и любимые зрителями спектакли. РИА Новости рассказывает о некоторых из них.Другой ЧеховИсторию русского театра вряд ли можно представить без "Чайки" Чехова, ведь эта пьеса – один из самых важных театральных текстов. Чехов писал комедию, ставят ее как мелодраму, а Горький называл ее "удивительной еретически-гениальной вещью". В "Школе драматического искусства" "Чайку" (16 и 17 марта, 27 и 28 апреля, сцена на Новослободской) поставил режиссер Павел Карташев, который обратился к первой авторской редакции этого текста – она была поставлена впервые в 1896 году и не принята тогда современниками.Для Карташева "Чайка" – произведение особенное. Именно постановкой этой пьесы он дебютировал в свое время как режиссер в рамках Экспериментального проекта Романа Виктюка на Новой сцене МХТ имени Чехова. Режиссер признается, что текст "Чайки" ему не просто близок, но и кажется очень современным. Это лабораторная работа театра, которая, по замыслу авторов, должна оживить язык чеховского юмора.Современная семейная трагикомедияПремьера в "Школе современной пьесы" представит публике произведение современного модного французского драматурга Флориана Зеллера – писателя и сценариста, а также режиссера, который в 2020 году дебютировал и как кинорежиссер с суперуспешной драмой "Отец" с Энтони Хопкинсом в главной роли. Пьесу Зеллера "Час тишины" (17, 18 и 19 марта) на московской сцене поставил режиссер и художественный руководитель театра Дмитрий Астрахан. В этой комедии есть все – и джазовая музыка, и семейный скандал, и даже потоп. В качестве сценографа он пригласил художника Васю Ложкина, который прославился картинами с угрюмыми зайцами, котами и пенсионерками."Привлечь к оформлению декораций мы решили художника Василия Ложкина, которого я очень уважаю и люблю. Его работы всегда сатирические, экстравагантные, эпатажные. Это всегда очень смешно, а иногда и грустно. Пьеса "Час тишины" острокомедийная. Мне показалось, что стоит обратиться к Василию Ложкину, который не был театральным художником, но все его работы пронизаны тонким гротескным юмором. Прочитав пьесу, Василий умно, внятно, очень структурно написал, про то, как он это видит. Декорации придуманы абсолютно в жанре произведения. Надеемся, получится достойный спектакль с запоминающимися актёрскими работами, да, и Василий сам по себе фигура яркая", – говорит Дмитрий Астрахан.Одновременно в фойе театра открыта выставка работ Васи Ложкина, приуроченная к премьере. Он представил картины, которые были созданы во время работы над постановкой. "Это, конечно, не иллюстрации к спектаклю, это образы, которые возникали у меня в голове в это время, ассоциации, внутренние переживания", – объясняет художник.Исповедь последней жены Даниила ХармсаВ конце марта – начале апреля на сцене "Школы современной пьесы" состоится премьера спектакля "Интервью" (31 марта, 1,2, 11 и 12 апреля) по пьесе Александра Углова о вдове писателя Хармса Марине Дурново, которая последние годы своей жизни провела в Венесуэле. В основе этой пьесы, в свою очередь, лежит труд известного советского литературоведа Григория Глоцера, который в свое время отыскал в Венесуэле последнюю жену писателя и встретился, как он писал, с этой "изящной маленькой женщиной, с голубыми глазами, очень живой, подвижной".Стремясь сделать интервью как можно более скандальным, она запаслась записями из дневников Хармса, где он рассказывает о своих "пороках и пикантных капризах". Однако, личные переживания самой журналистки, подавшей на развод с мужем, накладывают отпечаток на разговор с вдовой писателя. В одном из составов роль журналистки сыграет Татьяна Веденеева. "Спектакль "Интервью" о том, в чём суть жизненного успеха. О том, можно ли "обнулиться" и начать всё сначала. И, конечно, о любви на всю жизнь, которая понимает и прощает всё, даже измены", – говорит актриса.Спектакль-прогулка по старинному особнякуНи для кого не секрет, что театральными подмостками может стать, на самом деле, любое место и пространство. И для хорошего спектакля не всегда нужна большая сцена или шикарный занавес. Напротив, нестандартные постановки все чаще привлекают зрителей, как, например, иммерсивные спектакли или спектакли-прогулки.Спектакль "Лубянский гример" Новый Театр известного продюсера и режиссера Эдуарда Боякова играет в уникальном пространстве в центре Москвы – усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице.Постановку "Лубянский гример" можно посмотреть ежедневно, кроме понедельника. Зрители постепенно. шаг за шагом, сцена за сценой проходят по анфиладам роскошных комнат и зданий, которые становятся естественной декорацией для спектакля по мотивам "Тупейного художника" Лескова.Спектакль рассказывает историю крепостного театра в России. Начинается все подобно городской экскурсии об истории этого места. А дальше повествование плавно обращается к сюжету рассказа Лескова, который по ходу действия обрастает дополнительными историями и подробностями. Зрители находятся от актеров, что называется, на расстоянии вытянутой руки. И такой театр позволяет рассмотреть все в мельчайших подробностях, любой костюм, любую деталь. Авторы спектакля постарались даже переходы из зала в зал сделать театрализованными: зрители то попадают на кухню, где, видимо, крепостные раскатывают тесто, то проходят по скотному двору с живыми курами и козой.В ходе спектакля зрителей делят на четыре маршрута, которые ведут по разным комнатам особняка и раскрывают разные фрагменты единого сюжета. В финале все зрители собираются в большом зале. Итогом этого представления становится театр в театре – крепостные актеры показывают представление "Прекрасная Саконтала" по индийской сказке с яркими костюмами, песнями и танцами. А для тех, кто хочет узнать больше об историческом особняке, после спектакля проводят экскурсию по усадьбе Салтыковых-Чертковых.Мистический сон ТатьяныВ афише "Школы драматического искусства" произведения Пушкина всегда занимали особенное место. Основатель театра Анатолий Васильев уделял поэзии классика огромное внимание: "Пушкинский утренник", "Из "Путешествия Онегина", "Каменный гость или Дон Жуан мертв" – эти легендарные спектакли стали классикой игрового театра.Теперь Олег Малахов, актер, режиссер и воспитанник "Школы драматического искусства", исполнитель важных ролей в пушкинских спектаклях Васильева, продолжает работу над текстами поэта уже с учениками и молодыми артистами труппы. Новый спектакль "Чудный сон Татьяны" (21 и 27 апреля, сцена на Сретенке) обращается к "Евгению Онегину". В основе действия – игра между сном и реальностью, жизнью и смертью, гротескной театральностью и миром тонких человеческих чувств. Спектакль начинается с мистического сна Татьяны, который приводит зрителя к основной линии романа. В спектакле соединяются арии из оперы, обрядовые народные сцены и даже элементы клоунады.Мюзикл по песням группы "Секрет"На сцене Театра МДМ с аншлагами идет мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" (ежедневно, кроме понедельника) театральной компании "Бродвей Москва". Такие спектакли принято называть джукбокс-мюзиклами – в основе песни популярной группы, которые вплетены в общий сюжет. Мюзикл по хитам группы "Секрет" поставил режиссер Михаил Миронов, за хореографию отвечала Ирина Кашуба, музыкальное руководство осуществлял Евгений Загот и продюсером выступил Дмитрий Богачев.Действие этого ромкома происходит в Ленинграде начала 1980-х годов. По сюжету главные герои – совсем молодые люди, поэтому и актеров постановщики искали молодых, но в тоже время тех, кто обладает не только талантом драматического актера, но и хорошо поет и танцует. По словам режиссера кастинг был сложный, но в итоге были найдены новые актеры и новые лица."Мне хотелось сделать музыкальный спектакль с абсолютным хэппи-эндом, когда все любовные линии сойдутся и все герои будут счастливы. Мне кажется, люди в зале, вне зависимости от того, какого они возраста, знают они группу "Секрет" или нет – все они откликаются именно на эту архетипическую человеческую историю про очень молодых людей, которые верят, что добро всегда победит, что любовь вечна, что белые ночи никогда не закончатся", – рассказывает режиссер Михаил Миронов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культпоход, москва, школа драматического искусства, роман виктюк, анатолий васильев, даниил хармс, школа современной пьесы